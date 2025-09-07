Εθνικό Απολυτήριο: Πότε θα εφαρμοστεί - Τι αλλάζει στις πανελλήνιες εξετάσεις

Το Εθνικό Απολυτήριο, που θα οδηγήσει σε αλλαγή του τρόπου εισαγωγής στα πανεπιστήμια το 2032, δηλαδή πρακτικά θα καταργεί τις πανελλήνιες εξετάσεις, θα εφαρμοστεί το σχολικό έτος 2029-2030.

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, είχε παρουσιάσει το νέο πλαίσιο στη Βουλή, αναφέροντας βέβαια ότι οι αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα δεν θα αφορούν τους σημερινούς μαθητές του Λυκείου αλλά εκείνους που θα φοιτήσουν στην ΣΤ' Δημοτικού το 2025-2026.

Η Σοφία Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι είναι «ανοιχτή στον διάλογο με επιστημονική τεκμηρίωση» και γνωστοποίησε ότι έχουν ήδη συγκροτηθεί δύο επιστημονικές επιτροπές με τη συμμετοχή του ΙΕΠ και πανεπιστημιακών, οι οποίες επεξεργάζονται σενάρια για τον τρόπο συνυπολογισμού των βαθμών της Β΄ και Γ΄ Λυκείου στον τελικό βαθμό απολυτηρίου.

Οι βασικές αλλαγές στο Λύκειο

Το νέο πλαίσιο προβλέπει: