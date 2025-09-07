Εθνικό Απολυτήριο: Τι σημαίνει η μεταρρύθμιση για τις πανελλήνιες εξετάσεις

Το Εθνικό Απολυτήριο και το νέο σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση περιλαμβάνει το σχέδιο της κυβέρνησης για το 2025.

Επιδίωξη του υπουργείου Παιδείας - μετά και τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ για το Εθνικό Απολυτήριο - είναι αυτό να ξεκινήσει από το σχολικό έτος 2026 - 2027 από τους μαθητές της Α' Λυκείου. Δηλαδή, το νέο σύστημα - αν δεν αλλάξει κάτι - θα εφαρμοστεί από τους μαθητές που σήμερα φοιτούν στην Γ' Γυμνασίου.

Πρόκειται για μια από τις πλέον ριζοσπαστικές προτάσεις για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα: Η πρόταση αυτή σηματοδοτεί μια δυνητική κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων, όπως τις ξέρουμε σήμερα, και την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με βάση την επίδοση του κάθε μαθητή σε ένα νέο, εθνικό απολυτήριο.

«Πρότασή μας είναι να θεσπιστεί και στην Ελλάδα το Εθνικό Απολυτήριο ώστε να αποκατασταθεί ο αυτοτελής ρόλος του Λυκείου. Να μπορεί να αποκτήσει το δικό του βάρος στην εργασιακή προοπτική των αποφοίτων. Ταυτόχρονα η δευτεροβάθμια θα πρέπει να υποδεχθεί νέα μαθήματα, παρέχοντας στο τέλος έναν πλήρη κύκλο γνώσεων πριν από την επαγγελματική, ακαδημαϊκή συνέχεια κάθε νέου», είπε αρχικά ο πρωθυπουργός.

«Έτσι μετά από μια σειρά αξιόπιστων δοκιμασιών, στη διάρκεια του σχολείου, στις εξετάσεις που θα δίνονται στο τέλος κάθε τάξης, τα παιδιά θα μπορούν να εισάγονται στο πανεπιστήμιο με βασικό πυρήνα το Εθνικό Απολυτήριο».

«Η πρώτη τάξη που θα ωφεληθεί και θα ενταχθεί στο νέο σύστημα θα είναι τα παιδιά που μόλις τέλειωσαν τη Β’ Γυμνασίου και θα ενταχθούν στην Γ΄ Γυμνασίου με προοπτική να ενταχθούν σε ένα νέο πλαίσιο του Λυκείου», κατέληξε.

