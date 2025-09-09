Σχολεία: Τι ώρα είναι ο αγιασμός

Μαθητές και γονείς μετρούν ήδη αντίστροφα για το «πρώτο κουδούνι» της νέας σχολικής χρονιάς, με το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να καταβάλει προσπάθεια να μην υπάρχουν σημαντικά κενά σε εκπαιδευτικούς.

Τα σχολεία ανοίγουν στις 11 Σεπτεμβρίου, ημέρα Πέμπτη. Εκείνη την ημέρα θα γίνει ο καθιερωμένος αγιασμός. Σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά ο αγιασμός θα ξεκινήσει στις 08:15 το πρωί και λίγη ώρα αργότερα θα ακολουθήσει η ίδια διαδικασία σε Γυμνάσια και Λύκεια.

Ωστόσο, κάθε σχολικό συγκρότημα ενημερώνει για την ακριβή ώρα που θα γίνει ο αγιασμός, με τις σχετικές ανακοινώσεις – ενημερώσεις να γίνονται αρχές Σεπτεμβρίου.

Τι ώρα θα σχολάνε οι μαθητές

Σύμφωνα με το νέο ΦΕΚ, για το σχολικό έτος 2025-26, το ωράριο αποχώρησης των μαθητών που παρακολουθούν το Ολοήμερο διαφοροποιείται ως εξής:

οι μαθητές μπορούν να αποχωρούν στις 14:55, με το πέρας της 1ης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης,

στις 15:50, με το πέρας της 2ης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης,

ή στις 17:30, με τη λήξη ολόκληρου του προγράμματος.

Η νέα ρύθμιση παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στους γονείς και τους μαθητές, επιτρέποντας την αποχώρηση σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα ανάλογα με τις ανάγκες τους, ενώ διατηρεί τον βασικό στόχο του αναβαθμισμένου Ολοήμερου Σχολείου: την ποιοτική και ασφαλή παραμονή των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον μετά τη λήξη του βασικού ωραρίου.

Στις πόσες απουσίες «μένουν» φέτος οι μαθητές στην ίδια τάξη

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι μαθητές μπορούν να απουσιάσουν μέχρι το 10% των συνολικών ωρών κάθε μαθήματος. Για ένα μάθημα με 150 ώρες ετησίως, αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές έχουν δικαίωμα για περίπου 15 απουσίες χωρίς να υπάρξουν συνέπειες. Αν όμως ξεπεράσουν αυτό το όριο, τότε μπαίνουν σε κίνδυνο οι τελικές τους εξετάσεις, ενώ σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να επαναλάβουν την τάξη.

Η εφαρμογή του κανόνα δεν είναι πάντα απλή. Πολλοί εκπαιδευτικοί σημειώνουν ότι η καταμέτρηση των απουσιών είναι συχνά πολύπλοκη, ιδιαίτερα σε σχολεία με μεγάλο αριθμό μαθητών ή σε περιπτώσεις όπου απουσίες δικαιολογούνται με ιατρικά πιστοποιητικά ή άλλες βεβαιώσεις. Οι διευθυντές των σχολείων έχουν την ευθύνη να παρακολουθούν στενά τις απουσίες και να ενημερώνουν έγκαιρα τους γονείς, προκειμένου να αποφευχθούν δυσάρεστες εκπλήξεις στο τέλος της χρονιάς.

Οι γονείς από την πλευρά τους εκφράζουν ανησυχία για το ενδεχόμενο να «μείνουν» τα παιδιά τους στην ίδια τάξη εξαιτίας απουσιών, ιδιαίτερα όταν αυτές οφείλονται σε ασθένεια ή έκτακτες οικογενειακές συνθήκες. Πολλοί ζητούν μεγαλύτερη ευελιξία και εξαίρεση περιπτώσεων που κρίνονται σοβαρές, τονίζοντας ότι η τυποποίηση του κανόνα δεν μπορεί να καλύψει κάθε προσωπική κατάσταση.

Οι ειδικοί εκπαιδευτικοί τονίζουν ότι το όριο απουσιών δεν έχει καθαρά τιμωρητικό χαρακτήρα, αλλά αποτελεί εργαλείο για τη διασφάλιση της ποιότητας της εκπαίδευσης.