Μετεγγραφές φοιτητών: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις – Όλες οι πληροφορίες

Ανοικτή έως και τις 2 Οκτωβρίου 2025, στις 14:00, θα παραμείνει η πλατφόρμα του υπουργείου Παιδείας για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για χορήγηση μετεγγραφής/μετακίνησης των φοιτητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (ΑΕΑ).

Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται τις ειδικές εφαρμογές στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://transfer.it.minedu.gov.gr προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω προθεσμία αφορά τις περιπτώσεις φοιτητών που έχουν αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές, φοιτητές που εντάσσονται σε ειδικές κατηγορίες (μοριοδοτούμενα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, κατηγορίες ειδικού ποσοστού, όπως πχ. σοβαρές παθήσεις), καθώς επίσης και τις περιπτώσεις κατ' εξαίρεση μετεγγραφών για φοιτητές/τριες που επικαλούνται τεκμηριωμένα ιδιαίτερα σοβαρούς και εξαιρετικούς λόγους.

Για την είσοδό τους στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από τη γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν. Από το υπουργείο Παιδείας επισημαίνεται ότι η κατοχή Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) είναι υποχρεωτική όπου απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, προκειμένου να γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτησή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες των ΑΕΙ στο πλαίσιο ελέγχου των δικαιολογητικών.

Τέλος, οι φοιτητές που έχουν κυπριακή καταγωγή για τους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις μετεγγραφής και οι φοιτητές που εισήχθησαν στα ΑΕΙ μετά από συμμετοχή στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2025, θα υποβάλουν αίτημα μετεγγραφής/μετακίνησης σε άλλες ημερομηνίες που θα προσδιοριστούν με σχετικό Δελτίο Τύπου, όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εγγραφής τους.

10 και 1 χρήσιμες ερωτοαπαντήσεις λίγο πριν την αίτηση

Μέσω ανάρτησης στα social media η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη προχώρησε σε μερικές διασαφηνίσεις σχετικά με τις μετεγγραφές φοιτητών.

Η υπουργός Παιδείας επισημαίνει πως «πριν κάνεις την αίτηση… ρίξε μια ματιά στις 10+1 πιο συχνές ερωτήσεις & απαντήσεις, για να κάνεις την αίτησή σου σωστά και έγκαιρα».

Ποιες κατηγορίες φοιτητών δικαιούνται μετεγγραφή;

Οι δύο βασικές κατηγορίες είναι:

Οι φοιτητές που μοριοδοτούνται βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων (σε ποσοστό 15% του συνολικού αριθμού εισακτέων).

(σε ποσοστό 15% του συνολικού αριθμού εισακτέων). Οι φοιτητές αδελφών προπτυχιακών φοιτητών σε Α.Ε.Ι.-Α.Ε.Α.-Α.Σ.Ε.Ι.-Σ.Σ.Α.Σ. -Α.Σ.Σ.Υ. (καθ' υπέρβαση του 15%).

(Σημ: Εφόσον υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ Τμημάτων Προέλευσης και Προορισμού και συγκεντρώνονται τα μόρια της βάσης μετεγγραφής)

2. Μπορεί να υποβληθεί αίτηση μετεγγραφής παράλληλα και για τις δύο βασικές κατηγορίες;

Όχι, η αίτηση υποβάλλεται είτε για την κατηγορία της μοριοδότησης βάσει οικονομικών/κοινωνικών κριτηρίων είτε για την κατηγορία των αδελφών προπτυχιακών φοιτητών.

3. Πόσα Τμήματα μπορούν να δηλωθούν για μετεγγραφή με βάση τα κοινωνικά/οικονομικά κριτήρια;

Έως 2 αντίστοιχα Τμήματα διαφορετικών ΑΕΙ/ΑΕΑ, εκτός της Περιφερειακής Ενότητας του Α.Ε.Ι.-Α.Ε.Α. πρώτης εγγραφής.

4. Πώς γίνεται η μοριοδότηση για την μετεγγραφή βάσει οικονομικών κριτηρίων;

Για κατά κεφαλήν εισόδημα:

έως 3.000€: 6 μόρια

από 3.000,01 έως 6.000€: 4 μόρια

από 6.000,01 έως 9.000€: 3 μόρια

από 9.000,01 έως 12.000€: 2 μόρια

5: Πώς γίνεται η μοριοδότηση για την μετεγγραφή βάσει κοινωνικών κριτηρίων;

3 μόρια για τρίτεκνους ή πολύτεκνους (+0,5 μόρια για κάθε άγαμο τέκνο κάτω των 25, εξαιρουμένου του αιτούντος/ης).

για τρίτεκνους ή πολύτεκνους (+0,5 μόρια για κάθε άγαμο τέκνο κάτω των 25, εξαιρουμένου του αιτούντος/ης). 3 ή 5 μόρια εάν ο αιτών/η αιτούσα είναι ορφανός/ή από τον έναν γονέα ή αντίστοιχα και από τους δύο γονείς.

εάν ο αιτών/η αιτούσα είναι ορφανός/ή από τον έναν γονέα ή αντίστοιχα και από τους δύο γονείς. 2 μόρια εάν ο αιτών/η αιτούσα είναι τέκνο άγαμου γονέα.

εάν ο αιτών/η αιτούσα είναι τέκνο άγαμου γονέα. 2 μόρια για κάθε μέλος οικογένειας με αναπηρία ≥67%.

6: Μπορούν φοιτητές επαναληπτικών πανελλαδικών να μετεγγραφούν;

Ναι, σε ποσοστό 0,5%, επιπλέον του 15% που ισχύει για τους φοιτητές που μετεγγράφονται με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια (σε δεύτερο κύκλο αιτήσεων).

7. Μπορούν δύο αδέλφια να μετεγγραφούν από κοινού;

Ναι, σε αντίστοιχα Τμήματα, εκτός Αττικής & Θεσσαλονίκης, εφόσον δεν υπάρχει αντίστοιχο τμήμα στον τόπο φοίτησης του αδελφού ή στον τόπο μόνιμης διαμονής των γονέων.

8. Τι ισχύει για οικογένειες με πολύ χαμηλό εισόδημα;

Αν το κατά κεφαλήν εισόδημα είναι κάτω από 000€, τα αδέλφια μπορούν να μετεγγραφούν από κοινού στην Περιφερειακή Ενότητα κατοικίας που διαμένουν τα ίδια ή οι γονείς τους ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας.

9. Υπάρχουν ειδικές κατηγορίες δικαιούχων μετεγγραφής;

Ναι, κατηγορίες που αφορούν:

Τέκνα θυμάτων τρομοκρατίας

Τέκνα στρατιωτικών/αστυνομικών που χάθηκαν στην υπηρεσία

που χάθηκαν στην υπηρεσία Άτομα με αναπηρία ≥67%

≥67% Δωρητές οργάνων

Κρατούμενοι

Πολίτες Κυπριακής καταγωγής , Πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης

, Πολίτες της Κληρικούς

(Σημ: στις 2 τελευταίες κατηγορίες δεν γίνεται αίτηση στο πλαίσιο του πληροφοριακού συστήματος του ΥΠΑΙΘΑ, αλλά υποβολή έγγραφης αίτησης).

10. Ποιοι δικαιούνται κατ' εξαίρεση μετεγγραφή;

Φοιτητές σε περιπτώσεις σοβαρών και τεκμηριωμένων εξαιρετικών περιπτώσεων ή επιγενόμενων περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης.

11. Μπορεί να υποβληθεί ένσταση κατά της απορριπτικής απόφασης;