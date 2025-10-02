Σχολεία: Όλες οι αργίες για το νέο έτος - Πότε θα κάτσουν οι μαθητες
Η νέα σχολική χρονιά είναι γεγονός, όμως αρκετοί μαθητές μετρούν από τώρα τις αργίες το σχολικό έτος που διανύουμε.
Ακολουθεί, το ημερολόγιο της νέας σχολικής χρονιάς με τις βασικές σχολικές αργίες, γιορτές και διακοπές το νέο σχολικό έτος 2025- 2026:
Σχολικές αργίες
- Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025 – (Σχολική γιορτή για την 28η Οκτωβρίου)
- Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025 – Εθνική Επέτειος «ΟΧΙ»
- Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025 – Επέτειος Πολυτεχνείου (Δεν γίνεται μάθημα ή γίνεται γιορτή)
- Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 – Εορτή Τριών Ιεραρχών (Δεν γίνεται μάθημα ή γίνεται γιορτή)
- Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026 – Καθαρά Δευτέρα
- Τρίτη 24 Μαρτίου 2026 – (Σχολική γιορτή για την 25η Μαρτίου)
- Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026 – Εθνική Επέτειος Επανάστασης του 1821
- Παρασκευή 1 Μαΐου 2026 – Πρωτομαγιά
- Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 – Αγίου Πνεύματος
Διακοπές
- Χριστούγεννα: Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025 έως Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026 (Διακοπές Χριστουγέννων)
- Πάσχα: Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026 έως Κυριακή του Θωμά 19 Απριλίου 2026 (Διακοπές Πάσχα)
Λήξη διδακτικού έτους
- Νηπιαγωγεία & Δημοτικά: Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026
- Γυμνάσια & Λύκεια: Τρίτη 30 Ιουνίου 2026
