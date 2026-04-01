Κακοκαιρία: Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα Τετάρτη (1/4) – Δείτε την αναλυτική λίστα

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σήμερα, Τετάρτη 1η Απριλίου, σε αρκετές περιοχές, λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που σαρώνει τη χώρα.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, όλες οι σχολικές μονάδες σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα θα παραμείνουν κλειστές σήμερα Τετάρτη 1η Απριλίου 2026, λόγω των επικείμενων ακραίων καιρικών συνθηκών .

Η απόφαση αφορά το σύνολο των εκπαιδευτικών δομών, συμπεριλαμβανομένων Νηπιαγωγείων και δομών Προσχολικής Αγωγής, Δημοτικών σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων καθώς και των Ειδικών σχολείων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, το μέτρο λαμβάνεται για προληπτικούς λόγους, με στόχο την προστασία μαθητών, εκπαιδευτικών και πολιτών, ενόψει των ισχυρών βροχοπτώσεων και των επικίνδυνων φαινομένων που αναμένονται.

Περιφέρεια Αττικής

Μεν απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, κλειστά θα παραμείνουν μόνο τα νυχτερινά σχολεία, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να κορυφωθούν από τις απογευματινές ώρες έως και τα μεσάνυχτα, δημιουργώντας αυξημένους κινδύνους για τις μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών.

Τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα λειτουργήσουν κανονικά, με τις αρμόδιες αρχές να επιλέγουν να μην προχωρήσουν σε γενικευμένο κλείσιμο, προκειμένου να μην διαταραχθεί ο οικογενειακός προγραμματισμός.

Η απόφαση ελήφθη μετά από συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, η οποία αξιολόγησε τα μετεωρολογικά δεδομένα και κατέληξε ότι η επιδείνωση του καιρού θα είναι πιο έντονη αργότερα μέσα στην ημέρα.

Δήμος Μαρκοπούλου

Η απόφαση του Δημάρχου Μαρκοπούλου κ. Αλλαγιάννη, αναφέρει πως κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία του Δήμου Μαρκοπούλου σήμερα Τετάρτη 1η καθώς και την Πέμπτη 2 Απριλίου, λόγω των έντονων καιρικών συνθηκών που αναμένονται από την κακοκαιρία.

Η απόφαση όλες τις σχολικές μονάδες αλλά και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Μαρκοπούλου και λήφθηκε για την προστασία μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών.

Δήμος Σαρωνικού

Κλειστά θα μείνουν την Τετάρτη και την Πέμπτη όλα τα σχολεία του Δήμου Σαρωνικού και οι παιδικοί σταθμοί, με απόφαση που έλαβε ο Δήμαρχος κ. Παπαχρήστου.

Η απόφαση αφορά στην αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Σαρωνικού καθώς και των ΚΑΠΗ, λόγω των έντονων καιρικών συνθηκών, με προβλέψεις για εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, για την προστασία των μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών.

Δήμος Μαραθώνα

Κλειστές θα μείνουν Τετάρτη και Πέμπτη οι σχολικές μονάδες, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, αθλητικές εγκαταστάσεις και ΚΔΑΠ του Δήμου Μαραθώνος.

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι αν και τα προγνωστικά μοντέλα προσδιορίζουν την έναρξη των έντονων φαινομένων από τις μεσημβρινές ώρες της Τετάρτης και μετά, το ενδεχόμενο να εκδηλωθούν νωρίτερα είναι υπαρκτό, ενώ οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν μέχρι και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης.

Δήμος Ωρωπού

Ο Δήμαρχος Ωρωπού κ. Γιασημάκης αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας των σχολείων στον Δήμο, λόγω έκτακτων έντονων καιρικών συνθηκών και κινδύνου σοβαρών πλημμυρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με την απόφαση, την Τετάρτη, 1 Απριλίου, δεν θα λειτουργήσουν όλες οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί καθώς και το Δημοτικό Ωδείο του Δήμου Ωρωπού.

Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας

Ο Δήμαρχος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας κ. Γεώργιος Τσαπουρνιώτης αποφάσισε για σήμερα την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων που λειτουργούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου εξαιτίας των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που έχουν ανακοινωθεί από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με την απόφαση κλειστά θα μείνουν όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και ο παιδικός σταθμός Μαντουδίου.

Δήμος Καρδίτσας

Με απόφαση της δημοτικής αρχής Καρδίτσας κατόπιν των σχετικών ενημερώσεων από της Πολιτικής Προστασίας και για λόγους προστασίας των μαθητών και των εκπαιδευτικών, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Τετάρτη 1 Απριλίου όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον Δήμο Καρδίτσας.

Κλειστές θα παραμείνουν και όλες οι άλλες δομές εκπαίδευσης και φροντίδας παιδιών όπως νηπιαγωγεία, ΚΔΑΠ, παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΔΩΚ, αθλητικές εγκαταστάσεις (Γήπεδο, κολυμβητήριο) στον Δήμο Καρδίτσας. Όπως αναφέρεται, η απόφαση πάρθηκε εξ αιτίας της «κόκκινης» προειδοποίησης που έχει εκδοθεί από την ΕΜΥ για έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να πλήξουν την περιοχή.

Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα

Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού ενημερώνει ότι, σε περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων με απόφαση Περιφερειάρχη ή Δημάρχου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή έκτακτων γεγονότων, η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζεται με τηλεκπαίδευση, όπου αυτό είναι εφικτό.

Δεδομένου ότι σε ορισμένους Δήμους οι αποφάσεις αναστολής μπορεί να λαμβάνονται οποιαδήποτε ώρα, η τηλεκπαίδευση ενεργοποιείται άμεσα, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής διαδικασίας.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έχουν ήδη ενημερωθεί από τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΙΘΑ, Γιάννη Παπαδομαρκάκη σχετικά και βρίσκονται σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες για την εφαρμογή της διαδικασίας, όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Το υπουργείο παρακολουθεί την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και παραμένει σε διαρκή ετοιμότητα για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας.