Μητσοτάκης: LIVE η ομιλία του Πρωθυπουργού στο συνέδριο του «The Economist»

Ομιλία απευθύνει αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο του "The Economist", στο πλαίσιο του δείπνου με θέμα "Learning from the Greek revolution bicentennial: What should the country revolutionise in 2021".

«Δηλώνω τους 4 βασικούς λόγους που είμαι εξαιρετικά αισιόδοξος για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας» είπε ο πρωθυπουργός και εξήγησε:

«Πρώτον, οι καταθέσεις στην Ελλάδα αντιστοιχούν στο 14% του ΑΕΠ και μεγάλο μέρος αυτών θα επιστρέψει στην αγορά. Είμαι αισιόδοξος και για την πορεία του τουρισμού το β΄ εξάμηνο.

Δεύτερον το Σχέδιο Ελλάδα 2.0 προβλέπει εντός του 2021 τις πρώτες εκταμιεύσεις, που είναι πάνω από 7 δισ. ευρώ. Σε βάθος 7ετίας οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης θα εισφέρουν 7% στο ΑΕΠ.

Τρίτον η οικονομία μας δανείζεται με πολύ χαμηλά επιτόκια.

Ο τέταρτος λόγος έχει να κάνει με τις συνέπειες των διαρθρωτικών αλλαγών, που συντελέστηκαν μέσα στην πανδημία, όπως το ψηφιακό κράτος, η τηλεργασία, το νέο εργασιακό πλαίσιο, αλλά και η διάλυση μύθων και στερεοτύπων για την Ελλάδα την καθιστούν ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις, κάτι, που πιστοποιούν και οι συνεχείς αναβαθμίσεις από όλους τους οίκους αξιολόγησης».

Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, «σήμερα οι Έλληνες πληρώνουν λιγότερους φόρους, παντού και καταβάλλουν λιγότερες ασφαλιστικές εισφορές. Τα σύνορα μας φυλάσσονται ως ευρωπαϊκά και όλα αυτά συντελέστηκαν καθ όσον ο πλανήτης δεχόταν την επίθεση του κορωνοϊού τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε χρόνο ρεκόρ ενισχύσαμε το ΕΣΥ εντάσσοντας στις δράσεις του και τον ιδιωτικό τομέα. Έγιναν παραπάνω από 10.000 προσλήψεις, που συνεχίζονται. Και βρίσκεται σε εξέλιξη ένα πρωτοπόρο εμβολιαστικό πρόγραμμα, που έχει εκπλήξει ευχάριστα όλους τους Έλληνες ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης, προφανώς και έγιναν και αστοχίες στην προσπάθεια μας να καταπολεμήσουμε έναν άγνωστο εχθρό, τον κορωνοϊό. Όσο εξελίσσονταν το γιγαντιαίο πρόγραμμα στήριξης των 41 δισ. ευρώ οι μεταρρυθμίσεις δεν σταμάτησαν ούτε λεπτό».

«Κάθε καλόπιστος παρατηρητής θα έφθανε στο συμπέρασμα πως η Ελληνική οικονομία άντεξε και είναι έτοιμη να ανακάμψει. Στο μέσο της θητείας της η κυβέρνηση συνεχίζει με μεγαλύτερη ορμή το πρόγραμμα της. Η ύφεση βρίσκεται σε χαμηλότερα επίπεδα από άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, όπως η Ισπανία και η Ιταλία. Σημαντικά αποτελέσματα κατέγραψε η χώρα μας και στον τομέα της ανεργίας. Είναι φυσικό πως ο δείκτης οικονομικού κλίματος προσεγγίζει τα προ κορονοϊού επίπεδα, τα καλύτερα της χώρας την τελευταία 20ετία. Οι τράπεζες είναι σε ανάκαμψη, καθώς εντός της πανδημίας οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 23 δισ. ευρώ. Οι αριθμοί αυτοί δεν αφορούν μόνο στους οικονομολόγους, αλλά έχουν κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσημο», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Πιστεύω πως ο πρώτος απολογισμός της πρώτης διετίας είναι θετικός.

