Άνω-κάτω το ΥΠΕΞ από ανάρτηση της πρεσβείας στο Λουξεμβούργο για την Παλαιστίνη 

Μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η ανάρτηση της πρεσβείας της Ελλάδας στο Λουξεμβούργο, με την οποία καλούσε σε στήριξη των κινητοποιήσεων κατά του Ισραήλ στην Ελλάδα προβάλλοντας συνθήματα φιλοπαλαιστινιακών οργανώσεων, το υπουργείο Εξωτερικών διαμηνύει πως το περιεχόμενο της δεν εκφράζει την επίσημη θέση της χώρας μας.

Επίσης, έκανε γνωστό ότι έχουν εκκινήσει ήδη οι προβλεπόμενες εκ του νόμου διοικητικές και πειθαρχικές διαδικασίες προκειμένου να διασαφηνιστούν οι συνθήκες, υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η επίμαχη ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό Μέσου Κοινωνικής Δικτύωσης της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λουξεμβούργο και να αποδοθούν οι ανάλογες ευθύνες.

Υπογραμμίζεται ότι το περιεχόμενο της ανάρτησης αυτής δεν εκφράζει την επίσημη θέση της χώρας μας".

Χαρακτηριστικά η ανάρτηση έγραφε: «ΕΛΛΑΔΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: "ΗΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Σε περισσότερα από 100 σημεία της χώρας, στα νησιά και στο ηπειρωτικό τμήμα, πραγματοποιούνται σήμερα κινητοποιήσεις με αίτημα "να σταματήσει η γενοκτονία" στη Γάζα».

Η ανάρτηση της πρεσβείας της Ελλάδας στο Λουξεμβούργο: