Άνω-κάτω το ΥΠΕΞ από ανάρτηση της πρεσβείας στο Λουξεμβούργο για την Παλαιστίνη 

Το περιεχόμενο της ανάρτησης δεν εκφράζει τη χώρα, τονίζει το υπουργείο Εξωτερικών και αναγγέλλει ότι έχουν αρχίσει οι διοικητικές και πειθαρχικές διαδικασίες

Newsbomb

Άνω-κάτω το ΥΠΕΞ από ανάρτηση της πρεσβείας στο Λουξεμβούργο για την Παλαιστίνη 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η ανάρτηση της πρεσβείας της Ελλάδας στο Λουξεμβούργο, με την οποία καλούσε σε στήριξη των κινητοποιήσεων κατά του Ισραήλ στην Ελλάδα προβάλλοντας συνθήματα φιλοπαλαιστινιακών οργανώσεων, το υπουργείο Εξωτερικών διαμηνύει πως το περιεχόμενο της δεν εκφράζει την επίσημη θέση της χώρας μας.

Επίσης, έκανε γνωστό ότι έχουν εκκινήσει ήδη οι προβλεπόμενες εκ του νόμου διοικητικές και πειθαρχικές διαδικασίες προκειμένου να διασαφηνιστούν οι συνθήκες, υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η επίμαχη ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό Μέσου Κοινωνικής Δικτύωσης της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λουξεμβούργο και να αποδοθούν οι ανάλογες ευθύνες.

Υπογραμμίζεται ότι το περιεχόμενο της ανάρτησης αυτής δεν εκφράζει την επίσημη θέση της χώρας μας".

Χαρακτηριστικά η ανάρτηση έγραφε: «ΕΛΛΑΔΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: "ΗΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
Σε περισσότερα από 100 σημεία της χώρας, στα νησιά και στο ηπειρωτικό τμήμα, πραγματοποιούνται σήμερα κινητοποιήσεις με αίτημα "να σταματήσει η γενοκτονία" στη Γάζα».

Η ανάρτηση της πρεσβείας της Ελλάδας στο Λουξεμβούργο:

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: Νέο μπαράζ εκκενώσεων - Κάτοικοι 4 οικισμών καλούνται να απομακρυνθούν

18:47ΚΟΣΜΟΣ

«Τα ανθρωπιστικά βάσανα έχουν φτάσει σε αδιανόητα επίπεδα»: 27 χώρες υπέγραψαν κοινή δήλωση απαιτώντας επείγουσα δράση στη Γάζα

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: «Να φύγεις γιατί έτσι γουστάρω» – Επεισόδιο με δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ

18:41ΚΟΣΜΟΣ

Διαζύγιο για την Άσλεϊ Μπάιντεν - Χωρίζει μετά από 13 χρόνια γάμου η πρώην Πρώτη Κόρη

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: Τρεις διαφορετικές πυρκαγιές, ριπές 9 μποφόρ - Πηγές υπουργείου Κλιματικής Κρίσης

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Πρέβεζα: Νέα ενεργοποίηση του 112 - Εκκένωση 4 οικισμών

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Χίος: Νέα ενεργοποίηση του 112 - Εκκένωση 3 οικισμών

18:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Το νέο «πράσινο» κεφάλαιο του Νίκου Ρογκαβόπουλου (pics)

18:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άνω-κάτω το ΥΠΕΞ από ανάρτηση της πρεσβείας στο Λουξεμβούργο για την Παλαιστίνη 

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Ορφανός: «Έμαθα ότι έχω καρκίνο 20 μέρες αφότου γεννήθηκε η κόρη μου»

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στις Αρχές για εξαφάνιση 14χρονου από χώρο φιλοξενίας στη Κυψέλη

18:10ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: Εργοστάσιο στις φλόγες - Μαζικές εκκενώσεις δεκάδων οικισμών - Δείτε βίντεο

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Πρέβεζα: Μπαράζ μηνυμάτων εκκένωσης - Αγωνιώδη έκκληση για εναέρια μέσα από τον δήμαρχο Ζηρού

18:01ΚΟΣΜΟΣ

Της έταξε το φεγγάρι - Ασκούμενος έκλεψε βράχους αξίας εκατομμυρίων από τη ΝASA για ερωτικές επαφές στη σελήνη

17:59ΥΓΕΙΑ

Υπάρχει ή όχι ο επικίνδυνος μύκητας ασπέργιλλος στον «Άγιο Σάββα»; Έκρηξη Άδωνι που κάνει λόγο για «συκοφάντες που θα λογοδοτήσουν»

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: Έκλεισε η Πατρών - Πύργου

17:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Η Euroleague βάζει την οικογένεια Χολμς στο κλίμα: «Θα μπει σε ένα μπασκετικό καζάνι, γνωστό ως ΟΑΚΑ»

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Με ασφάλεια έδεσε το «Ιονίς» στο Λαύριο - Έπλεε ακυβέρνητο λόγω μηχανικής βλάβης

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: Πύρινος εφιάλτης στα Μοιραίικα, καίγονται σπίτια

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα - Φωτιά μια ανάσα από τη φυλακή: Απειλεί το κατάστημα κράτησης στην Πάτρα - Φωτογραφίες/Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:21ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Ανεξέλεγκτη φωτιά στην Πάτρα, εκκένωση 17 οικισμών – Μεγάλες πυρκαγιές σε Χίο, Αιτωλοακαρνανία, Ζάκυνθο

12:51LIFESTYLE

Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Κόλαφος» σε παράστασή του στα Χανιά - «Ντροπή τους! Δεν χρειάζεται να ξανάρθουμε»

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: «Να φύγεις γιατί έτσι γουστάρω» – Επεισόδιο με δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Πρέβεζα: Νέα ενεργοποίηση του 112 - Εκκένωση 4 οικισμών

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Ορφανός: «Έμαθα ότι έχω καρκίνο 20 μέρες αφότου γεννήθηκε η κόρη μου»

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα - Φωτιά μια ανάσα από τη φυλακή: Απειλεί το κατάστημα κράτησης στην Πάτρα - Φωτογραφίες/Βίντεο

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

17:59ΥΓΕΙΑ

Υπάρχει ή όχι ο επικίνδυνος μύκητας ασπέργιλλος στον «Άγιο Σάββα»; Έκρηξη Άδωνι που κάνει λόγο για «συκοφάντες που θα λογοδοτήσουν»

13:31ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολογική ανακάλυψη: Σπάνια ψηφιδωτή επιγραφή αφιερωμένη στον αυτοκράτορα Ιουστινιανό

12:16ΚΟΣΜΟΣ

Μαρκ Ζάκερμπεργκ: «Έχει καταλάβει τη Σίλικον Βάλεϊ σαν να παίζει... Μοnopoly» - Έξαλλοι οι γείτονες με τον «Μr Facebook»

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρώπη ετοιμάζεται για πόλεμο: Οι αμυντικές βιομηχανίες επεκτείνονται με τριπλάσια ταχύτητα - Ανάλυση των Financial Times

12:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σοφία Σεϊρλή: Η ειρωνεία της τύχης για την αδικοχαμένη ηθοποιό

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Φιλιππιάδα: Μήνυμα από το 112 για εκκένωση - Μαίνεται το πύρινο μέτωπο

18:10ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: Εργοστάσιο στις φλόγες - Μαζικές εκκενώσεις δεκάδων οικισμών - Δείτε βίντεο

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: Πύρινος εφιάλτης στα Μοιραίικα, καίγονται σπίτια

08:14ΚΟΣΜΟΣ

Ιλινόις: Φρίκη με δασκάλα που βίασε 11χρονο μαθητή της - Πώς τον παγίδευσε στα «δίχτυα» της

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: Τρεις διαφορετικές πυρκαγιές, ριπές 9 μποφόρ - Πηγές υπουργείου Κλιματικής Κρίσης

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Μηχανική βλάβη στο «Ιονίς» - Πλέει ακυβέρνητο μεταξύ Κέας και Μακρονήσου

18:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: Νέο μπαράζ εκκενώσεων - Κάτοικοι 4 οικισμών καλούνται να απομακρυνθούν

18:41ΚΟΣΜΟΣ

Διαζύγιο για την Άσλεϊ Μπάιντεν - Χωρίζει μετά από 13 χρόνια γάμου η πρώην Πρώτη Κόρη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ