Κέλλας: «Αυστηρή τήρηση μέτρων βιοασφάλειας, άμεση καταβολή αποζημιώσεων στους κτηνοτρόφους»

Με κεντρικό μήνυμα την αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας και τη στήριξη των κτηνοτρόφων, πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Ελασσόνα ευρεία ενημερωτική σύσκεψη υπό τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστο Κέλλα.

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στον κτηνοτροφικό κόσμο, με την κυβέρνηση να θέτει σε προτεραιότητα την προστασία του ζωικού κεφαλαίου και των γαλακτοκομικών προϊόντων. Στόχος της σύσκεψης ήταν η πλήρης ενημέρωση των παραγωγών για τα μέτρα και ο συντονισμός όλων των εμπλεκομένων φορέων για την ταχεία εκρίζωση της νόσου.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα μέτρα που έχουν αποφασιστεί. Ο κ. Κέλλας υπογράμμισε ότι η εφαρμογή τους είναι απολύτως κρίσιμη.

«Τα μέτρα που έχουν ληφθεί πρέπει να τηρηθούν με θρησκευτική ευλάβεια ώστε να καταφέρουμε να εκριζώσουμε το νόσημα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «το υπουργείο και η κυβέρνηση είναι αποφασισμένοι να στηρίξουν τους κτηνοτρόφους και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, με αιχμή το εμβληματικό προϊόν της χώρας, τη φέτα».

Τα μέτρα που αναλύθηκαν:

Καθολική απαγόρευση μετακίνησης αιγοπροβάτων στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης.

Συστηματική απολύμανση αγροτικών δρόμων και σημείων μετακίνησης ζώων.

Αυστηρή εφαρμογή ελεγκτικών και υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Στενή συνεργασία κτηνοτρόφων, κτηνιατρικών αρχών και Περιφερειών.

Άμεση ταφή και υγειονομική διαχείριση των νεκρών ζώων.

Ο υφυπουργός σημείωσε ότι ο Σεπτέμβριος είναι κρίσιμος μήνας, καθώς δεν υπάρχει γαλακτοφορία, είναι μειωμένες οι ανάγκες σε κρέας και οι μετακινήσεις των κοπαδιών είναι περιορισμένες.

Οι κτηνοτρόφοι εξέφρασαν την αγωνία τους για τη δραματική κατάσταση που βιώνουν, ζητώντας άμεσες λύσεις.

Το ζήτημα του εμβολιασμού τέθηκε εκ νέου, ωστόσο τόσο οι παριστάμενοι καθηγητές κτηνιατρικής του ΑΠΘ, Σπυρίδων Κρήτας και Εμμανουήλ Καλαϊτζάκης, όσο και η γενική διευθύντρια κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ, Κ. Μαρίνου και η τμηματάρχης, Α. Λάγιου ξεκαθάρισαν ότι τα υπάρχοντα εμβόλια είναι αμφιβόλου ποιότητας και αποτελεσματικότητος και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ευλογιά.

Ο κ. Κέλλας ξεκαθάρισε πως «καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει προχωρήσει σε εμβολιασμό. Μόνο η Τουρκία το δοκίμασε, με αποτυχία. Και εμβολιάζει, και ευλογιά έχει και συνεχίζει να θανατώνει ζώα».

Η οικονομική στήριξη των κτηνοτρόφων αποτέλεσε κεντρικό σημείο της τοποθέτησης του Υφυπουργού. Ο κ. Κέλλας ανακοίνωσε ότι οι αποζημιώσεις για απώλειες ζώων είναι διπλάσιες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Υπενθύμισε, επίσης, ότι έχει ήδη εκδοθεί το σχετικό ΦΕΚ για την ενίσχυση στις ζωοτροφές ύψους 63 εκατ. ευρώ, λόγω του παρατεταμένου εγκλεισμού των κοπαδιών, όμως, καθυστέρησε η καταβολή τους λόγω προβλημάτων και των αποκαλύψεων για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Θα στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις την κτηνοτροφία. Θέλουμε τους κτηνοτρόφους μας, θέλουμε τα γαλακτοκομικά μας προϊόντα, θέλουμε τη φέτα μας», επεσήμανε.

Ο υφυπουργός απηύθυνε έκκληση για στενή συνεργασία με τις αρχές και άμεση ενημέρωση για κάθε ύποπτο κρούσμα. «Πρωτεργάτες σε αυτόν τον αγώνα είναι οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι. Μόνο με συνεργασία μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα.

Καταλαβαίνω την κόπωση, αλλά πρέπει να καταβάλλουμε προσπάθεια για να εκριζώσουμε την ευλογιά και να στηρίξουμε την κτηνοτροφία μας», είπε, τονίζοντας ότι η απόκρυψη ή η καθυστερημένη δήλωση κρουσμάτων θα οδηγεί σε διοικητικά και ποινικά μέτρα.