Ακρίβεια στο κρέας: Πώς η ευλογιά των αιγοπροβάτων εκτοξεύει τις τιμές σε αρνί και πρόβειο

Έλλειψη στην αγορά, αυξήσεις και φόβοι για νέα ανατιμήσεις – Τι λένε κτηνοτρόφοι και κρεοπώλες

Ακρίβεια στο κρέας: Πώς η ευλογιά των αιγοπροβάτων εκτοξεύει τις τιμές σε αρνί και πρόβειο
Νέο κύμα ανατιμήσεων αναμένεται να «χτυπήσει» την αγορά αιγοπρόβειου κρέατος, καθώς τα περιοριστικά μέτρα για την ευλογιά και η αναγκαστική θανάτωση χιλιάδων ζώων έχουν ήδη αρχίσει να δημιουργούν σοβαρές ελλείψεις.

Τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν πως τον Ιούλιο οι τιμές των κρεάτων σημείωσαν αύξηση 6,2% σε σύγκριση με πέρυσι. Όπως εξηγεί ο γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων, Νίκος Παλάσκας μιλώντας στην ΕΡΤ, η κατάσταση είναι κρίσιμη: «Τον τελευταίο μήνα τα σφαγεία έχουν σταματήσει να λειτουργούν, καθώς δεν επιτρέπεται η μετακίνηση ζώων από τις μονάδες. Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχουν ελάχιστες ποσότητες που φτάνουν από γειτονικές περιοχές, γεγονός που θα κάνει το πρόβειο και το αρνίσιο κρέας σπάνιο και πανάκριβο».

Ραγδαία αύξηση τιμών στους παραγωγούς

Οι κτηνοτρόφοι εκτιμούν πως η τιμή παραγωγού για το πρόβειο, που κυμαίνεται σήμερα από 4 έως 4,5 ευρώ το κιλό, θα σκαρφαλώσει στα 6 ευρώ μέσα στις επόμενες ημέρες. Αυτό αναμένεται να περάσει άμεσα και στους καταναλωτές:

  • Το μπούτι, από 9,5-11 ευρώ, ενδέχεται να φτάσει τα 12,5 ευρώ το κιλό.
  • Τα παϊδάκια, που πωλούνται σήμερα 10-12 ευρώ, μπορεί να αγγίξουν τα 13,5 ευρώ το κιλό.

Αντίστοιχα, και το μοσχαρίσιο κρέας καταγράφει άνοδο έως και 25% σε σχέση με πέρυσι. Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την «πράσινη μετάβαση» έχει μειώσει το ζωικό κεφάλαιο, ενώ η Ελλάδα καλύπτει το 80% των αναγκών της με εισαγωγές. Έτσι, η τιμή της μπάλας έχει εκτοξευθεί από τα 12,5 ευρώ πέρσι στα 15,8 ευρώ το κιλό φέτος.

Οι φόβοι και οι συνήθειες των καταναλωτών

Παρά τις αυξήσεις, η ζήτηση για πρόβειο παραμένει υψηλή. Ο κρεοπώλης Νίκος Καρατζιώλης ανέφερε στην ΕΡΤ πως «το 70% των πελατών συνεχίζει να ζητά πρόβειο, αν και υπάρχει ένα ποσοστό που αποφεύγει την κατανάλωση λόγω ανησυχιών για τις ζωονόσους».

Σταθερά ακριβό παραμένει και το αρνί καθώς οι παραγωγοί το διαθέτουν προς 8,5 ευρώ το κιλό, αλλά η τιμή ανεβαίνει στα 13-14 ευρώ στα σούπερ μάρκετ και ακόμη και στα 17 ευρώ στα κρεοπωλεία. Ωστόσο, οι επαγγελματίες του κλάδου δεν περιμένουν περαιτέρω αύξηση, αφού η κατανάλωση έχει ήδη περιοριστεί αισθητά.

Πρόβλημα τροφοδοσίας

Ο πρόεδρος των κρεοπωλών Λάρισας, Βαγγέλης Ρίζος, επισημαίνει ότι η τροφοδοσία έχει γίνει ιδιαίτερα δύσκολη: «Δεν μπορούμε να βρούμε πρόβειο και αρνίσιο. Τα σφαγεία μας δεν εξυπηρετούν και πρέπει να αναζητήσουμε κρέας σε άλλους νομούς. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερο κόστος μεταφοράς για εμάς και, τελικά, για τον καταναλωτή».

Η αγορά κρέατος μπαίνει έτσι σε μια περίοδο έντονης πίεσης, με τους επαγγελματίες να προειδοποιούν ότι οι αυξήσεις ήρθαν για να μείνουν, τουλάχιστον μέχρι να εξομαλυνθεί η κατάσταση με τις ζωονόσους και την τροφοδοσία.

