Βουλή: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την κοινωνική αντιπαροχή και την ισόβια τριτεκνική ιδιότητα

Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου "Κοινωνική αντιπαροχή, κοινωνική μίσθωση, τριτεκνική ιδιότητα και άλλες διατάξεις"

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε το σχέδιο νόμου του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας «Κοινωνική αντιπαροχή, κοινωνική μίσθωση, τριτεκνική ιδιότητα και άλλες διατάξεις».

Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι με τις νέες ρυθμίσεις, διευρύνονται τα εργαλεία εφαρμογής της κοινωνικής αντιπαροχής, με την ανέγερση ή επισκευή κοινωνικών κατοικιών και τη µίσθωσή τους, σε οικονομικά προσιτές τιμές, σε ευάλωτες κοινωνικά οµάδες.

Ορίζεται επίσης η έννοια και το πλαίσιο εφαρμογής της κοινωνικής μίσθωσης, θεσμοθετείται η πιστοποίηση χορήγησης της τριτεκνικής ιδιότητας, η οποία διατηρείται ισοβίως, και αναδιαρθρώνονται οι υπηρεσίες του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

«Το νομοσχέδιο μας ενοχλεί. Ενοχλεί γιατί διαταράσσει. Σπάει ένα μεγάλο ταμπού της μεταπολίτευσης για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Οι ιδιώτες δεν δαιμονοποιούνται πια αλλά αξιοποιούνται για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, μέσω της τέχνης του εφικτού», ανέφερε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου και σημείωσε: «η αντιπολίτευση μπορεί να λαϊκίζει και να τα καταγγέλλει όλα. Εμείς όμως δουλεύουμε και αφήνουμε έργο. Έργο που αλλάζει τη ζωή των πολιτών μας».