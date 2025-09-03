Δόμνα Μιχαηλίδου: Η κοινωνική αντιπαροχή αξιοποιεί την περιουσία του Δημοσίου που λιμνάζει

Για τα προγράμματα μετεγκατάστασης σε ακριτικές περιοχές, την κοινωνική αντιπαροχή, τα ενοίκια, το δημογραφικό και τους τρίτεκνους μίλησε η υπουργός Κοινωνικής συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Για την αστυφιλία, και την μετακίνηση των οικογενειών η Δόμνα Μιχαηλίδου ανέφερε: «Στην Ελλάδα τόσα χρόνια δεν έχουμε καταφέρει να το αναχαιτίσουμε αυτό. Είμαστε η μόνη χώρα της Ευρώπης που ο μισός πληθυσμός της είναι στην πρωτεύουσα. Και ακόμη και αν οι υποδομές είναι καλές σε επίπεδο δρόμων, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια σε επίπεδο υπηρεσιών υγείας – που μπορούμε να τα πάμε ακόμη καλύτερα – το κράτος θα φροντίσει να στείλει παντού δασκάλους. Έχουμε προγράμματα που φαίνεται ότι πηγαίνουν καλά. Ανοίξαμε το πρόγραμμα μετεγκατάστασης στον Έβρο τον προηγούμενο μήνα όπου δίνουμε 10.000 ευρώ και έχουμε 500 αιτήσεις. Αυτό έχουμε συμφωνήσει κεντρικά ότι αφού ξεκίνησε και λειτουργεί θα πάει και άλλες ακριτικές περιοχές».

Συμπλήρωσε: «Ο κόσμος δεν θέλει να ζει με επιδόματα, θέλει να είναι ενεργός και μπράβο του, για να φροντίσει την οικογένεια του. Είναι σύνθετο και δύσκολο. Στο ευρωπαϊκό κοινωνικό κλιματικό ταμείο έχουμε βάλει αυτό το επίδομα για τους δημόσιους υπαλλήλους που είτε δουλεύουν σε νησιά είτε σε ορεινές μειονεκτικές περιοχές. Υπάρχει λύση στο υπουργείο Εσωτερικών που ορίζει ποιες είναι οι ορεινές μειονεκτικές περιοχές και βάσει αυτών το κράτος με ευρωπαϊκά κονδύλια θα μπορέσει να δώσει μία βοήθεια στους δημόσιους υπαλλήλους που διορίζονται σε αυτά τα μέρη. Αυτό θα έχει ένα εύρος σε σχέση με το πού είσαι, είναι 150 έως 200 ευρώ».

Για το δημογραφικό αλλά και για το εάν θα ακουστούν εξαγγελίες στη ΔΕΘ: «Στη ΔΕΘ θα έχουμε εξαγγελίες και θα τις εξειδικεύσουμε. Έχουμε τέτοια πολιτική που υλοποιείται αυτή την στιγμή στη Βουλή. Έχουμε σήμερα το Εθνικό Κοινοβούλιο, το νομοσχέδιο για την κοινωνική αντιπαροχή και την τριτεκνική ιδιότητα. Το δημογραφικό είναι και στεγαστικό, το στεγαστικό είναι τεράστιο πρόβλημα. Έχουμε μεγάλο ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην χώρα αλλά όσοι από εμάς είναι στο ενοίκιο είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Με την κοινωνική αντιπαροχή και τη δημιουργία κοινωνικών κατοικιών σε κάποια ανενεργά στρατόπεδα, έρχεται το κράτος και είτε δίνει στον ιδιώτη τη γη και του λέει να φτιάξει π.χ. 100 διαμερίσματα και τα 70 να τα κρατήσει ο ίδιος και τα 30 να τα δώσει στο κράτος το οποίο θα τα παράσχει στους πολίτες με κοινωνικό ενοίκιο. Θα ψηφιστεί την Τρίτη που μας έρχεται και μέσα στο ‘26 θα έχουμε τα θεμέλια για τις πρώτες κατοικίες. Η κοινωνική αντιπαροχή είναι ακριβώς για την αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου που λιμνάζει. Μαζί με αυτό κάποια από τα ανενεργά στρατόπεδα που υπάρχουν σε διάφορες πόλεις και έχουν ελεγχθεί, θα είναι αμιγώς του Δημοσίου, θα φτιαχτούν με ευρωπαϊκά χρήματα, το 25% θα μείνει στο υπ. Εθνικής Αμύνης για να εξυπηρετήσει ανάγκες στέγασης των στρατιωτικών. Αυτά θα τα φτιάξει ο στρατός. Υπάρχει ήδη αυτός ο οργανισμός στον στρατό δεν είναι κάτι καινούριο, και αυτό θα πάει σήμερα στη Βουλή και θα ψηφιστεί την Τρίτη».

Για τους πολύτεκνους και τριτέκνους και την απαλλαγή από την φορολογία, η κ. Μιχαηλίδου τόνισε: «γίνονται τέτοιες συζητήσεις για τα καταλήξουμε τι παραπάνω πρέπει να κάνουμε. Στο νομοσχέδιο που ψηφίζουμε τώρα στη Βουλή ψηφίζουμε την διά βίου τριτεκνική ιδιότητα. Δηλαδή ένας τριτέκνος τώρα, όταν το 3ο παιδί ενηλικιώνεται, σταματάει να θεωρείται από το κράτος τρίτεκνος. Αυτό αλλάζει και θα θεωρείται τρίτεκνος για πάντα. Ο πρωθυπουργός μίλησε πέρσι για σταδιακή σύγκλιση των δύο όχι ότι θα εξισωθούν».

