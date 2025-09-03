Δόμνα Μιχαηλίδου: Η κοινωνική αντιπαροχή αξιοποιεί την περιουσία του Δημοσίου που λιμνάζει

Ψηφίζεται η διά βίου τριτεκνική ιδιότητα

Newsbomb

Δόμνα Μιχαηλίδου: Η κοινωνική αντιπαροχή αξιοποιεί την περιουσία του Δημοσίου που λιμνάζει

Η Δόμνα Μιχαηλίδου κατά τη συνέντευξή της στον τηλεοπτικό σταθμό Mega

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για τα προγράμματα μετεγκατάστασης σε ακριτικές περιοχές, την κοινωνική αντιπαροχή, τα ενοίκια, το δημογραφικό και τους τρίτεκνους μίλησε η υπουργός Κοινωνικής συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Για την αστυφιλία, και την μετακίνηση των οικογενειών η Δόμνα Μιχαηλίδου ανέφερε: «Στην Ελλάδα τόσα χρόνια δεν έχουμε καταφέρει να το αναχαιτίσουμε αυτό. Είμαστε η μόνη χώρα της Ευρώπης που ο μισός πληθυσμός της είναι στην πρωτεύουσα. Και ακόμη και αν οι υποδομές είναι καλές σε επίπεδο δρόμων, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια σε επίπεδο υπηρεσιών υγείας – που μπορούμε να τα πάμε ακόμη καλύτερα – το κράτος θα φροντίσει να στείλει παντού δασκάλους. Έχουμε προγράμματα που φαίνεται ότι πηγαίνουν καλά. Ανοίξαμε το πρόγραμμα μετεγκατάστασης στον Έβρο τον προηγούμενο μήνα όπου δίνουμε 10.000 ευρώ και έχουμε 500 αιτήσεις. Αυτό έχουμε συμφωνήσει κεντρικά ότι αφού ξεκίνησε και λειτουργεί θα πάει και άλλες ακριτικές περιοχές».

Συμπλήρωσε: «Ο κόσμος δεν θέλει να ζει με επιδόματα, θέλει να είναι ενεργός και μπράβο του, για να φροντίσει την οικογένεια του. Είναι σύνθετο και δύσκολο. Στο ευρωπαϊκό κοινωνικό κλιματικό ταμείο έχουμε βάλει αυτό το επίδομα για τους δημόσιους υπαλλήλους που είτε δουλεύουν σε νησιά είτε σε ορεινές μειονεκτικές περιοχές. Υπάρχει λύση στο υπουργείο Εσωτερικών που ορίζει ποιες είναι οι ορεινές μειονεκτικές περιοχές και βάσει αυτών το κράτος με ευρωπαϊκά κονδύλια θα μπορέσει να δώσει μία βοήθεια στους δημόσιους υπαλλήλους που διορίζονται σε αυτά τα μέρη. Αυτό θα έχει ένα εύρος σε σχέση με το πού είσαι, είναι 150 έως 200 ευρώ».

Για το δημογραφικό αλλά και για το εάν θα ακουστούν εξαγγελίες στη ΔΕΘ: «Στη ΔΕΘ θα έχουμε εξαγγελίες και θα τις εξειδικεύσουμε. Έχουμε τέτοια πολιτική που υλοποιείται αυτή την στιγμή στη Βουλή. Έχουμε σήμερα το Εθνικό Κοινοβούλιο, το νομοσχέδιο για την κοινωνική αντιπαροχή και την τριτεκνική ιδιότητα. Το δημογραφικό είναι και στεγαστικό, το στεγαστικό είναι τεράστιο πρόβλημα. Έχουμε μεγάλο ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην χώρα αλλά όσοι από εμάς είναι στο ενοίκιο είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Με την κοινωνική αντιπαροχή και τη δημιουργία κοινωνικών κατοικιών σε κάποια ανενεργά στρατόπεδα, έρχεται το κράτος και είτε δίνει στον ιδιώτη τη γη και του λέει να φτιάξει π.χ. 100 διαμερίσματα και τα 70 να τα κρατήσει ο ίδιος και τα 30 να τα δώσει στο κράτος το οποίο θα τα παράσχει στους πολίτες με κοινωνικό ενοίκιο. Θα ψηφιστεί την Τρίτη που μας έρχεται και μέσα στο ‘26 θα έχουμε τα θεμέλια για τις πρώτες κατοικίες. Η κοινωνική αντιπαροχή είναι ακριβώς για την αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου που λιμνάζει. Μαζί με αυτό κάποια από τα ανενεργά στρατόπεδα που υπάρχουν σε διάφορες πόλεις και έχουν ελεγχθεί, θα είναι αμιγώς του Δημοσίου, θα φτιαχτούν με ευρωπαϊκά χρήματα, το 25% θα μείνει στο υπ. Εθνικής Αμύνης για να εξυπηρετήσει ανάγκες στέγασης των στρατιωτικών. Αυτά θα τα φτιάξει ο στρατός. Υπάρχει ήδη αυτός ο οργανισμός στον στρατό δεν είναι κάτι καινούριο, και αυτό θα πάει σήμερα στη Βουλή και θα ψηφιστεί την Τρίτη».

Για τους πολύτεκνους και τριτέκνους και την απαλλαγή από την φορολογία, η κ. Μιχαηλίδου τόνισε: «γίνονται τέτοιες συζητήσεις για τα καταλήξουμε τι παραπάνω πρέπει να κάνουμε. Στο νομοσχέδιο που ψηφίζουμε τώρα στη Βουλή ψηφίζουμε την διά βίου τριτεκνική ιδιότητα. Δηλαδή ένας τριτέκνος τώρα, όταν το 3ο παιδί ενηλικιώνεται, σταματάει να θεωρείται από το κράτος τρίτεκνος. Αυτό αλλάζει και θα θεωρείται τρίτεκνος για πάντα. Ο πρωθυπουργός μίλησε πέρσι για σταδιακή σύγκλιση των δύο όχι ότι θα εξισωθούν».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:40WHAT THE FACT

ΗΠΑ: 83χρονη κέρδισε 71,5 εκατομμύρια ευρώ σε λαχείο - Μια εβδομάδα μετά έμαθε ότι δεν θα τα παραλάβει ποτέ

10:39LIFESTYLE

Η Αν Χάθαγουεϊ τα έβαλε με τους παπαράτσι στα γυρίσματα της ταινίας «Ο διάβολος φοράει Πράντα 2»

10:38ΕΛΛΑΔΑ

Θρακικό πέλαγος: «Μας κυνηγούν οι Τούρκοι μέσα στην Ελλάδα» - Ξεσπούν οι ψαράδες στη Θάσο

10:37WHAT THE FACT

Αίγυπτος: Υποβρύχια ερείπια ενός από τα 7 θαύματα του κόσμου, χαμένο για 1600 χρόνια

10:37ΚΟΣΜΟΣ

Kιμ Γιονγκ Ουν: «Είναι αδελφικό καθήκον της Βόρειας Κορέας να βοηθήσει τη Ρωσία»

10:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ορέστης Ομράν: «Η πολιτική και οικονομική αστάθεια της Γαλλίας αγγίζει τα όριά της»

10:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: Εκβίαζε με... ροζ βίντεο αρχιμανδρίτη - Ο «Πατομπούκαλος» και τα λείψανα Αγίου

10:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δόμνα Μιχαηλίδου: Η κοινωνική αντιπαροχή αξιοποιεί την περιουσία του Δημοσίου που λιμνάζει

10:19ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός για σαρκοφάγο βακτήριο - Αυξάνονται επικίνδυνα τα κρούσματα: 50 - 50 οι πιθανότητες επιβίωσης

10:15ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στο Exathlon μεταξύ Σοϊλέδη και Μπολέτση: «Που να χάσεις 4 κιλά να δεις τι θα τα κάνεις τα παιδάκια!»

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Τα νέα όπλα της Κίνας που ανησυχούν τη Δύση: Υποβρύχιες τορπίλες, υπερύσγχρονοι πύραυλοι και... ΑΙ

10:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ζώνη καταιγίδων σε λίγες ώρες πάνω από την Ελλάδα - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

10:07ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ντόναλντ Τραμπ απαντά ξανά για την υγεία του: «Fake news οι φήμες»

10:04LIFESTYLE

Ερωτευμένη η Βίκυ Κουλιανού: Η βόλτα της στη Μύκονο με τον νέο της σύντροφο

09:58TRAVEL

H παραλία της Λάρισας και ο μύθος με Γερμανικό πολεμικό πλοίο που μετέφερε τον χρυσό

09:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επέτειος 51 χρόνων για το ΠΑΣΟΚ – «Μπορούμε ξανά μαζί να κάνουμε την αλλαγή δυνατή»

09:46ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα τριών οχημάτων στην Αττική Οδό - Μεγάλες καθυστερήσεις

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Το φαινόμενο των «ψεύτικων διακοπών»: Γιατί όλο και περισσότεροι λένε ψέματα για το πώς πέρασαν το καλοκαίρι τους

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Tesla Model Y Performance στην Ελλάδα – Τιμές και εκδόσεις

09:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ο παρκαδόρος που ήθελε να το παίξει... βαρόνος των Χανίων: Έστησε καρτέλ ναρκωτικών σε κεντρικό πάρκινγκ, «ξέπλενε» λεφτά με POS και… φοβόταν τη μαμά του!

08:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Κουμπάρος του ηθοποιού Στράτου Τζώρτζογλου ο «εγκέφαλος» της μαφίας

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Εντόπισε ξυλόλιο το Γενικό Χημείο του Κράτους σε 12 δείγματα - Πώς δικαιολογεί την ύπαρξή του

10:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: Εκβίαζε με... ροζ βίντεο αρχιμανδρίτη - Ο «Πατομπούκαλος» και τα λείψανα Αγίου

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νέα τροπή με 48χρονη αγνοούμενη - Φέρεται να είναι σε μοναστήρι παλαιοημερολογιτών - Τι καταγγέλλει ο σύζυγός της

09:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλειδώνει» πυρήνα καταιγίδων στην Ελλάδα - Πότε θα «χτυπήσει»

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης σε πολυκατοικία: Η αστυνομία άκουσε τις κραυγές 26χρονης και την έσωσε από τους διαρρήκτες

10:04LIFESTYLE

Ερωτευμένη η Βίκυ Κουλιανού: Η βόλτα της στη Μύκονο με τον νέο της σύντροφο

06:47ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έκτακτη προειδοποίηση της Google σε 2.500.000.000 χρήστες - Αλλάξτε άμεσα κωδικούς

12:03ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι αθώος - Δεν είμαι δολοφόνος – Είμαι ένας άμυαλος 18χρονος»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Η «σκιά» της κρητικής μαφίας στις εκκλησιαστικές εκλογές – Στο προσκήνιο και το όνομα του Πάνου Καμμένου

10:40WHAT THE FACT

ΗΠΑ: 83χρονη κέρδισε 71,5 εκατομμύρια ευρώ σε λαχείο - Μια εβδομάδα μετά έμαθε ότι δεν θα τα παραλάβει ποτέ

10:19ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός για σαρκοφάγο βακτήριο - Αυξάνονται επικίνδυνα τα κρούσματα: 50 - 50 οι πιθανότητες επιβίωσης

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κύκλωμα Χανιά: Τα «προσκλητήρια» και τα «κουφέτα» της μαφίας των όπλων – Αποκαλυπτικά ντοκουμέντα

21:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: Αυτό είναι το ζευγάρι του κυκλώματος - Οι διάλογοι που «καίνε» - «Θα σου βάλει 150 ευρώ»

09:17ΚΟΣΜΟΣ

Σι, Πούτιν και Κιμ μαζί στην Τιενανμέν - Το ιστορικό «κλικ» που συμβολίζει τη μετατόπιση στην παγκόσμια ισορροπία δυνάμεων

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τοιχογραφία του Χριστού να θεραπεύει άρρωστους σε οικισμό όασης της Αιγύπτου

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

10:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ζώνη καταιγίδων σε λίγες ώρες πάνω από την Ελλάδα - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ