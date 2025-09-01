Δόμνα Μιχαηλίδου: «Αύριο στη Βουλή το νομοσχέδιο για την Κοινωνική Αντιπαροχή»

Άμεση παρέμβαση με νέα πρόσκληση για vouchers σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια

Δόμνα Μιχαηλίδου: «Αύριο στη Βουλή το νομοσχέδιο για την Κοινωνική Αντιπαροχή»
Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου
«Αρχίζει, αύριο, στη Βουλή η επεξεργασία του νομοσχεδίου για την Κοινωνική Αντιπαροχή. Ανοίγουμε τον δρόμο για την Κοινωνική Μίσθωση, θεμελιώνουμε βιώσιμη στεγαστική πολιτική», επεσήμανε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου σε συνέντευξή της στο ACTION 24 και την εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» με τους δημοσιογράφους Νίκο Υποφάντη και Αλεξάνδρα Καϋμένου.

Τη σημαντική είδηση της σύμπραξης του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την αύξηση του οικιστικού αποθέματος ανακοίνωσε η κυρία Μιχαηλίδου από την εκπομπή: «Μέσα από τη συνεργασία αυτή, που αποτυπώνεται στο νέο σχέδιο νόμου, αξιοποιούμε ανενεργά στρατόπεδα, όπου ο στρατός θα κατασκευάσει κατοικίες. Το 25% θα δοθεί για τις στεγαστικές ανάγκες των στρατιωτικών και το υπόλοιπο 75% θα διατεθεί για κοινωνικές κατοικίες».

Στη συνέχεια, η Υπουργός αναφέρθηκε αναλυτικά στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας: Η Δόμνα Μιχαηλίδου εξήγησε με λεπτομέρεια την πορεία της νέας μορφής σύμπραξης του Δημοσίου με τους ιδιώτες: «Το Δημόσιο διαθέτει οικόπεδα ή κτήρια που μέχρι σήμερα παρέμεναν ανενεργά, ώστε να μετατραπούν σε κατοικίες με κοινωνικά κριτήρια. Από την πλευρά του ο ιδιώτης, μετά από διαγωνισμό, κατασκευάζει με δικά του κεφάλαια νέα κτήρια ή ανακαινίζει υπάρχοντα, χωρίς καμία επιβάρυνση του κράτους. Αυξάνουμε την προσφορά ποιοτικής και προσιτής στέγης με ενοίκια σημαντικά χαμηλότερα από αυτά της αγοράς. Δίνουμε, έτσι, απάντηση στο στεγαστικό και δημογραφικό πρόβλημα».

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας μίλησε και για τα vouchers σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς, παιδικούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία ”Μετά την υποβολή των οριστικών αποτελεσμάτων από την ΕΕΤΑΑ, είμαι στην εξαιρετικά ευχάριστη θέση να ανακοινώνω σήμερα 96.000 vouchers για βρεφονηπιακούς σταθμούς. Οι γονείς δικαιούνται κάθε δυνατή υποστήριξη τόσο στο γονεϊκό τους έργο όσο και στην εξέλιξη της επαγγελματικής προοπτικής τους στην αγορά εργασίας. Και, φυσικά, όλα τα παιδιά και τα παιδιά και οι νέοι με αναπηρία αξίζουν ποιοτικές υπηρεσίες φύλαξης και δημιουργικής απασχόλησης σε ασφαλές και οργανωμένο περιβάλλον με κρατική μέριμνα”.

Και στο θέμα αυτό, η κυρία Μιχαηλίδου έκανε, επίσης, μια πολύ σημαντική ανακοίνωση: “Μέσα στην εβδομάδα θα δημοσιευτεί δεύτερη πρόσκληση για τα vouchers σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Παραμένουμε δυναμικοί στην εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και αξιοποιούμε κάθε δημοσιονομικό περιθώριο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το δημογραφικό θέμα της μείωσης των γεννήσεων αλλά και, σε κάποιες περιπτώσεις, η αύξηση των οικογενειακών εισοδημάτων αφήνουν θέσεις που επαναδιαθέτουμε στους δυνητικούς δικαιούχους διευρύνοντας τα εισοδηματικά κριτήρια”.

Δόμνα Μιχαηλίδου: «Αύριο στη Βουλή το νομοσχέδιο για την Κοινωνική Αντιπαροχή»

