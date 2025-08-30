Μόνιμη θα είναι πλέον η πολυτεκνία και η τριτεκνία σύμφωνα με την υπουργό Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, Δόμνα Μιχαηλίδου.

«H πολυτεκνική και η τριτεκνική ιδιότητα γίνεται εφ΄ όρου ζωής», είπε στον ΣΚΑΙ σήμερα η υπουργός.

Μέχρι τώρα μετά την ενηλικίωση των παιδιών η ιδιότητα χανόταν.