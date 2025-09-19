Μάξιμος Χαρακόπουλος: Η μπλε γραβάτα με τις ελληνικές σημαίες

Τον βουλευτή Λάρισας Μάξιμο Χαρακόπουλο πρότεινε πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ.

Αναλυτικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε: «Η πρόταση μου για γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ είναι ο Μάξιμος Χαρακόπουλος. Είναι μια ψύχραιμη φωνή, έχει καθήκον να δώσει μεγαλύτερη ορμή στην ΚΟ. Είναι συνάδελφος που έχει γράψει πολλά χιλιόμετρα στο κόμμα και τη Βουλή. Μπήκαμε μαζί στο κοινοβούλιο στις εκλογές του 2004. Καλή δύναμη στα νέα καθήκοντά σου Μάξιμε»

Υπενθυμίζεται ότι τη θέση του γραμματέα κατείχε ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο οποίος πέθανε στις 21 Αυγούστου από ανακοπή καρδιάς.



Εντύπωση προκάλεσε η μπλε γραβάτα του Μάξιμου Χαρακόπουλου με τις ελληνικές σημαίες.



