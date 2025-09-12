Νέα Δημοκρατία: Ο Μητσοτάκης προτείνει τον Χαρακόπουλο για τη θέση του Γραμματέα της ΚΟ

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος είναι το πρόσωπο που πρότεινε ο πρωθυπουργός για τη διαδοχή του του αδικοχαμένου Απόστολου Βεσυρόπουλου στη θέση του Γενικού Γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας θα συνεδριάσει υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις 19 Σεπτεμβρίου με θέμα την εκλογή Γραμματέα.