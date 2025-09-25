28χρονος έστελνε απειλητικά μηνύματα στον Παύλο Μαρινάκη

Για απειλή και εξύβριση δημόσια κατ’ εξακολούθηση μέσω διαδικτύου κατά του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, κατηγορείται 28χρονος.

Σε βάρος του 28χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος. Ο 28χρονος κατηγορείται για απειλή και εξύβριση δημόσια κατ’ εξακολούθηση, μέσω διαδικτύου, σε βάρος πολιτικού προσώπου.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης προηγήθηκε έγκληση του Παύλου Μαρινάκη, σύμφωνα με την οποία, άγνωστος χρήστης σελίδας στα social media, του απέστειλε τον περασμένο Φεβρουάριο πολυάριθμα μηνύματα με εξυβριστικό και απειλητικό περιεχόμενο στον προσωπικό λογαριασμό που διατηρεί στo Instagram.

Τα μηνύματα τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης στο πλαίσιο της οποίας, καθώς και ύστερα από ενδελεχή και εμπεριστατωμένη ψηφιακή έρευνα, αλληλογραφία με τη διαχειρίστρια εταιρεία και εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση του 28χρονου ως διαχειριστή του λογαριασμού.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.