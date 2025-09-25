Οι προκλήσεις του κλάδου της εστίασης στο επίκεντρο εκδήλωσης στις Βρυξέλλες

Σκοπός ήταν η ανάδειξη των ευκαιριών και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του κλάδου

Δημήτρης Τσιόδρας, εστίαση, Βρυξέλλες
Στις Βρυξέλλες πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με θέμα τις προκλήσεις του κλάδου της εστίασης, την οποία διοργάνωσε ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου της ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Τσιόδρας, σε συνεργασία με τη Συνομοσπονδία Ξενοδοχείων και Εστιατορίων της Ευρώπης (HOTREC).

Με δεδομένη τη σημασία της εστίασης για την ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία, σκοπός ήταν η ανάδειξη των ευκαιριών και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του κλάδου, αλλά και η ενίσχυση του διαλόγου με τα ευρωπαϊκά όργανα και τους αρμόδιους φορείς για τη διαμόρφωση ενός σταθερού θεσμικού πλαισίου.

Την εκδήλωση άνοιξαν ο Δημήτρης Τσιόδρας και ο Αλέξανδρος Βασιλικός, πρόεδρος της HOTREC και του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ). Παρόντες ήταν, μεταξύ άλλων, οι ευρωβουλευτές της ΝΔ Γιώργος Αυτιάς, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Φρέντης Μπελέρης και Μανώλης Κεφαλογιάννης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου, ο ευρωβουλευτής της «Νίκης» Νίκος Αναδιώτης, ο Κύπριος ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ Μιχάλης Χατζηπαντέλα, καθώς και ο βουλευτής Θεσπρωτίας της ΝΔ Βασίλης Γιόγιακας. Παρόντες ήταν επίσης εκπρόσωποι της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην ΕΕ.

Ο Δημήτρης Τσιόδρας, στην παρέμβασή του, τόνισε ότι η εστίαση δεν αποτελεί απλώς «επιχειρήσεις που σερβίρουν φαγητό, αλλά μέρος της κουλτούρας και του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής». Αναφέρθηκε στη σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που κυριαρχούν στον κλάδο, σημειώνοντας ότι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι κρίσιμη για τη βιωσιμότητά τους.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη στοχευμένης στήριξης σε επίπεδο ΕΕ, την ενίσχυση των χρηματοδοτικών εργαλείων, τη μείωση της γραφειοκρατίας, την αντιμετώπιση της έλλειψης προσωπικού, καθώς και τη διασφάλιση διαφάνειας στους όρους συνεργασίας με ψηφιακές πλατφόρμες.

Από την πλευρά του, ο Αλέξανδρος Βασιλικός επισήμανε ότι οι επιχειρήσεις εστίασης βρίσκονται αντιμέτωπες με τις συνέπειες του πληθωρισμού, το υψηλό κόστος ενέργειας και πρώτων υλών, τις ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και την πτώση της καταναλωτικής ζήτησης, γεγονός που επηρεάζει άμεσα την κερδοφορία τους.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση εκπροσώπων μελών της HOTREC από το Βέλγιο, την Ιρλανδία και την Ιταλία, οι οποίοι ανέδειξαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις του κλάδου στην καθημερινότητά τους.

