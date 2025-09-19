Τα αποτελέσματα από την 24ωρη λειτουργία μετρό και λεωφορείων - Θετική ανταπόκριση από την εστίαση

Για δεύτερο συνεχόμενο Σάββατο, τα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας, μετρό, τραμ και επιλεγμένες λεωφορειακές γραμμές, λειτουργούν σε 24ωρη βάση, προσφέροντας στους κατοίκους και επισκέπτες της πρωτεύουσας μια νέα,πιο ασφαλή και οικονομική επιλογή μετακίνησης όλες τις ώρες της ημέρας και της νύχτας.

Η πρωτοβουλία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σε συνεργασία με τον ΟΑΣΑ, καλύπτει πλέον σε σταθερή βάση τις γραμμές 2 και 3 του μετρό, τις γραμμές Τ6 και Τ7 του τραμ, καθώς και 11 λεωφορειακές γραμμές, επιπλέον των ήδη υπαρχόντων δρομολογίων νυχτερινής λειτουργίας. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, στόχος είναι η «αναβάθμιση των υπηρεσιών αστικής συγκοινωνίας, η ενίσχυση της εξωστρέφειας της Αθήνας και η βελτίωση της συνολικής εμπειρίας μετακίνησης για το κοινό».

Στιγμιότυπο από το νέο σταθμό Μετρό στον Κορυδαλλό. (EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ) Eurokinissi

Στήριξη από τον κλάδο της εστίασης

Την πρωτοβουλία χαιρέτισε ο πρόεδρος της ΠΟΕΣΕ, Γιώργος Καββαθάς, ο οποίος μιλώντας στο Newsbomb τόνισε τη θετική επίδραση που έχει για τα καταστήματα εστίασης: «Οι επιχειρήσεις εστίασης υποδέχονται θετικά τη θεσμοθέτηση 24ωρης λειτουργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς κάθε Σάββατο. Όπως είναι γνωστό, το Σάββατο είναι η ημέρα με τη μεγαλύτερη έξοδο, γεγονός που καθιστά τη συνεχόμενη και ασφαλή μετακίνηση καθοριστική τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πελάτες μας. Η διασφάλιση συνεχούς και αξιόπιστης μετακίνησης ενισχύει την ασφάλεια, μειώνει το κόστος μεταφοράς και διευκολύνει την πρόσβαση σε καταστήματα και χώρους εστίασης».

Ο κ. Καββαθάς επισήμανε πως η 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ δίνει ώθηση στον τουρισμό και συμβάλλει στην τόνωση της τοπικής οικονομίας, ενώ χαρακτήρισε το μέτρο «βήμα προς μια πιο σύγχρονη και ανταγωνιστική πόλη». Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η ακρίβεια παραμένει σημαντική πρόκληση για τον κλάδο, σημειώνοντας πως χρειάζονται και πρόσθετα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και νοικοκυριών.