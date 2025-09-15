24ωρη λειτουργία του Μετρό: Πρώτο δείγμα θετικόν, δείτε όσα συνέβησαν - Ενθουσιασμένοι οι Αθηναίοι

Απόλυτα θετική κρίνεται η πρεμιέρα της σαββατιάτικης 24ωρης λειτουργίας του Μετρό, με τους Αθηναίους να αρχίζουν να αποκτούν πια νέες... συνήθειες για την εβδομαδιαία ψυχαγωγία τους, ενώ δημιουργείται και η ελπιδοφόρα προσδοκία να μειωθούν τα τροχαία ατυχήματα λόγω χρήσης αλκοόλ...

24ωρη λειτουργία του Μετρό: Πρώτο δείγμα θετικόν, δείτε όσα συνέβησαν - Ενθουσιασμένοι οι Αθηναίοι
Αθήνα by night, με το Μετρό σε… νυχτερινή περιπολία. Από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (14/09), οι σταθμοί «πλημμύρισαν» από νέους και παρέες που επιβιβάζονταν μαζικά, έτοιμοι για διασκέδαση. Η 24ωρη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς τα Σάββατα εφαρμόστηκε για πρώτη φορά σε πλήρη κλίμακα, με το Newsbomb να καταγράφει το κλίμα.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, περισσότεροι από 60.000 επιβάτες εκμεταλλεύθηκαν την επέκταση του ωραρίου, ώστε να μην βάλουν χρονικό όριο στη σαββατιάτικη διασκέδασή τους, αλλά και, πολλοί από αυτούς, να πιουν όσο αλκοόλ θέλουν ελεύθερα, χωρίς να έχουν να σκεφτούν την οδήγηση.

Πρώτο δείγμα, απόλυτα θετικό, όπως θα δείτε και στο αναλυτικό ρεπορτάζ του Newsbomb που κατέγραψε τις αντιδράσεις νέων και... λιγότερο νέων, επιβατών, που πλέον νιώθουν τα Σάββατά τους πιο... ευέλικτα. Παράλληλα, ο αναπλ. υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης αναλύει τη σκοπιμότητα, αλλά και τις προσδοκίες του νέου μέτρου.

Δείτε το ρεπορτάζ:

Η πρώτη διαδρομή

Λίγο μετά τις 00:00, ο σταθμός «Αττική» γέμισε επιβάτες που σε λίγα λεπτά έφταναν στο «Σύνταγμα», με προορισμό τα μπαρ και τις γειτονιές του κέντρου. Μέχρι τη 01:00 τα βαγόνια αραίωναν, αλλά ποτέ δεν άδειαζαν. Και μετά τις 04:00, γέμισαν ξανά, αυτή τη φορά με κουρασμένους αλλά χαμογελαστούς νέους που γύριζαν από τη διασκέδαση.

Ο υπουργός στις αποβάθρες

Παρόν από την πρώτη στιγμή ήταν ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, επιβλέποντας την πρεμιέρα, ο οποίος μίλησε στο Newsbomb. «Με το νέο μέτρο θα σωθούν ζωές. Οι νέοι δεν θα χρειάζεται να οδηγούν μετά το ξενύχτι, αλλά θα επιστρέφουν με ασφάλεια στο σπίτι», τόνισε, υπογραμμίζοντας τον κοινωνικό χαρακτήρα της ρύθμισης.

Η φωνή των εργαζομένων

Θετικοί εμφανίστηκαν και οι εργαζόμενοι στις συγκοινωνίες. Ο Γενικός Γραμματέας του Συνδικάτου ΟΑΣΑ, Φώτης Νικολακόπουλος, μιλώντας στο Newsbomb, επισήμανε:
«Η επέκταση των δρομολογίων στη διάρκεια 00:00 – 05:00 είναι σημαντικό όπλο στη μάχη κατά των τροχαίων. Η κάλυψη τις νυχτερινές ώρες προσφέρει πραγματική ασφάλεια στους πολίτες». Ωστόσο, προειδοποίησε για το διαρκές πρόβλημα έλλειψης προσωπικού, που αποτελεί εμπόδιο σε περαιτέρω επεκτάσεις.

Ο μαραθώνιος προετοιμασίας

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΑ.ΣΥ., Αθανάσιος Κοτταράς, αποκάλυψε ότι η πρόταση Κυρανάκη έθεσε σε κίνηση έναν «μαραθώνιο δοκιμών και προσαρμογών». «Ήταν η πρώτη φορά στην 25ετή ιστορία του Μετρό που εφαρμόστηκε αδιάλειπτη λειτουργία. Ο στόχος τώρα είναι η επέκταση και στη Γραμμή 1, Κηφισιά – Πειραιάς», ανέφερε.

Ποιες γραμμές λειτουργούν

Η 24ωρη λειτουργία εφαρμόζεται στις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό και στις γραμμές Τ6 και Τ7 του Τραμ. Παράλληλα, 11 λεωφορειακές γραμμές εντάσσονται στη νυχτερινή εξυπηρέτηση, προστιθέμενες στις ήδη υπάρχουσες 24ωρες. Ανάμεσά τους οι 049 Πειραιάς – Ομόνοια, 221 Πανεπιστημιούπολη – Ακαδημία, 550 Παλαιό Φάληρο – Κηφισιά και 608 Γαλάτσι – Ακαδημία – Ζωγράφου.

