Κυρανάκης: «Η νεολαία θα επιστρέφει με το μετρό και με ασφάλεια στα σπίτια της»

Χιλιάδες επιβάτες «αγκάλιασαν» την πρεμιέρα της 24ωρης λειτουργίας του μετρό

Newsbomb

Κυρανάκης: «Η νεολαία θα επιστρέφει με το μετρό και με ασφάλεια στα σπίτια της»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με επιτυχία λειτούργησε το πρώτο Σάββατο της 24ωρης λειτουργίας των αστικών συγκοινωνιών της Αττικής με χιλιάδες πολίτες να επιστρέφουν στο σπίτι τους με ασφάλεια χρησιμοποιώντας το μετρό, το τραμ και λεωφορεία.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, o αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης τόνισε ότι με την εφαρμογή του θα σωθούν αρκετές ζωές, καθώς οι νέοι θα γυρνούν με ασφάλεια στο σπίτι τους.

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 24ωρη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΕ ΜΕΤΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΑΜ
0105
Πηγή: INTIME NEWS
ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 24ωρη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΕ ΜΕΤΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΑΜ
0205
Πηγή: INTIME NEWS
ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 24ωρη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΕ ΜΕΤΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΑΜ
0305
Πηγή: INTIME NEWS
ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 24ωρη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΕ ΜΕΤΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΑΜ
0405
Πηγή: INTIME NEWS
ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 24ωρη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΕ ΜΕΤΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΑΜ
0505
Πηγή: INTIME NEWS

«Είναι δύσκολα αποδείξιμο αλλά πέρα για πέρα αληθινό ότι από σήμερα και κάθε Σάββατο κάποιες ζωές στους ελληνικούς δρόμους θα σωθούν ακριβώς επειδή οι εργαζόμενοι βάζουν τεράστια πλάτη για να έχουμε πλέον 24ωρο μετρό, 24ωρες γραμμές λεωφορείου και 24ωρο τραμ κάθε Σάββατο βράδυ. Αυτός είναι ο λόγος που το κάνουμε για να μπορέσουμε ειδικά τα νέα παιδιά να τα γυρνάμε σπίτι το βράδυ του Σαββάτου με ασφάλεια, για τους γονείς τους οι οποίοι ανησυχούν, για κάθε νέο ο οποίος να βγει Σάββατο βράδυ στην Αθήνα να διασκεδάσει και θέλει μία αξιόπιστη εναλλακτική για να μπορεί να μην ανησυχεί για τον τρόπο που θα γυρίσει», δήλωσε ο κ. Κυρανάκης.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΑ. ΣΥ., Θανάσης Κοτταράς, δήλωσε στην ΕΡΤ πως «είμαστε πολύ χαρούμενοι για δύο λόγους».

«Πρώτον γιατί πρώτη φορά εφαρμόζουμε στο μετρό την 24ωρη λειτουργία του Σαββάτου» και «το δεύτερο και σημαντικότερο γιατί απόψε χιλιάδες επιβάτες και ιδιαίτερα χιλιάδες νέοι αγκάλιασαν αυτή τη νυχτερινή λειτουργία των γραμμών 2 και 3 του μετρό, του τραμ και των λεωφορειακών γραμμών».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:02WHAT THE FACT

Τραμ στην Αυστρία διαγωνίστηκαν σε δοκιμασίες κέρλινγκ και... μπόουλινγκ - Χιλιάδες επισκέπτες στο πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα οδηγών τραμ - Βίντεο

09:01LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: Ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε μαζί με την Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο

08:52LIFESTYLE

Ανησυχία για τη Δήμητρα Αλεξανδράκη, εμφανίστηκε με γύψο – Δείτε εικόνα

08:52ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ύψωση Τιμίου Σταυρού: Τι γιορτάζουμε σήμερα 14 Σεπτεμβρίου και γιατί νηστεύουμε το λάδι - Το θαύμα που ταυτίστηκε με την μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Στο στόχαστρο το όνομα του διοικητή του νοσοκομείου Χανίων - Η δική του εξήγηση

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Το συγκινητικό «ευχαριστώ» μητέρας στο προσωπικό νοσοκομείου - Περιπέτεια για το βρέφος της

08:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ένα παλιό αγροτικό Mercedes με καρδιά AMG

08:23ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Εκλογές «βαρόμετρο» για την κυβέρνηση Μερτς στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία

08:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος: Αυτή είναι η γνωστή influencer για υπόθεση με ροζ κοκαΐνη - Παραδόθηκε και η μητέρα της

08:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Μαχαίρωσαν πισώπλατα Τούρκο οδηγό νταλίκας έξω από γνωστό ξενοδοχείο - Σε κρίσιμη κατάσταση η υγεία του

08:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές για Ανδρουλάκη: Με «πράσινα λεφτόδεντρα» απέναντι στη μεταρρύθμιση Μητσοτάκη

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Stellantis: Χρειαζόμαστε επειγόντως απόσυρση!

07:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης: «Η νεολαία θα επιστρέφει με το μετρό και με ασφάλεια στα σπίτια της»

07:51ΚΟΣΜΟΣ

Tyler Robinson: Έκαναν πλάκα οι φίλοι του στα social media - «Παιδιά ο σωσίας μου ήταν»

07:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΔΕΔΥ: Κήρυξε 24ωρη απεργία σε όλο το Δημόσιο

07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Nissan Micra: Ηλεκτρικό comeback με ευρωπαϊκή σφραγίδα

07:27ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος σε 3 δήμους της Αττικής σήμερα (14/9) - Οι περιοχές

07:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμών ανά ταμείο

07:19ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Με τρανς συζούσε ο Τάιλερ Ρόμπινσον - Τι ψάχνει το FBI

07:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φτάνει το νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες Δυνάμεις, Σώματα Ασφαλείας - Πόσα χρήματα θα πάρουν τα στελέχη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η λαϊκή παράδοση για το σημάδι την ημέρα του Τίμιου Σταυρού - Τι θα σημαίνει για τον φετινό χειμώνα

14:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Λα Νίνια επιστρέφει στην Ευρώπη - Πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας

08:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος: Αυτή είναι η γνωστή influencer για υπόθεση με ροζ κοκαΐνη - Παραδόθηκε και η μητέρα της

08:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Μαχαίρωσαν πισώπλατα Τούρκο οδηγό νταλίκας έξω από γνωστό ξενοδοχείο - Σε κρίσιμη κατάσταση η υγεία του

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες και αστάθεια καλύπτουν την χώρα - Η πρόγνωση Αρναούτογλου για το που χτυπούν

08:52ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ύψωση Τιμίου Σταυρού: Τι γιορτάζουμε σήμερα 14 Σεπτεμβρίου και γιατί νηστεύουμε το λάδι - Το θαύμα που ταυτίστηκε με την μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Το ΓΕΕΘΑ ανοίγει τις πόρτες στους απόστρατους: Καθοριστικός ο ρόλος τους στην αμυντική καινοτομία

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Σεπτεμβρίου: Σήμερα η μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Σε ποιους λέτε χρόνια πολλά

23:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

07:51ΚΟΣΜΟΣ

Tyler Robinson: Έκαναν πλάκα οι φίλοι του στα social media - «Παιδιά ο σωσίας μου ήταν»

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Τον κατασπάραξε τέρας 25 μέτρων – «Ο χειρότερος θάνατος στην ανθρώπινη ιστορία»

09:51WHAT THE FACT

Ζούσε για 18 χρόνια στο αεροδρόμιο των Παρισίων - Η απίστευτη ζωή του Μεχράν Καρίμι που έγινε ταινία

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Στο στόχαστρο το όνομα του διοικητή του νοσοκομείου Χανίων - Η δική του εξήγηση

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο μηχανισμός τουρκικής προπαγάνδας και τα F-35 του Ισραήλ και της Ελλάδας

19:24ΚΟΣΜΟΣ

«Τάιλερ, εσύ είσαι; Σου μοιάζει» - Πώς ο πατέρας κατάλαβε ότι ο γιος του ήταν ο δολοφόνος

07:00LIFESTYLE

Οι 4 πολυαναμενόμενες σειρές του ALPHA που έρχονται να καθηλώσουν – Πότε κάνουν πρεμιέρα

07:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης: «Η νεολαία θα επιστρέφει με το μετρό και με ασφάλεια στα σπίτια της»

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Το συγκινητικό «ευχαριστώ» μητέρας στο προσωπικό νοσοκομείου - Περιπέτεια για το βρέφος της

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σημάδια του Φεγγαριού για τον φετινό χειμώνα - «Αγγίζει το 100% αξιοπιστία»

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Η viral στιγμή που ιερέας χορεύει κρητικά και εντυπωσιάζει – Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ