Τι λένε στο Newsbomb οι πολίτες για την 24ωρη λειτουργία Μετρό και Λεωφορείων

Πρεμιέρα για την 24ωρη λειτουργία το Σάββατο σε Μετρό και Λεωφορεία

Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα δεν «κοιμούνται» τα Σαββατόβραδα. Από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (14/09) οι σταθμοί του Μετρό «πλημμύρισαν» με κόσμο. Νέοι επιβιβάζονταν μαζικά με διάθεση για διασκέδαση, γεμάτοι ενθουσιασμό και χαμόγελα. Η 24ωρη λειτουργία των μέσων μεταφοράς κάθε Σάββατο βρισκόταν για πρώτη φορά σε πλήρη εφαρμογή και το Newsbomb ακολούθησε το δρομολόγιο.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα επιβιβαστήκαμε στον σταθμό «Αττική». Μέσα σε λίγα λεπτά, βρεθήκαμε στο «Σύνταγμα», όπου ο κόσμος κατέβαινε βιαστικά με κατεύθυνση το κέντρο της Αθήνας.

Στην 24ωρη αυτή «περιπολία» βρισκόταν και ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Από την πρώτη στιγμή είχε επιλέξει να βρίσκεται στον σταθμό, επιβλέποντας προσωπικά την εφαρμογή του μέτρου. Τόνιζε στους συνεργάτες του πως με τη νέα λειτουργία θα σωθούν ανθρώπινες ζωές, καθώς οι νέοι δεν θα χρειάζεται πλέον να παίρνουν το τιμόνι μετά τη διασκέδαση, αλλά θα μπορούν να επιστρέφουν με ασφάλεια στα σπίτια τους.

«Από σήμερα και κάθε Σάββατο το είπαμε και το κάνουμε. Οι εργαζόμενοι που είναι στην πρώτη γραμμή, αλλά και όσοι δεν φαίνονται, θα μπορούν να γυρνάνε τα νέα παιδιά, αλλά και όχι μόνο, σπίτι με ασφάλεια, με μετρό, τραμ και λεωφορεία. Οι εργαζόμενοι στην εστίαση και στη διασκέδαση, που έχουν περίεργα ωράρια και η ρύθμισή τους εξαρτάται από τη δουλειά τους, καίνε κι αυτοί τις δικές τους βάρδιες για να μπορούμε όλοι οι υπόλοιποι να διασκεδάζουμε. Τώρα έχουν έναν τρόπο να γυρνούν σπίτι χωρίς να μετρούν τα λεπτά», δήλωσε ο Κώστας Κυρανάκης στο Newsbomb.

Οι σταθμοί της διασκέδασης

Στο «Μοναστηράκι», παρέες επιβιβάζονταν με προορισμό τα μπαρ του Ψυρρή, ενώ ξανά στο «Σύνταγμα» άλλοι κατευθύνονταν προς το Κολωνάκι.

Λίγο πριν τη 01:00 τα βαγόνια άρχισαν να αδειάζουν, αλλά ποτέ δεν έμειναν εντελώς κενά. Λίγο μετά τις 04:00, όμως, οι συρμοί γέμισαν ξανά, αυτή τη φορά από κουρασμένους αλλά χαμογελαστούς επιβάτες που αντάλλαζαν γέλια, κουβέντες και ιστορίες της βραδιάς.

Ένας πολίτης ανέφερε στην κάμερα του Newsbomb ότι «είναι πολύ καλύτερο να γυρνάμε πιο αργά, ειδικά τώρα που το σαββατοκύριακο είναι 24ωρο». Άλλος επιβάτης τόνισε ότι «η αλλαγή ωραρίου βολεύει ιδιαίτερα όσους μετακινούνται χωρίς αυτοκίνητο, χρησιμοποιώντας τα μέσα μαζικής μεταφοράς». Ένας ακόμα σημείωσε ότι, δεδομένου ότι «το σαββατοκύριακο είναι εικοσιτετράωρο, λογικά προτιμά αυτή την αλλαγή».

Οι εργαζόμενοι βλέπουν θετικά το μέτρο

Ο Γενικός Γραμματέας του Συνδικάτου ΟΑΣΑ, Φώτης Νικολακόπουλος, μιλώντας στο Newsbomb εξήγησε πως οι εργαζόμενοι στήριξαν την εφαρμογή των έξτρα βαρδιών στη διάρκεια 00:00 - 05:00, πιστεύοντας ότι η επέκταση θα βοηθήσει ουσιαστικά στη μάχη κατά των τροχαίων.

«Ως εργαζόμενοι είμαστε υπέρ της εφαρμογής έξτρα βάρδιας στο διάστημα 12:00 – 05:00, καθώς θεωρούμε ότι η επέκταση των δρομολογίων θα βοηθήσει σημαντικά στη μάχη κατά της μάστιγας των τροχαίων. Είναι σημαντικό να υπάρχει συγκοινωνιακή κάλυψη για όσους θέλουν να διασκεδάσουν και να μετακινηθούν με ασφάλεια τις βραδινές ώρες», είπε.

Παράλληλα, επισήμανε με ανησυχία πως το μεγαλύτερο πρόβλημα παραμένει η έλλειψη προσωπικού, αφού δεν υπάρχει ακόμη το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό για περαιτέρω επέκταση.

«Το βασικό μας πρόβλημα παραμένει η έλλειψη προσωπικού. Δεν διαθέτουμε το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό ώστε να μπορέσουμε να επεκτείνουμε περαιτέρω τις διαδρομές και να εξυπηρετήσουμε ακόμα περισσότερο κόσμο. Η 24ωρη λειτουργία των λεωφορείων θα ενισχυθεί με 10 νέες γραμμές, οι οποίες θα προστεθούν στις ήδη υπάρχουσες 24ωρες και νυχτερινές γραμμές, όμως χρειάζεται ενίσχυση σε οδηγούς και τεχνικό προσωπικό για να μπορέσει να λειτουργήσει ομαλά το σύστημα», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑ.ΣΥ., Αθανάσιος Κοτταράς, ανέφερε στο Newsbomb πως η πρόταση του Κωνταντίνου Κυρανάκη έβαλε σε κίνηση έναν πραγματικό μαραθώνιο προετοιμασιών.

«Όταν διατυπώθηκε η πρόταση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κωνταντίνο Κυρανάκη ξεκίνησε για εμάς στη ΣΤΑ.ΣΥ ένας μαραθώνιος δοκιμών και προετοιμασιών στο δίκτυο, για να διαπιστώσουμε καταρχάς την εφικτότητα του μέτρου και στη συνέχεια να οργανώσουμε την εφαρμογή του. Η ανταπόκριση των συστημάτων λειτουργίας του δικτύου σε νέες συνθήκες, η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, ο σχεδιασμός επιπρόσθετων μέτρων ασφαλείας, ο επαναπρογραμματισμός των τεχνικών εργασιών που γίνονται τις ώρες διακοπής λειτουργίας, ήταν οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε, κατά την προετοιμασία της πιλοτικής 24ωρης λειτουργίας», είπε.

Και πρόσθεσε ότι η δοκιμαστική περίοδος κύλησε θετικά «Η δοκιμαστική προσπάθεια πήγε καλά και το μεσοδιάστημα μέχρι την μονιμοποίηση του μέτρου μας έδωσε την ευκαιρία να προετοιμαστούμε ακόμη καλύτερα. Το ότι φθάσαμε στη μονιμοποίηση του μέτρου, οφείλεται στους εργαζόμενους της εταιρείας μας, που ανταποκρίθηκαν για μια ακόμη φορά στη νέα πρόκληση με επιτυχία».

Όσον αφορά το μέλλον, ο ίδιος τόνιζε πως πρόκειται για την πρώτη φορά στα 25 χρόνια λειτουργίας του μετρό που το δίκτυο μένει ανοιχτό αδιάλειπτα επί 24 ώρες. Η επόμενη πρόκληση, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η επέκταση του μέτρου και στη Γραμμή 1 Κηφισιά – Πειραιάς.

«Είναι η πρώτη φορά στην 25χρονη λειτουργία του, που το Μετρό της Αθήνας λειτουργεί αδιάλειπτα ένα 24ωρο την εβδομάδα. Καθετί καινούριο χρειάζεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα, για να αξιολογηθεί η απόδοσή του. Επόμενος στόχος, είναι η επέκταση του μέτρου, όταν θα είμαστε έτοιμοι και στη Γραμμή 1 του Μετρό Κηφισιά – Πειραιάς, όπου αυτήν την περίοδο, είναι σε εξέλιξη προσπάθεια ανασύνταξης της Γραμμής. Ανακατασκευάζονται 14 συρμοί, οι εγκαταστάσεις ανακαινίζονται και παράλληλα προσλαμβάνονται και εκπαιδεύονται νέοι οδηγοί», σημείωσε.

Ολονύκτια λειτουργία λεωφορείων - Ποιες γραμμές λειτουργούν

Η 24ωρη λειτουργία στα μέσα σταθερής τροχιάς αφορά τις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό, καθώς και τις γραμμές Τ6 και Τ7 του Τραμ. Οι συχνότητες δρομολογίων διαμορφώνονται ανάλογα με τις ώρες αιχμής και τη νυχτερινή ζώνη, ώστε να υπάρχει συνεχής κάλυψη χωρίς μεγάλα κενά, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις τόσο των εργαζομένων όσο και όσων διασκεδάζουν.

Η λειτουργία 11 επιπλέον λεωφορειακών γραμμών, πέραν των γραμμών που ήδη εκτελούν δρομολόγια 24ωρης ή νυχτερινής λειτουργίας είναι τα εξής:

049 Πειραιάς – Ομόνοια

221 Πανεπιστημιούπολη – Ακαδημία

224 Καισαριανή – Ελ. Βενιζέλου

421 Άγιοι Ανάργυροι – Αγία Παρασκευή

550 Παλαιό Φάληρο – Κηφισιά

608 Γαλάτσι – Ακαδημία – Νεκρ. Ζωγράφου

703 Πειραιάς – Αγ. Ανάργυροι – Αγ. Ελευθέριος (μέσω Θηβών)

842 Πέραμα – Σταθμός Κορυδαλλός

Α15 Σταθμός Λαρίσης – Δάσος

Β11 Πλ. Βάθη – Ίλιον – Πετρούπολη

Β12 Σταθμός Αττική – Άνω Λιόσια

Γραμμές με μόνιμη 24ωρη λειτουργία όλες τις ημέρες τις εβδομάδας:

040 Πειραιάς – Σύνταγμα

11 Άνω Πατήσια – Νέο Παγκράτι – Νέα Ελβετία

Χ93 Σταθμός Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφισού – Αερολιμένας Αθηνών

Χ95 Σύνταγμα – Αερολιμένας Αθηνών

Χ96 Πειραιάς – Αερολιμένας Αθηνών

Χ97 Αερολιμένας Αθηνών – Σταθμός Ελληνικό

Γραμμές με μόνιμη νυχτερινή λειτουργία όλες τις ημέρες της εβδομάδας:

400 Πειραιάς – Σταθμός Δουκίσσης Πλακεντίας

500 Πειραιάς – Κηφισιά

790 Γλυφάδα – Περιστέρι – Ανθούπολη

Χ14 Σύνταγμα – Κηφισιά

