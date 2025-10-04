Αντεπίθεση των προοδευτικών δυνάμεων ζήτησε ο Φάμελλος στην ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ

Ο κ. Φάμελλος έθεσε ως βασικό στόχο «να κάνουμε πράξη το σχέδιό μας για την Προοδευτική Ελλάδα»

Αντώνης Ρηγόπουλος

Συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στο Divani Caravel. Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025 

Eurokinissi
Σαφές μήνυμα ενότητας και πολιτικής αντεπίθεσης προς τη Νέα Δημοκρατία έστειλε ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, κατά την ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.

Ο κ. Φάμελλος έθεσε ως βασικό στόχο «να κάνουμε πράξη το σχέδιό μας για την Προοδευτική Ελλάδα», καλώντας τα στελέχη «να ενημερώσουμε την κοινωνία, να κινητοποιήσουμε τους ενεργούς πολίτες, να συνεργαστούμε με τις προοδευτικές δυνάμεις και να δημιουργήσουμε μια νέα κοινωνική πλειοψηφία, δυναμική και αγωνιστική».

«Να συνεργαστούμε με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις, να δημιουργήσουμε μία νέα κοινωνική πλειοψηφία, Δυναμική και Αγωνιστική, για να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή, για να φύγει η δεξιά μια ώρα αρχύτερα και να ανασάνει η πατρίδα μας και ο Ελληνικός λαός», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Φάμελλος.

«Από αύριο ξεκινάμε την καμπάνια για την Προοδευτική Ελλάδα», σημείωσε, τονίζοντας πως «οι καλές προτάσεις δεν αρκεί να συζητιούνται στα όργανα, πρέπει να φτάσουν σε κάθε πόλη, χωριό και νησί». Σκοπός της πολιτικής και οικονομικής εξόρμησης που ξεκινά από τη Δευτέρα, είναι η διάδοση των προτάσεων που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ, αλλά και η συγκέντρωση χρημάτων για τη στήριξη των κομματικών ΜΜΕ.

Στην ομιλία ο κ. Φάμελλος έδωσε πολλή μεγάλη σημασία στα εθνικά θέματα, τις ραγδαίες εξελίξεις στη Γάζα, αλλά και στην ανάγκη συμπόρευσης των προοδευτικών κομμάτων.

Γάζα και Έλληνες κρατούμενοι στο επίκεντρο της ομιλίας

Ο κ. Φάμελλος επέκρινε δριμύτατα τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα, κάνοντας λόγο για «σιωπή συνενοχής».

«Η ελληνική κυβέρνηση, χωρίς καμία αιδώ, συνεχίζει να στηρίζει την κυβέρνηση του Ισραήλ που προχωρά στο δολοφονικό της σχέδιο πάνω στα ερείπια της Γάζας», δήλωσε.

Κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «υποκλίνεται στον νόμο του ισχυρού» και «αρνείται να χρησιμοποιήσει τον όρο “γενοκτονία”».

«Η σιωπή του κ. Μητσοτάκη είναι συνενοχή», πρόσθεσε, ζητώντας «να καταδικαστεί η πειρατεία του Ισραήλ και να αναγνωριστεί επίσημα το Παλαιστινιακό κράτος, όπως αποφάσισε η ελληνική Βουλή το 2015 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ».

Παράλληλα, τόνισε ότι «η Ελλάδα οφείλει να ζητήσει διεθνείς πρωτοβουλίες και να απαιτήσει από την ΕΕ κυρώσεις και εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ».

Σφοδρή κριτική άσκησε επίσης στο ζήτημα της κράτησης Ελλήνων πολιτών σε φυλακές του Ισραήλ μετά το παράνομο ρεσάλτο των ισραηλινών δυνάμεων στα σκάφη που συμμετείχαν στον στολίσκο αλληλεγγύης.

«Η Ελλάδα οφείλει πρώτα από όλα να εγγυηθεί την ασφαλή και την, χωρίς κανέναν αστερίσκο, χωρίς όρους, ομαλή επιστροφή των Ελληνίδων και Ελλήνων που επέβαιναν στα σκάφη. Και να διαμαρτυρηθεί σε ανώτατο επίπεδο, σε επίπεδο Πρωθυπουργού και Υπουργού, και να ζητήσει παρέμβαση και μέτρα από την ΕΕ για την παράνομη απαγωγή Ευρωπαίων πολιτών, που υπομένουν τα φασιστικά παραληρήματα των υπουργών του Νετανιάχου», τόνισε ο κ. Φάμελλος.

Στα εθνικά «ο Μητσοτάκης μας οδηγεί από ήττα σε ήττα»

Αναφερόμενος στην εξωτερική πολιτική, ο κ. Φάμελλος υποστήριξε πως «η εξωτερική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας είναι ο καθρέφτης της ανεπάρκειας του κ. Μητσοτάκη».

«Η χώρα μας χάνει έδαφος σε όλα τα μέτωπα και απομακρύνεται από παραδοσιακούς συμμάχους», τόνισε, επισημαίνοντας πως «η ακύρωση της συνάντησης με τον κ. Ερντογάν ήταν το αποκορύφωμα μιας πολιτικής χωρίς στρατηγική».

«Ο κ. Μητσοτάκης μας οδηγεί από ήττα σε ήττα», είπε χαρακτηριστικά, ενώ υπενθύμισε ότι «ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα που προώθησε τη Συμφωνία των Πρεσπών και αποτέλεσε παράγοντα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή».

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι επικίνδυνη και για τον λόγο αυτό πρέπει να φύγει το συντομότερο», υπογράμμισε.

«Σε αυτές τις στιγμές, η χώρα χρειαζόταν μεγαλύτερο διπλωματικό κεφάλαιο, και εμείς μετράμε υποχωρήσεις και ήττες. Η πρόσφατη ακύρωση της συνάντησής του με τον κ. Ερντογάν είναι το αποκορύφωμα», τόνισε ο κ. Φάμελλος, ενώ αναφέρθηκε και στο ζήτημα του casus belli, αλλά και στο «φιάσκο» του καλωδίου στην Κάσο.

Οι προτάσεις της «Προοδευτικής Ελλάδας»

Ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ανέλυσε εκτενώς το οικονομικό και κοινωνικό πρόγραμμα του κόμματος, όπως παρουσιάστηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σημειώνοντας ότι «η Προοδευτική Ελλάδα είναι ο άλλος δρόμος».

Οι βασικές προτάσεις που παρουσίασε περιλαμβάνουν:

* Μηδενισμό ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα για έναν χρόνο και μείωση συντελεστών στη συνέχεια.

* Μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα.

* Επαναφορά μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά.

* Κατάργηση τεκμαρτής φορολόγησης επαγγελματιών.

* Ειδικό καθεστώς ΦΠΑ για μικρές επιχειρήσεις έως 30.000 ευρώ.

* Αύξηση μισθών μέσω συλλογικών συμβάσεων.

* 13ο και 14ο μισθό στο Δημόσιο.

* 13η σύνταξη και κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης.

* Κατάργηση αντεργατικών νόμων της ΝΔ.

* Ρύθμιση 120 δόσεων με κούρεμα προσαυξήσεων και κεφαλαίου.

* Προστασία πρώτης κατοικίας και επαγγελματικής στέγης.

* Δημόσια ΔΕΗ και ενίσχυση του Δημοσίου στην Εθνική Τράπεζα.

* Πρόγραμμα 15.000 κατοικιών ετησίως και εθνικό πρόγραμμα φοιτητικής στέγης.

* Ενίσχυση Υγείας, Παιδείας και αποκέντρωσης.

«Αυτά τα μέτρα δεν είναι ευχολόγια», είπε, «είναι επεξεργασμένα σχέδια νόμου με εκθέσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους».

Ο κ. Φάμελλος πρόσθεσε πως «το πρόγραμμά μας έχει πολλαπλή χρηματοδότηση, από τα υπερπλεονάσματα, τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου και τα ευρωπαϊκά ταμεία».

Πρωτοβουλία κοινής δράσης για το 13ωρο

Ο κ. Φάμελλος πρότεινε μέσα από την ομιλία του προς όλα τα προοδευτικά κόμματα να παρέμβουν με κοινή ανακοίνωση η οποία να απαιτεί την απόσυρση του νομοσχεδίου που εισάγει τη 13ωρη εργασία.

«Προτείνω όλα τα προοδευτικά κόμματα της αντιπολίτευσης να ξεκινήσουμε τη διαμόρφωση κοινής στάσης,

με το αντεργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης που κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ στη Βουλή: Το νομοσχέδιο του 13ωρου, του εργασιακού μεσαίωνα. Και να συνυπογράψουμε κοινή δήλωση απαιτώντας να αποσυρθεί το νομοσχέδιο - έκτρωμα για το 13ωρο», τόνισε ο κ. Φάμελλος απευθύνοντας κάλεσμα στα υπόλοιπα κόμματα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Σωκράτης Φάμελλος έδειξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος να ανοίξει χωρίς «κόκκινες γραμμές» το ζήτημα των συνεργασιών μεταξύ κομμάτων. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «η αλλαγή θα έρθει μόνο αν καταφέρουμε να μετατρέψουμε την πλειοψηφία της κοινωνίας σε πλειοψηφία πολιτική και κυβερνητική. Και αυτό απαιτεί τόλμη. Καλώ, λοιπόν, όλους τους προοδευτικούς πολίτες και κόμματα να κάνουμε αυτό το βήμα. Να σχεδιάσουμε μαζί ένα μέλλον δικαιοσύνης, αλληλεγγύης και ελευθερίας».

Ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει λάβει την απόφαση να λάβει πρωτοβουλίες για κοινές δράσεις και κάλεσε τα υπόλοιπα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης να προχωρήσουν σε «αντεπίθεση».

«Το σύστημα εξουσίας θέλει πολυδιάσπαση. Εμείς θα απαντήσουμε με ενότητα», είπε καταχειροκροτούμενος ο Σωκράτης Φάμελλος.

Μήνυμα ενότητας και δράσης

Ο κ. Φάμελλος απηύθυνε ανοιχτό κάλεσμα στις προοδευτικές δυνάμεις «να περάσουμε πλέον στην κοινή δράση». Απευθυνόμενος μάλιστα στους πολίτες, είπε ότι «ο θυμός χωρίς διέξοδο και η απογοήτευση είναι το καλύτερο δώρο στο σύστημα εξουσίας. Γιατί όσο μένουμε χωρισμένοι και σιωπηλοί, τόσο εκείνοι συνεχίζουν».

«Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα από τη συνεργασία και την ενότητα, μόνο να κερδίσουμε», υπογράμμισε, ζητώντας «να υπογραφεί κοινή δήλωση για την απόσυρση του νομοσχεδίου-έκτρωμα για το 13ωρο».

Κλείνοντας, ανέφερε:

«Η αλλαγή θα έρθει μόνο αν μετατρέψουμε την κοινωνική πλειοψηφία σε πολιτική και κυβερνητική πλειοψηφία. Αυτό απαιτεί τόλμη. Το χρωστάμε στην κοινωνία, στη νέα γενιά και στο μέλλον της χώρας».

