«Πονοκέφαλος» για τον ΣΥΡΙΖΑ η αγορά της Belhara

Ένας ενδιαφέρων δεύτερος γύρος της χθεσινής διαφωνίας που εκφράστηκε στο προεδρείο της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τη στάση του κόμματος για το θέμα της αγοράς της τέταρτης φρεγάτας Belhara, εξελίχθηκε χθες εντός της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος που συνεδρίασε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θέμα άνοιξε στη σημερινή συνεδρίαση με αποτέλεσμα να υπάρξει και μια άτυπη καταμέτρηση δυνάμεων, χωρίς ωστόσο το θέμα να τεθεί σε ψηφοφορία.

Το χρονικό

Το προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ συνεδρίασε την Τετάρτη για το θέμα, ενόψει και της χθεσινής ψηφοφορίας στη Βουλή, και αποφάσισε ότι τελικά οι βουλευτές θα στηρίξουν με την ψήφο τους την αγορά της τέταρτης φρεγάτας.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η στάση αυτή δεν πέρασε «αναίμακτα», καθώς υψηλόβαθμα στελέχη του κόμματος, όπως ο Γραμματέας Στέργιος Καλπάκης και ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Ζαχαριάδης, διαφώνησαν με τη συγκεκριμένη στάση, ωστόσο μειοψήφησαν στη σχετική ψηφοφορία.

Πέραν των πολιτικών ενστάσεων για το θέμα της θετικής ψήφου, είναι ενδεικτικό ότι ο κ. Καλπάκης τόνισε ότι αυτή την απόφαση θα έπρεπε να τη λάβει η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος και όχι το προεδρείο της ΚΟ.

Χωρίς εντάσεις, αλλά με διαφωνίες η ΠΓ



Στη χθεσινή συνεδρίαση της ΠΓ όμως το θέμα αναθερμάνθηκε. Μπορεί όλες οι πλευρές να συνηγορούν στο γεγονός ότι το ύφος της συζήτησης που διεξήχθη ήταν σε χαμηλούς τόνους, όμως αυτό δε μειώνει τη σοβαρότητα της διαφωνίας ενός σημαντικού μέρους της ΠΓ σε ένα θεμελιώδες ζήτημα στρατηγικής. Μάλιστα, πηγές σημειώνουν ότι ήταν κοινή απόφαση να μην τεθεί το θέμα σε ψηφοφορία, καθώς το κόμμα και ο ίδιος ο πρόεδρος είχαν ήδη τοποθετηθεί εντός της Βουλής με βάση την απόφαση του προεδρείου της ΚΟ. Μια απότομη μεταστροφή λοιπόν θα προκαλούσε πολύ μεγαλύτερο πολιτικό πρόβλημα στο κόμμα, σε σχέση με μια εσωτερική διαφωνία.

Οι πληροφορίες που διαρρέονται μέσα από τη συνεδρίαση της ΠΓ πάντως είναι αντικρουόμενες ως προς το ποια πλευρά θα κέρδιζε εάν το θέμα ετίθετο σε ψηφοφορία. Oι υποστηρικτές του «ναι» στην Belhara εκτιμούν ότι η πλειοψηφία της ΠΓ θα στήριζε τη θέση της εάν έμπαινε θέμα ψηφοφορίας, ενώ αντίστοιχα πρόσωπα που δε συμφωνούσαν με την υπερψήφιση του νομοσχεδίου θεωρούν πως η πλειοψηφία συμφωνούσε μαζί τους.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στελέχη της Νέας Αριστεράς, έχουν τοποθετηθεί πολλές φορές λέγοντας ότι το ζήτημα της μη στήριξης των εξοπλιστικών προγραμμάτων σε μια περίοδο που η Ευρώπη προωθεί πολεμικά προγράμματα όπως το Rearm Europe, αποτελεί πολιτική κόκκινη γραμμή για το αν τα κόμματα θα μπορούσαν να συνεργαστούν.

Βασικό επιχείρημα όσων στήριξαν το «ναι» στην αγορά της Belhara ήταν ότι αποτελεί τη συνέχεια μιας πρωτοβουλίας που είχε ληφθεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και ότι αυτή δεν αφορά το πρόγραμμα ReArm Europe, εναντίον του οποίου έχουν εκφραστεί ιδιαίτερα έντονες θέσεις εντός του ΣΥΡΙΖΑ.

Έρχεται θύελλα στην ΚΕ;

Όλα πάντως φαίνεται πως θα συζητηθούν ξανά στη συνεδρίαση της ΚΕ η οποία θα συνεδριάσει το Σάββατο.

Πληροφορίες θέλουν επίσης, εκτός από το θέμα της Belhara, στην ΚΕ να τεθεί έντονα και το θέμα του Αλέξη Τσίπρα, ωστόσο σε καμία περίπτωση αυτό δε θα γίνει με πρωτοβουλία του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου.

Ο κ. Φάμελλος θα επικεντρωθεί στην ανάγκη και τις πρωτοβουλίες του κόμματος για να δημιουργηθεί μια πλατιά κοινωνική και πολιτική συμφωνία. Θα μιλήσει για τη διοργάνωση εκδηλώσεων δημόσιου διαλόγου σε τοπικό και εθνικό επίπεδο για τη για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Άλλωστε, όπως είπε και στη χθεσινή ΠΓ, «είμαστε έτοιμοι και για κοινή δράση, όχι μόνο για διάλογο. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο καθυστερήσεων και δισταγμών», και επανέλαβε ότι η προτεραιότητα για αυτή τη συνεννόηση δίνεται στο ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά.

Παράλληλα, θα εξαγγείλει την έναρξη πολιτικής και οικονομικής εξόρμησης αμέσως μετά, στην οποία θα λάβει μέρος και ο ίδιος προκειμένου να δώσει το παράδειγμα στα μέλη του κόμματος. Στόχος της εξόρμησης θα είναι η διάδοση των προτάσεων που παρουσίασε ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ, αλλά και η συγκέντρωση χρημάτων ώστε να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του κόμματος και των κομματικών ΜΜΕ.

