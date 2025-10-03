Ένταση Χρηστίδου - Μπάρκα στη Βουλή: «Αν ξαναγελάσεις την ώρα που μιλάω, θα σου σπάσω τα μούτρα»

Ένταση σημειώθηκε στη Βουλή, με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Μπάρκα να καταγγέλλει λεκτική επίθεση από την πρώην «σύντροφό» του στα κοινοβουλευτικά έδρανα και νυν ανεξάρτητη βουλευτή Ραλλία Χρηστίδου.

Όπως ανέφερε ο κ. Μπάρκας, μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησής της στο νομοσχέδιο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τις κρίσιμες οντότητες, η κυρία Χρηστίδου κατεβαίνοντας από το βήμα πέρασε δίπλα του και του είπε: «Αν ξαναγελάσεις την ώρα που μιλάω, θα σου σπάσω τα μούτρα».

Σε δηλώσεις του στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε το περιστατικό «απρόκλητη επίθεση», καθώς –όπως εξήγησε– δεν είχε προηγηθεί τίποτα απολύτως με την Ραλλία Χρηστίδου. Επισήμανε μάλιστα ότι πιθανότατα υπήρξε παρεξήγηση, αφού το χαμόγελό του αφορούσε σχόλιο που του είχε απευθύνει εκείνη τη στιγμή ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος.

Από την πλευρά της, η ανεξάρτητη βουλευτής που πλέον βρίσκεται κοντά στον Στέφανο Κασσελάκη και το Κίνημα Δημοκρατίας, έδωσε διαφορετική εκδοχή. «Την ώρα που μιλούσα για την ανάγκη αναθεώρησης του άρθρου 86, ο κ. Μπάρκας ενοχλήθηκε! Το να ενοχλείται ένας εκπρόσωπος ενός αντιδημοκρατικού κόμματος όπως ο ΣΥΡΙΖΑ πάει πολύ», είπε χαρακτηριστικά.