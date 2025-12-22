Παύλος Μαρινάκης: «Δεν υπάρχουν κατά προτεραιότητα έλεγχοι της ΑΑΔΕ - Όλοι οι πολίτες ελέγχονται

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μίλησε για τους ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία προτεραιότητα: «Πού ξέρετε εσείς ότι είναι κατά προτεραιότητα; Πού το γνωρίζετε αυτό; Ξέρετε πόσοι άνθρωποι ελέγχονται; Απαντάω… Ξέρετε πόσοι έλεγχοι άλλοι είναι αυτή τη στιγμή εν εξελίξει; Γνωρίζετε ότι οι έλεγχοι δεν γίνονται στην προκαταβολή των ποσών, αλλά στην εξόφληση;» τόνισε, εξηγώντας ότι η φάση των ελέγχων αφορά κυρίως την τακτική διασταύρωση και όχι εκδικητικές διαδικασίες.

Σε σχέση με τις αντιδράσεις που εκδηλώνονται από μικρή μερίδα του πρωτογενούς τομέα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε: «Κάποιοι λίγοι αγρότες φωνάζουν γιατί “τελειώνει το πάρτι”, γιατί τώρα η ΑΑΔΕ τα κοιτάει όλα, τα πάντα, διασταυρώνει τα πάντα. Τώρα είναι η ώρα των ελέγχων, άρα δεν υπάρχει καμία προτεραιότητα. Να μην αγχώνονται, λοιπόν, όσοι δεν έχουν πρόβλημα, δεν θα έχουν και πρόβλημα».

Αναφερόμενος στη διαχείριση καταγγελιών και στην αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων, ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε: «Υπάρχουν πολίτες σε αυτή τη χώρα που πρέπει να είναι υπεράνω ελέγχων ή υπάρχουν πονεμένοι συγγενείς τους οποίους πρέπει να ακούμε; Όπου ακούμε, ο καθένας με τον ρόλο του – εμείς με τον δικό μας, η Δικαιοσύνη με τον δικό της και οι Ανεξάρτητες Αρχές με τον δικό τους ρόλο».

Σχετικά με πρόσφατες καταγγελίες για συναυλίες και διαχείριση επιδοτήσεων, διευκρίνισε: «Το ένα που με ρωτάτε είναι μία διαδικασία ελέγχου σε δεκάδες χιλιάδες περιπτώσεις επιδοτήσεων που ελέγχονται σε όλη την Ελλάδα και κάθε εβδομάδα βγαίνουν διάφορα πορίσματα. Η άλλη περίπτωση είναι μια δημόσια καταγγελία, την οποία λογικά ελέγχει η ΑΑΔΕ, αλλά δεν είμαι εκπρόσωπός της για να σας το επιβεβαιώσω».

Τέλος, επανέλαβε ότι δεν πρόκειται για εκδικητικούς ελέγχους ή πολιτική στοχοποίηση: «Καμία λοιπόν εκδικητική ενέργεια, ούτε στην μία περίπτωση ούτε στην άλλη, απλά το κράτος λειτουργεί, η κάθε υπηρεσία κάνει τη δουλειά της. Ας περιμένουμε να δούμε τα πορίσματα των ελέγχων αυτών και ας μην κατηγορούμε κανέναν για τίποτα».

Ολόκληρη η ομιλία του Παύλου Μαρινάκη για τους «κατά προτεραιότητα» ελέγχους της ΑΑΔΕ

«Πού ξέρετε εσείς ότι είναι κατά προτεραιότητα; Πού το γνωρίζετε αυτό; Ξέρετε πόσοι άνθρωποι ελέγχονται; Απαντάω, απαντάω… Ξέρετε πόσοι άνθρωποι… ναι με ρωτήσατε, απαντάω. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι ελέγχονται στον πρωτογενή τομέα; Ξέρετε εσείς πόσοι έλεγχοι άλλοι είναι αυτή τη στιγμή εν εξελίξει; Γνωρίζετε ότι οι έλεγχοι δεν γίνονται στην προκαταβολή των ποσών, αλλά στην εξόφληση; Άρα αυτή είναι η φάση των ελέγχων και αυτός είναι και ο λόγος που κάποιοι εξεγείρονται και δεν έχει πάρει χαμπάρι, επιτρέψτε μου την συγκεκριμένη έκφραση, η αντιπολίτευση τι συμβαίνει στη χώρα, γι’ αυτό φωνάζουν κάποιοι από τον πρωτογενή τομέα, μειοψηφία, δεν αναφέρομαι στο σύνολο των αγροτών, για να αποφύγω και την «κοπτοραπτική» κάποιων Μέσων και κάποιων συναδέλφων σας. Κάποιοι λίγοι αγρότες φωνάζουν γιατί «τελειώνει το πάρτι», γιατί τώρα η ΑΑΔΕ τα κοιτάει όλα, τα πάντα, διασταυρώνει τα πάντα, κοιτάει τα πάντα, τώρα είναι η ώρα των ελέγχων, άρα δεν υπάρχει καμία προτεραιότητα, να μην αγχώνονται, λοιπόν, όσοι δεν έχουν πρόβλημα, δεν θα έχουν και πρόβλημα. Οι έλεγχοι αυτοί δεν είναι από την κυβέρνηση κεντρικά, δεν μπορεί η κυβέρνηση να κάνει κάτι τέτοιο, είναι από τις αρμόδιες υπηρεσίες και αν, επειδή με ρώτησε και ο συνάδελφός σας, αν θα συλληφθεί κάποιος, δεν γνωρίζω εγώ, δεν έχω κάτι, κάποια τέτοια ενημέρωση, αν υπάρχει ζήτημα όπως εκείνο το οποίο ήταν με τους κουμπάρους του κυρίου Ανδρουλάκη και τους υπόλοιπους, τότε θα έχουμε τις διαδικασίες αυτές, αλλά είναι ένα πράγμα το διοικητικό σκέλος, δηλαδή κάτι το οποίο δεν έπρεπε να πληρωθεί και πληρώθηκε το ανάποδο και ένα άλλο το ποινικό σκέλος για το οποίο ειδικά αυτό δεν μπορούμε να έχουμε και καμία εικόνα, είναι αποκλειστικά της Δικαιοσύνης.

Άρα εδώ δεν υπάρχει κανένας διοικητικός έλεγχος, καμία εκδικητική διαδικασία, προχωράνε όλα όσο πιο γρήγορα γίνεται, σας θυμίζω ότι στο πλαίσιο της επιχείρησης της Οικονομικής Αστυνομίας, μαζί με τις υπόλοιπες υπηρεσίες, «φέρτε πίσω τα κλεμμένα», αυτός είναι ο τίτλος, έχουμε ήδη δύο πολύ μεγάλους κύκλους ανακοινώσεων πολύ πριν τις κινητοποιήσεις, από το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει αυτό και θα συνεχιστεί, έλεγχοι γίνονται καθημερινά. Ως προς τον Σύλλογο των Τεμπών, σας θυμίζω ότι η συναυλία αυτή έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό, δεν έγινε τώρα η συναυλία. Τι έγινε τώρα που δεν το λένε διάφοροι «δήθεν» ευαίσθητοι δημοσιολογούντες; Ένας άλλος συγγενής, ένας άλλος πονεμένος άνθρωπος έκανε μια καταγγελία. Φαντάζομαι, γιατί δεν εκπροσωπώ την Ανεξάρτητη Αρχή ότι αυτό η ΑΑΔΕ το συνυπολόγισε, το είδε και το ελέγχει. Υπάρχουν πολίτες σε αυτή τη χώρα που πρέπει να είναι υπεράνω ελέγχων ή υπάρχουν πονεμένοι συγγενείς τους οποίους πρέπει να ακούμε, προφανώς, και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι πονεμένοι συγγενείς που πρέπει να μιλάνε και να μην τους ακούμε; Όπου ακούμε, ο καθένας με τον ρόλο του, εμείς με τον δικό μας, η Δικαιοσύνη με τον δικό της και οι Ανεξάρτητες Αρχές με τον δικό τους ρόλο. Γιατί, δηλαδή, πρέπει μια καταγγελία δημόσια ενός ανθρώπου να μην ελέγχεται από μια Ανεξάρτητη Αρχή; Ποιος το λέει αυτό; Και ποιος μετά θα απαντήσει, τι θα απαντήσει και ποιος και τι θα απαντήσει από την Ανεξάρτητη Αρχή, αν δεν γίνει αυτός ο έλεγχος; Καμία λοιπόν εκδικητική ενέργεια, ούτε στην μία περίπτωση ούτε στην άλλη, απλά το κράτος λειτουργεί, η κάθε υπηρεσία, είτε είναι υπηρεσία κρατική είτε είναι μία Ανεξάρτητη Αρχή κάνει την δουλειά της, ας περιμένουμε να δούμε πως θα γίνει η δουλειά αυτή και ας μην κατηγορούμε κανέναν για τίποτα, ας περιμένουμε τα πορίσματα των ελέγχων αυτών.

Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο; Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Το ένα που με ρωτάτε είναι μία, η πρώτη σας ερώτηση ήταν μία διαδικασία ελέγχου σε χιλιάδες περιπτώσεις επιδοτήσεων, δεκάδες χιλιάδες περιπτώσεις επιδοτήσεων που ένα ποσοστό αυτών “χτύπησαν” ως κόκκινες ή προβληματικές και ελέγχονται σε όλη την Ελλάδα και κάθε εβδομάδα βγαίνουν διάφορα πορίσματα και κάθε 1-1,5 μήνα βγαίνει το σύνολο των πορισμάτων αυτών. Η άλλη περίπτωση είναι μια δημόσια καταγγελία που έγινε από έναν άνθρωπο που λογικά αυτό ελέγχει η ΑΑΔΕ, αλλά δεν είμαι εκπρόσωπος της ΑΑΔΕ για να σας το επιβεβαιώσω, εικάζω ότι είναι κάτι τέτοιο και το άλλο που με ρωτάτε είναι μια προπαγάνδα η οποία ξεκίνησε και προσπάθησαν κάποιοι να χτίσουν ένα αφήγημα περί εμπλοκής εταιρειών με το κόμμα, με την κυβέρνηση, επειδή ενοχλούσε η κριτική και ο τρόπος που αναδείκνυαν κάποιες αντιφάσεις, μιας συγκεκριμένης σελίδας. Αυτό νομίζω ότι δεν έχει καμία σχέση με τα άλλα δύο, από κει και πέρα, αν υπάρχει κάτι, κάποια καταγγελία η οποία έχει γίνει στη Δικαιοσύνη και δεν προχωράει και γνωρίζετε την συγκεκριμένη καταγγελία ή την υπόθεση, ελάτε να μας το πείτε για να απευθύνουμε ένα ερώτημα όπου μπορούμε να το απευθύνουμε. Αλλά το ότι βγήκε ένα δημοσίευμα, έχουν γραφτεί σε αυτή τη χώρα…αφήστε το καλύτερα».

Διαβάστε επίσης