Τσίπρας για Μάτι: «Έλαβα αποσπασματική, δυσοίωνη, χωρίς ειρμό ενημέρωση»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αφήγηση του Αλέξη Τσίπρα για την τραγωδία στο Μάτι, όπου έχασαν τη ζωή τους από τη φονική πυρκαγιά του 2018, περισσότεροι από 100 άνθρωποι.

Ο Αλέξης Τσίπρας κάνει μια αρκετά εκτενή αναφορά, τόσο στα όσα έγιναν το κρίσιμο βράδυ της πυρκαγιάς, όσο και για τις σκέψεις και τα συναισθήματά του τις επόμενες ημέρες για τη διαχείριση που έγινε από τις κρατικές υπηρεσίες.

Ο πρώην πρωθυπουργός επέστρεψε εσπευσμένα από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη όπου βρισκόταν και όταν έφτασε στην Αθήνα μετέβη άμεσα στο Μάτι όπου ακόμη προσπαθούσαν να απεγκλωβίσουν πολίτες δια θαλάσσης.

«Έφτασα εκεί λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Η ατμόσφαιρα ήταν σιωπηλή και αποπνικτική. Η ενημέρωση που ζήτησα, αποσπασματική, δυσοίωνη, αλλά χωρίς καθαρή εικόνα της καταστροφής και χωρίς τον ειρμό και τη σιγουριά που πιστοποιούν ότι ο συντονισμός λειτουργεί», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας.

Ανατριχιαστική είναι η αφήγηση για τους νεκρούς.

«Κάποιος μόνο χαμηλόφωνα είπε: «Πρόεδρε... τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα».

«Υπάρχει περίπτωση να έχουμε νεκρούς;»

«Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε σαφή εικόνα, αλλά ζήτησαν σάκους πριν από λίγο».

Η φράση αυτή με πάγωσε. […].

Λίγο αργότερα, έφτασε η πρώτη διασταυρωμένη πληροφορία για τους νεκρούς. Τα αισθήματα συντριβής στο άκουσμα της τρομερής είδησης δεν μπορούσαν να ακυρώσουν όσα έπρεπε να γίνουν, με όποια ψυχραιμία μπορούσε να επιστρατεύσει κανείς εκείνες τις ώρες. Έδωσα αμέσως εντολή στον Τζανακόπουλο να το ανακοινώσει, πράγμα που έκανε γύρω στις 2.30 το πρωί. Η χώρα έπρεπε να ενημερωθεί. Και όσο περνούσε η ώρα, η έκταση της τραγωδίας μεγάλωνε. Γινόταν ασήκωτη. Οι νεκροί ήταν πολλοί, πόσοι ακριβώς δεν μπορούσε ακόμη να πει κανείς. Έφυγα από το Κέντρο Επιχειρήσεων τα χαράματα. Καταρρακωμένος, σχεδόν χωρίς ανάσα, για τις τραγικές απώλειες. Γύρω στις 6.30 το πρωί, χωρίς να έχω κοιμηθεί ούτε λεπτό, ενημερώθηκα για τους ανθρώπους που απανθρακώθηκαν αποκλεισμένοι σε ένα οικόπεδο. Η καταστροφή εξελισσόταν σε ανείπωτη τραγωδία».

Ενοχές

Στην αποτίμηση της τραγωδίας, και ενώ ο αριθμός των νεκρών μεγάλωνε, ο Αλέξης Τσίπρας μοιράζεται τα πρώτα συναισθήματά του.

«Ήμουν σε πένθος για τους ανθρώπους που χάθηκαν, αλλά αισθανόμουν και υπεύθυνος για την αδυναμία μας να ανταποκριθούμε, να προστατεύσουμε, να προλάβουμε. Αν είχαμε κάνει αυτό, αν είχαμε προβλέψει εκείνο. Πραγματικές ή υποθετικές ενοχές με πολιορκούσαν. Δεν ήμουν εγώ δημιουργός αυτού του κράτους, που δεν μπόρεσε να προστατεύσει τους πολίτες του, αλλά εγώ ήμουν επικεφαλής του όταν έγινε η καταστροφή. Εμένα βάραινε πρωτίστως η ευθύνη. Και τα ίδια αισθήματα βίωναν όλοι οι συνεργάτες μου. Φαινόταν ξεκάθαρα στο βλέμμα τους», αναστοχάζεται ο πρώην πρωθυπουργός. Αφηγείται μάλιστα ότι κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της επόμενης ημέρας, την οποία παρακολουθούσε από το Μαξίμου, ο συνεργάτης του Νίκος Ανδριόπουλος έπαθε ανακοπή και «σωριάστηκε μπροστά στα μάτια μας», ενώ τον επανέφεραν λίγο πριν τον θάνατο. Σχολιάζει δε ότι η συνέντευξη Τύπου μετατράπηκε σε «επίδειξη ανευθυνότητας» λόγω του τότε αρχηγού της ΕΛΑΣ Κωνσταντίνου Τσουβάλα που δήλωσε περήφανος για τον χειρισμό της κατάστασης από την Αστυνομία, ενώ αναβαθμίστηκε στη συνέχεια από την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Το 112

Ο Αλέξης Τσίπρας, καταλήγει συμπερασματικά ότι «δεν υπήρχε ένα σύγχρονο, λειτουργικό σχέδιο διαχείρισης κρίσεων που να ανταποκρίνεται στις νέες διαστάσεις που προσλαμβάνουν οι θεομηνίες και οι πυρκαγιές, εξαιτίας της επιδεινούμενης κλιματικής κρίσης».

Αναφορικά με το 112, σημειώνει ότι «Δεν είχαμε προλάβει να λειτουργήσουμε το «112», για το οποίο είχαμε προκηρύξει διαγωνισμό, αλλά ακόμη δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία. Όταν το 2019 φύγαμε από την Κυβέρνηση, το «112» υπήρχε. Το παραδώσαμε στους επόμενους. Αλλά ήταν πολύ αργά για τους 104 συνανθρώπους μας στο Μάτι».

