Τσίπρας για Πολάκη:  Η «εκβιαστική απαίτηση», ο πόλεμος για το εμβόλιο και το... «θαύμα»

Οι αναφορές του Αλέξη Τσίπρα στον Παύλο Πολάκη είναι αρκετές σε όλη την έκταση του βιβλίου και αυτό είναι λογικό δεδομένης και της στενής συνεργασίας που είχαν.

Ωστόσο, ο πρώην πρωθυπουργός δε χαρίζεται ούτε στον Παύλο Πολάκη, παρουσιάζοντάς τον ως ένα πρόσωπο που σε πολλές περιπτώσεις είτε λειτουργούσε με προσωπική ατζέντα, είτε επιθετικά προς τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, με αποκορύφωμα τη στάση του κατά τη διάρκεια της πανδημίας για τα εμβόλια.



Οι βασικές αναφορές που εντοπίσαμε είναι σε τέσσερα σημεία του βιβλίου. Αφενός στον διαχωρισμό μεταξύ «Ομπρέλας» και «Προεδρικών», ο οποίος αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου 19-23, στο ζήτημα των εμβολιασμών, στις εκλογές του 2023 όταν εκδηλώθηκε η σύγκρουση λόγω του ζητήματος της σύνθεσης των ψηφοδελτίων του νομού Χανίων και στην ανάρτηση Πολάκη με τις φωτογραφίες 28 δικαστών και δημοσιογράφων.

Ομπρέλα Vs. Προεδρικοί

Ο Αλέξης Τσίπρας εκτιμά ότι οι διαφορές μεταξύ των δύο βασικών ομάδων ήταν περισσότερο αισθητικές και προσωπικές, παρά πολιτικές, τηρώντας έτσι αποστάσεις και από τις δύο, με τον Παύλο Πολάκη να θεωρείται κατά την περίοδο εκείνη ως βασικός εκφραστής των «Προεδρικών.



«Απέναντι στην «Ομπρέλα» δραστηριοποιήθηκε ένα άλλο μπλοκ, στο οποίο πρωτοστατούσαν στελέχη όπως ο Παππάς, ο Πολάκης και η Τζάκρη. Τους κινούσε υποτίθεται η στήριξη του σχεδίου επανεκκίνησης, αλλά εκείνο που τους συγκινούσε ήταν η αντιπαλότητα με την «Ομπρέλα». Η αντιπαλότητα αυτή δεν ήταν μόνο πολιτική. Ήταν και μια σύγκρουση κουλτούρας και ύφους, που έφτανε και στη βάση του κόμματος. Οι μεν υποστήριζαν ένα κόμμα κλειστό μεν, αλλά σοβαρό και μετρημένο. Οι δε πρότειναν μια πιο λαϊκή, σκληρή, αντι-δεξιά γραμμή, βασισμένη κυρίως στην ανάδειξη σκανδάλων και την καταγγελία. Οι μεν πρόσφεραν μια πιο ψύχραιμη επιχειρηματολογία, αλλά συχνά δυσνόητη και ελιτίστικη. Οι δε μιλούσαν μια γλώσσα κατανοητή, αλλά εξέπεμπαν έναν λόγο επιθετικό, συχνά τοξικό, σε μια περίοδο που οι πολίτες ήθελαν ηρεμία και όχι οξύτητα. Μια σύγκριση του Πολάκη με τον Τσακαλώτο μπορεί ίσως να αποδώσει καλύτερα αυτή τη διαφορά ύφους και κουλτούρας», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας.



Τονίζει όμως ότι σε όλα αυτά έπαιζε κρίσιμο ρόλο το θέμα των προσωπικών στρατηγικών, φωτογραφίζοντας σε αυτό το σημείο και τον Παύλο Πολάκη και τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, ουσιαστικά εξισώνοντάς τους ως προς τους στόχους τους. «Οι προσωπικές στρατηγικές ορισμένων, η επιδίωξη και κατάληψης θέσεων μέσα στο κόμμα, αλλά και έξω από αυτό. Οι φιλοδοξίες, είτε φορούσαν επαναστατικό μπερέ είτε κοστούμι «αστικής αυτοπεποίθησης» και ευγενούς καταγωγής, παρέμεναν φιλοδοξίες. Κι αυτό προσέθετε, όπως είναι φυσικό, οξύτητα, ακόμα και εμπάθεια, στη σύγκρουση. Τελικά, όπως και να 'χει, τον λογαριασμό πλήρωνε το κόμμα και ο Πρόεδρός του, που δεν έβαζε τέλος σ' αυτή τη διαβρωτική κατάσταση».

«Πόλεμος» για το εμβόλιο του Πολάκη

Ως μια από τις σημαντικότερες συγκρούσεις με τον Παύλο Πολάκη περιγράφει ο Αλέξης Τσίπρας τη στάση του πρώην αν. υπ. Υγείας για τα εμβόλια κατά του COVID19.



«Μέσα στην ιδιόμορφη και δύσκολη αυτή περίοδο, εμφανίστηκε πάλι με το δικό του «μπαϊράκι» ο Πολάκης. Χωρίς καμιά συνεννόηση, με αναρτήσεις και δηλώσεις του, υποβάθμιζε την αξία των εμβολίων, αμφισβητούσε τις οδηγίες της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων και ασκούσε έντονη κριτική στον Σωτήρη Τσιόδρα, κατηγορώντας τους επιστήμονες ως καθοδηγούμενους από πολιτικές και οικονομικές σκοπιμότητες. Επιπλέον, προωθούσε την ιδέα ότι η αντιμετώπιση της πανδημίας θα έπρεπε να βασιστεί περισσότερο σε φαρμακευτικές αγωγές παρά στον μαζικό εμβολιασμό. Η στάση του ερχόταν σε απόλυτη αντίθεση με τη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ, που στήριζε ανοιχτά τον εμβολιασμό και την υπεύθυνη υγειονομική διαχείριση», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας και συνεχίζει λέγοντας ότι πολλοί συνεργάτες του είχαν εισηγηθεί να τον διαγράψει, ωστόσο ο ίδιος δεν το έκανε και προτίμησε να τον πείσει για το πρόβλημα που δημιουργεί στο κόμμα.



«Η γραμματέας μου Ελένη Σταυρακάκη, που κατάγεται και αυτή από την Κρήτη και κατέχει από «καπετανάτα», σχολίασε την απόφασή μου αυτή με μια φράση που μου έχει μείνει: "Ο Τσίπρας έχει ανάγκη να συγχωρεί"», αναφέρει.

Η «εκβιαστική απαίτηση» Πολάκη

Το τελικό «χτύπημα» του Αλέξη Τσίπρα στον Παύλο Πολάκη αφορά στη στάση του τελευταίου πριν τις εκλογές του 2023.



Κάνοντας κριτική και σε άλλα κομματικά στελέχη για «σταθερή, σχεδόν μόνιμη αμφισβήτηση προς τις επιλογές και το πρόσωπό μου», ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει: «Κάτι παρόμοιο υποδήλωνε η απαίτηση του Παύλου Πολάκη να στελεχωθεί το ψηφοδέλτιο των Χανίων από φιλικά σε αυτόν πρόσωπα, ώστε όχι απλά να εκλεγεί ο ίδιος αλλά να περιορίσει την πιθανότητα εκλογής του Σταθάκη που ανήκε στην άλλη πλευρά της εσωκομματικής σκακιέρας. Και παρόμοια περιστατικά είχαμε και σε άλλες εκλογικές περιφέρειες και από τις δύο βασικές τάσεις. Ο Πολάκης όμως έφτασε στο σημείο να διατυπώσει δημόσια την εκβιαστική του απαίτηση. Αισθανόμουν πλέον πως η κατάσταση αυτή δεν μπορούσε να συνεχιστεί έτσι. Αποφάσισα λοιπόν να μην ανακοινώσω την υποψηφιότητά του στα Χανιά και να αφήσω ανοιχτό το ζήτημα, με την πρόθεση, αν χρειαστεί, να τον αποκλείσω από το ψηφοδέλτιο.

Το «θαύμα» του Πολάκη

Ως «θαύμα» χαρακτηρίζει ειρωνικά ο Αλέξης Τσίπρας τη διαβόητη αφίσα με τους 28 δικαστές και δημοσιογράφους που είχε αναρτήσει ο Παύλος Πολάκης, λίγο μετά την καταδίκη του Νίκου Παππά με 13-0 από το Ειδικό Δικαστήριο.



«Εξοργίστηκα. Έβγαλα μια ανακοίνωση με την οποία τον έθετα εκτός ψηφοδελτίων, με αποτέλεσμα αντιδράσεις από όλες τις πλευρές μέσα στο κόμμα. Όχι μόνο οι συνοδοιπόροι του Πολάκη, αλλά και οι εσωκομματικοί αντίπαλοί του, αντιτάχθηκαν με σφοδρότητα στην απόφαση αυτή. Είναι χαρακτηριστικό ότι η «Ομπρέλα» την καταδίκασε. Με δυο λόγια, το ατόπημα του Πολάκη ήταν μια ευκαιρία για τα επιτελεία της Ν.Δ. να πλήξουν τον ΣΥΡΙΖΑ. Η απόφαση που τον έθετε εκτός ψηφοδελτίων ήταν μια ευκαιρία για τα επιτελεία των τάσεων να πλήξουν εμένα», αφηγείται ο Αλέξης Τσίπρας.



Όπως εξηγεί, το θέμα Πολάκη ξεχάστηκε εκ των πραγμάτων, αφού παρεμβλήθηκε η τραγωδία των Τεμπών. «Τις ημέρες εκείνες θα ήταν αστείο να ασχολούμαστε αν θα είναι υποψήφιος ο Πολάκης. Ο ίδιος, κατανοώντας ότι άλλαξε το κλίμα επικοινώνησε μαζί μου. Του είπα ότι αν ανακαλούσε δημόσια, θα συζητούσαμε το θέμα του στην Πολιτική Γραμματεία. Τις επόμενες μέρες, πράγματι, έστειλε επιστολή στην Πολιτική Γραμματεία με την οποία ανακαλούσε και αναλάμβανε την ευθύνη. Έτσι, διασώθηκε η θέση του στο ψηφοδέλτιο».

