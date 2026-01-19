Η αιχμή της Λούκας Κατσέλη με άρωμα «παλιού ΠΑΣΟΚ» για Σημίτη - Αρσένη

Μια ξεχασμένη από πολλούς πολιτική επέτειο υπενθύμισε με ανάρτησή της η πρώην υπουργός Λούκα Κατσέλη, καθώς χθες συμπληρώθηκαν 30 χρόνια από την ανάδειξη του Κώστα Σημίτη στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και συνεπώς στην πρωθυπουργία, μετά την παραίτηση του Ανδρέα Παπανδρέου για λόγους υγείας.

Στην ανάρτηση η κ. Κατσέλη θυμίζει τη σκληρή μάχη των διαδόχων που δόθηκε τότε ανάμεσα στον Κώστα Σημίτη, τον Άκη Τσοχατζόπουλο και τον Γεράσιμο Αρσένη, κάνοντας λόγο για σχεδιασμό των ψηφοφοριών από το στρατόπεδο Σημίτη, προκειμένου να μην οδηγηθεί στον δεύτερο γύρο ο Γεράσιμος Αρσένης.

Όπως αναφέρει η κ. Κατσέλη, ένας ενδεχόμενος δεύτερος γύρος μεταξύ Αρσένη και Σημίτη θα κατέληγε με βεβαιότητα σε επικράτηση του πρώτου.

«Από τότε, πολλοί έχουν αναρωτηθεί πως θα ήταν σήμερα η Ελλάδα, αν τα αποτελέσματα της τότε ψηφοφορίας ήταν διαφορετικά... Γιατί στην πολιτική και τον δημόσιο βίο δεν είναι όλοι ίδιοι...», καταλήγει στην ανάρτησή της η κ. Κατσέλη, παραθέτοντας μάλιστα δύο βίντεο που αποτυπώνουν με λεπτομέρεια τις κρίσιμες στιγμές που εκτυλίχθηκαν εντός του ΠΑΣΟΚ προκειμένου να επιλεγεί ο διάδοχος του ιστορικού του ηγέτη, Ανδρέα Παπανδρέου.

Ολόκληρη η ανάρτηση της Λούκας Κατσέλη:

«Για να θυμόμαστε και να μαθαίνουμε:

Σαν σήμερα, πριν 30 χρόνια ακριβώς, στις 18/1/1996, ο Κώστας Σημίτης εξελέγη Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ και υποψήφιος Πρωθυπουργός μετά την παραίτηση του Ανδρέα Παπανδρέου. Έλαβε επισήμως ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή στις 22/1/1996.

Η εκλογή έγινε μετά από 3 γύρους ψηφοφορίας:

-μετά την πρώτη, αποσύρθηκε από τη διαδικασία ο Γιάννης Χαραλαμπόπουλος

-μετά τη δεύτερη, αποσύρθηκε ο Γεράσιμος Αρσένης που θεωρείτο ο επικρατέστερος υποψήφιος... έχασε τη μάχη γιατί 7 βουλευτές προτίμησαν να ψηφίσουν τον Άκη Τσοχατζόπουλο στη δεύτερη ψηφοφορία, ώστε να αναμετρηθεί ο Τσοχατζόπουλος με τον Σημίτη και όχι ο Αρσένης που θα ήταν ο βέβαιος νικητής...

- στην τρίτη ψηφοφορία μεταξύ Σημίτη και Τσοχατζόπουλου, νικητής αναδείχθηκε ο Κ. Σημίτης, καθώς, κάποιοι από τους 7 που στη δεύτερη ψηφοφορία είχαν ψηφίσει τον Τσοχατζόπουλο για να αποκλείσουν τον Αρσένη, αντέστρεψαν την ψήφο τους και ψήφισαν τον Κ. Σημίτη...

Η έκβαση της "μάχης των διαδόχων" και η διαδικασία αποκλεισμού του Αρσένη είχε συμφωνηθεί από το στρατόπεδο Σημίτη μέρες πριν και οριστικοποιηθεί το βράδυ πριν την κρίσιμη συνεδρία...

"Γιώργο χάσαμε..." είπε ο Αρσένης, στο πλαίσιο μιας συγκλονιστικής Κεφαλλονίτικης ιστορίας με την οποία αποδέχθηκε την ήττα του...

Από τότε, πολλοί έχουν αναρωτηθεί πως θα ήταν σήμερα η Ελλάδα, αν τα αποτελέσματα της τότε ψηφοφορίας ήταν διαφορετικά...

Γιατί στην πολιτική και τον δημόσιο βίο δεν είναι όλοι ίδιοι...».