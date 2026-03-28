Πρόωρες… γιοκ: Γιατί η γραμμή Μητσοτάκη «εκλογές το 2027» είναι πολιτικά χρήσιμη σε αυτό το timing

Το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να κλείσει την εσωστρέφεια στη ΝΔ και να αφαιρέσει τον ισχυρισμό της αντιπολίτευσης ότι «ο Μητσοτάκης πάει σε εκλογές επειδή φοβάται»

Κώστας Τσιτούνας

Πρόωρες… γιοκ: Γιατί η γραμμή Μητσοτάκη «εκλογές το 2027» είναι πολιτικά χρήσιμη σε αυτό το timing
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η σταθερή δήλωση ότι οι «εκλογές θα γίνουν το 2027» την οποία επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξυπηρετεί τρεις βασικούς στόχους του Μεγάρου Μαξίμου:

  1. Κλείνει την εσωστρέφεια. Αποτρέπει σενάρια, φήμες και σπέκουλα στο εσωτερικό της κυβέρνησης και της ΝΔ.
  2. Στέλνει μήνυμα οικονομικής εμπιστοσύνης.Οι αγορές και οι επενδυτές προτιμούν προβλέψιμο πολιτικό χρονοδιάγραμμα.
  3. Αφαιρεί την πίεση της αντιπολίτευσης Δεν αφήνει χώρο για αφήγημα «πάμε σε εκλογές γιατί φοβάται». Άρα, η συγκεκριμένη δήλωση είναι πρωτίστως εργαλείο σταθεροποίησης, όχι απλώς ένας χρονικός προγραμματισμός.

Με βάση τα όσα είπε σήμερα ο κ.Παύλος Μαρινάκης στον RealFM, η «γραμμή Μητσοτάκη» για το θέμα των πρόωρων εκλογών είναι αρκετά καθαρή και σταθερή. Αν και δεν αρνήθηκε την ύπαρξη σχετικών εισηγήσεων δηλώνει απόλυτη απόρριψη των σεναρίων. Όπως χαρακτηριστικά είπε «δεν υπάρχουν εισηγήσεις που να γίνονται δεκτές, ακόμη και αν υπάρξουν τέτοιες προτάσεις, δεν συζητιούνται καν».

Πρακτικά δηλαδή δεν θα είχε κανένα απολύτως νόημα η προκήρυξη πρόωρων εκλογών υπό το βάρος των κατηγοριών της αντιπολίτευσης για υποθέσεις όπως οι υποκλοπές, η νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη δική των Τεμπών. Αυτομάτως θα έδινε το επιχείρημα στους αντιπάλους του ότι προσπαθεί να δραπετεύσει, καλύπτοντας αυτές τις υποθέσεις. Μια πρόωρη κάλπη σε αυτή τη φάση θα θεωρούνταν εξαιρετικά ριψοκίνδυνη. Θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως απόπειρα αποφυγής της λογοδοσίας για τα σκάνδαλα, κάτι που θα πλήγωνε ακόμα περισσότερο την αξιοπιστία της ΝΔ και αυτό θα είχε «αυτοκτονικά» αποτέλεσμα στην κάλπη. Άρα, η γραμμή του Μητσοτάκη για εξάντληση της τετραετίας είναι ακόμα πιο κρίσιμη σε αυτό το timing.

Το βασικό πολιτικό επιχείρημα είναι βεβαίως η διεθνής συγκυρία και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, Άρα οι πρόωρες εκλογές παρουσιάζονται ως ανεύθυνη επιλογή σε περίοδο κρίσης, κάτι που θα υπονόμευε τη σταθερότητα της χώρας. Ας μην ξεχνάμε ότι για να προκληθούν πρόωρες κάλπες πρέπει να υπάρξει επίκληση σε εθνικό θέμα βαρύνουσας σημασίας κάτι που θα περιέπλεκε ακόμα περισσότερο και θα έδινε την εικόνα πλήρους αστάθειας.

Ο πολιτικός τυχοδιωκτισμός

Το μήνυμα λοιπόν που στέλνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι: «Δεν υπάρχει λόγος διακοπής μιας επιτυχημένης πορείας για μικροπολιτικό όφελος».

«Με κοινοβουλευτική πλειοψηφία 157 βουλευτών ποιος ο λόγος να προκηρυχθούν εκλογές αφού δεν θα προκύψει αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή και ίσως ούτε από την δεύτερη;», είναι το κρίσιμο ερώτημα που θέτουν έμπειρα στελέχη της ΝΔ.

Συμπερασματικά η γραμμή Μαρινάκη αποκαλύπτει μια ευρύτερη στρατηγική του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος. Αποδραματοποίηση της εκλογολογίας η οποία αποσταθεροποιεί την κυβέρνηση και τη ΝΔ με κεντρικό πολιτικό brand τη σταθερότητα και επικοινωνιακή ταύτιση πρόωρων εκλογών με «πολιτικό τυχοδιωκτισμό».

Σχόλια
