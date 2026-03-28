Μαρινάκης: «Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 - Ο Μητσοτάκης απορρίπτει κάθε άλλη πρόταση»

Ο Παύλος Μαρινάκης μιλώντας σε ραδιοφωνική εκπομπή ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και τόνισε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης κλείνει τα αυτιά του στις... Σειρήνες.

Με συνέντευξη που παραχώρησε στον Real Fm, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι «οι εκλογές θα γίνουν το 2027» καθώς «ο πρωθυπουργός δεν ακούει καν τέτοιες εισηγήσεις. Δηλαδή, και να θέλει κάποιος να τις πει, πριν ξεκινήσει η συζήτηση, τις απορρίπτει».

Αιτιολογώντας την απάντησή του ο κ. Μαρινάκης είπε ότι «αυτή τη στιγμή βιώνουμε μία πολύ μεγάλη κρίση, μια ακόμα κρίση, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, όπου το ζητούμενο για κάθε χώρα είναι η σταθερότητα και σε οικονομικό, αλλά και σε ευρύτερο επίπεδο».

Πρόσθεσε αναφορικά με την εμπιστοσύνη των πολιτών στην κυβέρνηση ότι «η Ελλάδα έχει καταφέρει, μετά από την ψήφο των πολιτών και από τη δουλειά που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια, όπου στο ζύγι θετικών και αρνητικών, τα θετικά στην πλειοψηφία των πολιτών θεωρήθηκαν περισσότερα, να έχουμε μία κυβέρνηση σταθερή, να μπορεί να παίρνει ακαριαία αποφάσεις, όπως, για παράδειγμα, η συνδρομή, η βοήθεια στην Κύπρο, όπως τα μέτρα τα οικονομικά και μια οικονομία, που από εκεί που ήταν 27η στις 27 της Ευρώπης το 2019 σε ρυθμούς ανάπτυξης, με 570.000 παραπάνω ανθρώπους άνεργους, μια οικονομία η οποία επιστρέφει, δημιουργεί πλεονάσματα και χρηματοδοτεί αναγκαία μέτρα για να κρατηθεί όρθια η κοινωνία».

«Ανεύθυνοι όσοι εκμεταλλεύονται πολιτικά την συγκυρία»

Ο Παύλος Μαρινάκης επιτέθηκε στην αντιπολίτευση που εκμεταλλευόμενη την κατάσταση θέτει θέμα πρόωρων εκλογών λέγοντας χαρακτηριστικά: «Όταν το έχεις, λοιπόν, το μείζον, είναι το λιγότερο - για να μην πω κάτι πιο βαρύ - ανεύθυνο, επειδή ανεβαίνεις δημοσκοπικά, λόγω του ότι ο κόσμος στα δύσκολα καταλαβαίνει τα σοβαρά ποια είναι, εσύ να το εκμεταλλευτείς για να κάνεις οκτώ μήνες, δέκα μήνες, έναν χρόνο νωρίτερα εκλογές. Αυτό το πράγμα, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, δεν είναι Κυριάκος Μητσοτάκης και θα το πω κιόλας, δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Το καταλαβαίνω... Δεν ξέρω αν υπήρξαν εισηγήσεις. Εγώ, προσωπικά, τέτοια εισήγηση δεν έκανα ποτέ στον πρωθυπουργό– εντάξει, Δημοκρατία έχουμε, ο καθένας λέει την άποψή του – Ο πρωθυπουργός ακόμα και κάποιος να ερχόταν να του το πει αυτό, που δεν το γνωρίζω, πραγματικά, δεν το ακούει καν.

Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 για δύο λόγους. Ο ένας είναι αυτός που σας περιέγραψα. Γιατί θεωρώ ότι δεν πρέπει να κινούμαστε όπως κινήθηκαν πολλοί στο παρελθόν, που βάλανε το προσωπικό τους δημοσκοπικό συμφέρον πάνω από το συμφέρον της πατρίδας. Αυτό δεν εκπροσωπεί αυτή την παράταξη και ειδικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη κι ο δεύτερος λόγος είναι η ΝΔ θέλει να κριθεί για το τι έκανε σωστά και τι λάθη διόρθωσε σε βάθος τετραετίας. Παράδειγμα, ο μέσος μισθός έχει ήδη φτάσει και έχει ξεπεράσει, σε όρους πλήρους απασχόλησης, τα 1500 ευρώ, ο κατώτατος τείνει να φτάσει στον στόχο τον προεκλογικό τα 950 ευρώ. Υπάρχουν ακόμα μεγάλα έργα τα οποία θα παραδοθούν τους επόμενους μήνες, όπως έχουν παραδοθεί και αλλά».

«Ο Ανδρουλάκης έταξε ό,τι θα μπορούσε να τάξει»

Ακολούθως, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έβαλε κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, για τα όσα είπε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο συνέδριο του κόμματος: «Φαίνεται ότι οι δημοσκοπήσεις το τελευταίο διάστημα δείχνουν ότι όταν τα πράγματα σοβαρεύουν, όπως είπα και πριν, όταν μπαίνουν τα ζητήματα τα οποία δείχνουν ποια είναι μια νέα κανονικότητα που ζούμε στον κόσμο, δηλαδή η αβεβαιότητα είναι η νέα βεβαιότητα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, ο κόσμος συσπειρώνεται όλο και παραπάνω στην μόνη δύναμη η οποία έχει συγκεκριμένες λύσεις. Δεν είναι ότι δεν έχουμε κάνει λάθη, δεν είναι ότι δεν πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα, αλλά έχει συγκεκριμένες λύσεις, με μια εξ αυτών, πέραν των πολιτικών μας και σε διπλωματικό και αμυντικό επίπεδο, σε επίπεδο οικονομικό, γιατί πάρα πολύ απλά, θέλει μια κυβέρνηση ο κόσμος κατά πλειοψηφία που παράγει πλεονάσματα χωρίς να αυξάνει φόρους τα οποία δημιουργούν τις συνθήκες να χρηματοδοτούν μέτρα, γιατί σας θυμίζω ότι οι ίδιοι άνθρωποι που ζητάνε το ένα μέτρο μετά το άλλο -χθες ο κ. Ανδρουλάκης έβγαλε ένα μακρύ κατάλογο υποσχέσεων πάλι, πιστός στην παράδοση του κόμματός του- οι ίδιοι άνθρωποι καταγγέλλουν τα αυξημένα πλεονάσματα, τα αυξημένα φορολογικά έσοδα, τα οποία το ξαναλέω, όταν προέρχονται από μειώσεις φόρων, άρα απ' την ανάπτυξη της οικονομίας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής είναι καλό πράγμα. Κλείνω αυτή την παρένθεση για να καταλάβουμε γιατί οι δημοσκοπήσεις βελτιώνουν ακόμα περισσότερο την εικόνα. Θυμίζω ότι ακριβώς αυτή -πάνω κάτω, από δημοσκόπηση σε δημοσκόπηση έχουμε κάποιες διαφορές- ήταν και η εικόνα εκκίνησης των εκλογών του 2023. Δεν προεξοφλώ το ίδιο αποτέλεσμα, αλλά η εικόνα των δημοσκοπήσεων του 2026, αν κάνει κανείς προβολή με τις δημοσκοπήσεις του 2023.

Αυτός είναι (η αυτοδυναμία) ο στρατηγικός στόχος της Κυβέρνησης και της ΝΔ και είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι θα τον πετύχουμε γιατί πρώτον μέχρι τώρα είμαστε οι μόνοι οι οποίοι δίνουμε συγκεκριμένες απαντήσεις στα πολύ λογικά και επίμονα ερωτήματα της κοινωνίας και οι υπόλοιποι απλά «πετάνε χαρταετό» αν μου επιτρέπετε την έκφραση με ακοστολόγητες υποσχέσεις.

O Ανδρουλάκης χθες έκανε τρία πράγματα. Το πρώτο που έκανε είναι να αναπαράγει συνθήματα παρωχημένα προηγούμενου αιώνα. Το δεύτερο είναι να τάζει ανέξοδες υποσχέσεις. Ό,τι μπορούσε να τάξει το έταξε, 13ος μισθός κλπ. Και ξεκαθάρισε με ποιους δεν θα συνεργαστεί. Επαναλαμβάνω ο στόχος ο δικός μας είναι η αυτοδυναμία. Δεν μας είπε κ. Παπαγιάννη, ωραία είπε με ποιους δεν θα συνεργαστεί- δικαίωμά του, δεν μας είπε με ποιους θα συνεργαστεί. Να μας πει, γιατί ξέρετε τα κόμματα είναι συγκεκριμένα, άντε να ιδρυθούν και ένα-δύο ακόμα.

Εμείς για όλους αυτούς τους λόγους συμπεριλαμβανομένης και της νέας εικόνα του ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη, που έχει μετατοπιστεί στο γήπεδο των λαϊκιστών, είτε γιατί συνυπέγραψε την πρόταση δυσπιστίας με την κ. Κωνσταντοπούλου, είτε γιατί υιοθέτησε την θεωρία των ξυλολίων και των χαμένων βαγονιών, είτε γιατί μιλάει πάλι με τον λόγο ο οποίος έφτασε τη χώρα στο χείλος του γκρεμού, δηλαδή να τάζουμε παραπάνω από όσα αντέχει η χώρα για να γινόμαστε ευχάριστοι, θεωρούμε ότι η αυτοδυναμία της Ν.Δ. και του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι μονόδρομος. Θεωρούμε εμείς. Η δημοκρατία θα τα λύσει αυτά.

Από εκεί και πέρα από τη στιγμή που η μόνη πολιτική δύναμη που είχε δείξει μέχρι πρότινος, μέχρι τον κ. Ανδρουλάκη, ένα παρελθόν θεσμικής σοβαρότητας με το ΠΑΣΟΚ της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά και του Βαγγέλη Βενιζέλου, έβαζε στα πολύ δύσκολα, όπως ήταν το 2015, τη χώρα πάνω από το κόμμα. Με τα παρόντα δεδομένα, λοιπόν, έχοντας και τις απαντήσεις που έχουμε πάρει από το ΠΑΣΟΚ, εμάς παραμένει στρατηγικός στόχος μας η αυτοδυναμία, είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι θα τον πετύχουμε και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα ρωτήστε τα στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Να μας πει το ΠΑΣΟΚ και εγώ επιμένω- έχουν και δύο ημέρες συνέδριο- να μη μας λένε αυτές τις δύο ημέρες μόνο με ποιους δεν θα συνεργαστούν. Είναι σαφείς. Καλά κάνουν και το λένε. Να απαντήσουν, μην ντρέπονται. Θα συνεργαστούν με τον κ. Τσίπρα, με τον ΣΥΡΙΖΑ του κ. Πολάκη, με την κ. Κωνσταντοπούλου; Ας μας πούνε. Εκτός αν θεωρούν ότι αφού διπλασιάσουν τα δημοσκοπικά τους ποσοστά και έρθουν πρώτοι- η Δημοκρατία αυτά τα λύνει στις εκλογές, δεν μπορώ να ξέρω τι θα γίνει στις εκλογές, ο κόσμος θα αποφασίσει- θα ανεβούν και άλλες 10-15 μονάδες και θα γίνουν αυτοδύναμοι. Δηλαδή να τριπλασιάσουν περίπου τα ποσοστά τους».

Διαβάστε επίσης