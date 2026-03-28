Πρόωρες εκλογές: Σενάρια και πιέσεις στο πολιτικό σκηνικό ενόψει φθινοπώρου

Τι εισηγούνται στον πρωθυπουργό αρκετά στελέχη της ΝΔ – Πώς οι διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις επηρεάζουν το χρόνο των εκλογών

Κώστας Τσιτούνας

Η συζήτηση για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών επανέρχεται στο προσκήνιο, με φόντο τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των υποκλοπών και τις αναμενόμενες δικαστικές κινήσεις που σχετίζονται με τη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ Νο2. Παρά τις επίσημες διαψεύσεις από το Μέγαρο Μαξίμου, το θέμα φαίνεται να απασχολεί τόσο την πολιτική σκηνή όσο και το εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης.

Σύμφωνα με πολιτικές εκτιμήσεις, στο κυβερνών κόμμα καταγράφονται διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς τον εκλογικό σχεδιασμό. Ορισμένα στελέχη θεωρούν ότι μια αιφνιδιαστική προσφυγή στις κάλπες θα μπορούσε να λειτουργήσει αποσυμπιεστικά για το πολιτικό κλίμα, ενώ άλλοι επισημαίνουν τον κίνδυνο περαιτέρω φθοράς σε περίπτωση που η κυβέρνηση εξαντλήσει την τετραετία χωρίς να έχει αναστρέψει την εικόνα της.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εμφανίζεται επιφυλακτικός απέναντι σε ένα σενάριο άμεσων εκλογών, ιδίως εν μέσω διεθνών εξελίξεων και γεωπολιτικής αστάθειας. Στο πλαίσιο αυτό, η επιλογή του χρόνου παραμένει ανοιχτή και συνδέεται με πολλαπλούς παράγοντες, τόσο εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς.

Πιθανός ορίζοντας μετά τη ΔΕΘ

Ένα από τα σενάρια που συζητούνται τοποθετεί τις εξελίξεις μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου παραδοσιακά ανακοινώνονται βασικές κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρείται πιθανό να επιχειρηθεί η διαμόρφωση ενός νέου πολιτικού αφηγήματος, με έμφαση σε οικονομικά και κοινωνικά μέτρα.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι ενδεχόμενες παρεμβάσεις σε επίπεδο πολιτικών στήριξης ή θεσμικών αλλαγών θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως βάση για μια ανανέωση της σχέσης της κυβέρνησης με το εκλογικό σώμα. Εφόσον το κλίμα κριθεί ευνοϊκό, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο εκλογών εντός του φθινοπώρου.

Δημοσκοπήσεις και πολιτικά μηνύματα

Την ίδια ώρα, τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων καταγράφουν τάσεις που ερμηνεύονται με διαφορετικούς τρόπους από τα πολιτικά επιτελεία. Ορισμένοι αναλυτές κάνουν λόγο για ενδείξεις κόπωσης στο εκλογικό σώμα, ενώ άλλοι τονίζουν ότι η εικόνα παραμένει ρευστή και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εξελίξεις των επόμενων μηνών.

Παράλληλα, στο δημόσιο διάλογο τίθενται ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των θεσμών, την πολιτική επικοινωνία και τη σχέση κυβέρνησης–πολιτών. Οι εξελίξεις σε υποθέσεις που βρίσκονται υπό διερεύνηση αναμένεται να επηρεάσουν το πολιτικό κλίμα, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές σε ποιο βαθμό.

Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα

Σε κάθε περίπτωση, το ζήτημα του χρόνου των εκλογών παραμένει ανοιχτό. Η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από τον συνδυασμό πολιτικών, οικονομικών και διεθνών παραμέτρων, καθώς και από την αποτίμηση των συσχετισμών στο εσωτερικό της χώρας. Μέχρι τότε, η πολιτική αντιπαράθεση αναμένεται να συνεχιστεί με ένταση, ενώ τα κόμματα προσαρμόζουν τη στρατηγική τους ενόψει ενός ενδεχόμενου εκλογικού κύκλου.

Novibet
