Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποκάλυψε το δίλημμα των εκλογών του 2027

Στην συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο πρωθυπουργός αποκάλυψε το δίλημμα των εκλογών του 2027 πάνω στο οποίο θα κληθούν να αποφασίσουν οι πολίτες πίσω από το παραβάν

Κώστας Τσιτούνας

Συνέντευξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3 - Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025.
Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
Μιλώντας χθες στον ΣΚΑΪ και στον Άρη Πορτοσάλτε ο κ. Μητσοτάκης προέβη σε σημαντικές αποκαλύψεις γύρω από τις εκλογές οι οποίες όπως επανέλαβε θα γίνουν το 2027, αποκλείοντας ουσιαστικά τα οποία σενάρια για πρόωρες κάλπες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τις επόμενες εθνικές εκλογές με την ανάληψη της ευρωπαϊκής προεδρίας από την Ελλάδα. Τι σημαίνει αυτό; Ότι η ΝΔ θα προτάξει το διακύβευμα της πολιτικής σταθερότητας.

Το δίλημμα των εκλογών όπως το αποκάλυψε ο ίδιος ο πρωθυπουργός είναι «ποιος θα αναλάβει την εκπροσώπηση της χώρας σε ένα τόσο κρίσιμο πόστο και σε μια τόσο βαρυσήμαντη συγκυρία;».

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ είπε χαρακτηριστικά:

«Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Μου κάνατε ένα ερώτημα. Δεν υπάρχει για τη Νέα Δημοκρατία στρατηγική διπλών εκλογών. Η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει την αυτοδυναμία στην πρώτη κάλπη. Όλα αυτά τα οποία ακούω και διακινούνται είναι πολύ μακριά από τη δική μας λογική. Και βέβαια, ένα από τα διλήμματα τα οποία θα τεθούν στους πολίτες, διότι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες ότι το δεύτερο εξάμηνο του 2027 η Ελλάδα έχει τη μεγάλη τιμή να αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομίζω ότι και ένα από τα ερωτήματα τα οποία θα απασχολήσουν τους πολίτες είναι: ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση θα αναλάβει αυτή τη «βαριά» εκπροσώπηση, να ηγηθεί της Ευρώπης για το δεύτερο εξάμηνο του 2027».

Σε μια εποχή που συντελούνται κοσμογονικές αλλαγές σε γεωπολιτικό επίπεδο οι πολίτες θα πρέπει να αποφασίσουν ποιος είναι ο πρωθυπουργός που μπορεί να κρατήσει την Ελλάδα ρυθμιστή των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή.

Είναι προφανές ότι το Μέγαρο Μαξίμου όσο πλησιάζουμε προς τις κάλπες θα ενισχύσει το εθνικό προφίλ της ΝΔ, αλλά και την ικανότητα του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη να χειρίζεται επιτυχώς κρίσιμα διπλωματικά και εθνικά ζητήματα.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε μάλιστα ότι η σταθερότητα είναι πολύ σημαντική σήμερα. «Με όλα αυτά τα οποία γίνονται στον κόσμο, το να έχουμε μία κυβέρνηση η οποία να μπορεί να αποφασίζει, μία κυβέρνηση η οποία να στέκεται με αξιοπρέπεια και με αυτοπεποίθηση στο εξωτερικό, γιατί νομίζω πρέπει να είναι κανείς πολύ κακόπιστος για να μην αναγνωρίσει ότι η θέση της χώρας μας στο εξωτερικό έχει αλλάξει άρδην, από αυτήν την οποία παρέλαβα. Και ξέρω πολύ καλά πώς μας κοίταζαν στους διαδρόμους των Βρυξελλών το 2019, όταν πήγα για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, και πόσο «τραυματισμένη» ήταν συνολικά η εικόνα της πατρίδας μας.

Προφανώς και είναι σημαντικότατο ζητούμενο στον σημερινό ασταθή γεωπολιτικά και οικονομικά κόσμο η κυβερνητική σταθερότητα. Δεν το έκρυψα ποτέ. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το αντιλαμβάνονται και οι πολίτες».

Απάντηση σε Βενιζέλο

Στην ίδια συνέντευξη ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε τον κίνδυνο πολυκερματισμού της Βουλής από κόμματα διαμαρτυρίας όπως είπε και ταυτόχρονα απάντησε και στις δηλώσεις του Ευάγγελου Βενιζέλου ότι η χώρα έχει καταστεί «μη κυβερνήσιμη».

«Μια χαρά κυβερνά η κυβέρνηση, θα πω στον κ. Βενιζέλο. Γιατί, έχει καμία δυσκολία να κυβερνήσει η κυβέρνηση; Να περάσει νομοσχέδια; Να αναλάβει πρωτοβουλίες στην εξωτερική πολιτική; Να ξεδιπλώσει το πρόγραμμά της; Αν ο κ. Βενιζέλος έχει τη δυνατότητα να προβλέψει το εκλογικό αποτέλεσμα, μετά τις εκλογές του 2027, μπορεί να έχει δικαίωμα να το κάνει. Ή αν πιστεύει ο κ. Βενιζέλος ή οποιοσδήποτε σχολιαστής ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος, γιατί δεν βγαίνει, να το πει ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν… ».

Προβληματισμός επί των δημοσκοπήσεων

Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε για άλλη μια φορά ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τον εκλογικό νόμο ενώ εξέφρασε τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις μετρούν κόμματα που δεν υπάρχουν.

«Εδώ έχουμε μία ιδιαιτερότητα, άλλη ελληνική ιδιαιτερότητα: μετρώνται κόμματα που δεν υπάρχουν. Αυτό είναι, δεν θα το χαρακτηρίσω αντιδεοντολογικό, αλλά μου φαίνεται τουλάχιστον παράξενο».

Ερωτηθείς για τα δυνητικά κόμματα Τσίπρα, Σαμαρά και Καρυστιανού όπως αυτά καταγράφονται στις έρευνες της κοινής γνώμης, υπογράμμισε ότι δεν αγγίζουν τη ΝΔ αλλά κυρίως το χώρο της αντιπολίτευσης ενώ επεσήμανε τον κίνδυνο του κακώς νοούμενου αντισυστημισμού τον οποίο ενδέχεται - όπως είπε - να τον πληρώσουμε ακριβά.

«Ο κακός αντισυστημισμός είναι «να πάμε να τα κάνουμε όλα μαντάρα», «να τα διαλύσουμε όλα», «να επιβάλλουμε δια της βίας την άποψή μας», «να καεί η Βουλή» και όλα τα σχετικά», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

