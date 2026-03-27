Πότε θα προκηρύξει εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Τα σενάρια για Οκτώβριο και ο Μάρτιος

Δημήτρης Κοτταρίδης

SOOC
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι τελευταίες εξελίξεις με τις υποκλοπές, δηλαδή οι πρόσφατες αποφάσεις της δικαιοσύνης και οι, σε δόσεις, δηλώσεις Ντίλιαν, αναζωπύρωσαν τα σενάρια των πρόωρων εκλογών.

Βάλτε και την δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την οποία όλο την περιμένουμε και ακόμα να έρθει, και καταλαβαίνετε πώς έχουν ξεκινήσει τα σενάρια που θέλουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να σκέφτεται να προσφύγει στη λαϊκή ετυμηγορία για να κλείσει αυτά τα νέα μέτωπα που πάνε να δημιουργηθούν.

Επειδή εγώ από εδώ έχω βάλει, όπως θα θυμάστε, στοίχημα -μην φανταστείτε, κάτι ψιλά- πως οι εκλογές θα γίνουν την ερχόμενη άνοιξη, δηλαδή σε ένα χρόνο, και μάλιστα σας έχω πει να μην κανονίσετε κάτι προς το τέλος Μαρτίου, έβαλα τη γάτα να το ψάξει το θέμα, μήπως έχω χάσει κάτι.

Όπως με ενημερώνει λοιπόν το αγαπημένο μας κατοικίδιο που κάνει βόλτες εκεί στο Μαξίμου, όταν λείπει ο Πίνατ με τον οποίο δεν τα πάει και πολύ καλά τώρα τελευταία, δεν υπάρχει μία στο εκατομμύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης να πάει τώρα σε εκλογές. Το σκεπτικό της γάτας και υποθέτω και του Πρωθυπουργού είναι πως πάντα απέναντι στους πολίτες σε αυτά τα ζητήματα στέκεται θεσμικά και έχει ξεκαθαρίσει πως η κυβέρνηση θα παραμείνει στη θέση της μέχρι το τέλος της τετραετίας.

Όσον αφορά το θέμα των υποκλοπών αλλά και του ΟΠΕΚΕΠΕ στο Μαξίμου εκτιμούν πως το πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση δεν είναι μεγάλο και μάλιστα τονίζουν πως από όταν έσκασε η ιστορία των παρακολουθήσεων έχουν μεσολαβήσει και εκλογές και ο λαός έχει κρίνει και έχει τοποθετηθεί. Ο βασικότερος όμως λόγος που ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν σκέφτεται καν το ενδεχόμενο της πρόωρης προσφυγής στις κάλπες έχει να κάνει με την παγκόσμια οικονομική κρίση λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μια κρίση με απρόβλεπτη διάρκεια και διαστάσεις. Ο πρωθυπουργός εκτιμά πως το να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές και πιθανά σε μια περιπέτεια σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή δεν δείχνει συνέπεια και στάση ευθύνης. Εξάλλου έχει και τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν την αδυναμία της αντιπολίτευσης να προτάξει έναν πολιτικό λόγο που θα πείθει τους πολίτες.

Με απλά λόγια, όπως με ενημερώνει η γάτα, κάποιες μικρές πιθανότητες υπάρχουν για εκλογές εκεί κοντά στον Οκτώβριο αφού έχουν ανακοινωθεί και τα νέα μέτρα στήριξης στη ΔΕΘ, ο σχεδιασμός πάντως παραμένει για την ερχόμενη άνοιξη. «Δεν έχει κανένα λόγο να πάει τώρα σε εκλογές» μου είπε το κατοικίδιο και έφυγε να πάει να παίξει στο Ζάππειο με τις φίλες της.

Πριν φύγει όμως τη ρώτησα και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη δικογραφία νούμερο δύο την οποία και αναμένουμε εδώ και καιρό και κυρίως τι θα κάνει ο Πρωθυπουργός αν υπάρχουν στελέχη του κόμματος και βουλευτές οι οποίοι θα είναι μέσα στα έγγραφα που θα φτάσουν στη Βουλή. «Για όποιον υπάρξουν στοιχεία εμπλοκής, υπάρχει δεδικασμένο» μου είπε και έφυγε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:27ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός - Μονακό, Ελλάδα - Παραγουάη και το Κύπελλο γυναικών

10:22ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν θέλει να εκμεταλλευτεί τα Στενά του Ορμούζ - Η «μαύρη λίστα» πλοίων και τα «διόδια» των 2 εκατ.δολαρίων

10:09TRAVEL

Η Ελλάδα στους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς των Νορβηγών

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Μέτσοβο, Νυμφαίο, Τζουμέρκα «ντύθηκαν» στα λευκά – Εντυπωσιακές εικόνες από τα χιονισμένα τοπία

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Κρατούμενος αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει με σεντόνια στα κρατητήρια

09:58Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Πότε θα προκηρύξει εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Τα σενάρια για Οκτώβριο και ο Μάρτιος

09:57ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονίζει το βίντεο από τη γέννα φάλαινας: Η νέα... μαμά είχε πολλούς βοηθούς, λένε οι επιστήμονες

09:56ΕΛΛΑΔΑ

ΑΔΕΔΥ: Πανελλαδική απεργία στις 13 Μαΐου στο Δημόσιο

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Τι αλλάζει για τα ΙΧ με τον νέο νόμο του υπουργείου Μεταφορών - Νέοι κανόνες για ΚΤΕΟ, κάρτα καυσαερίου, ηλεκτρικά οχήματα

09:37LIFESTYLE

Φορτισμένη η Ιωάννα Τούνη στο δικαστήριο: Σήμερα προβάλλεται το βίντεο - «Με πληγώνει πολύ, δεν θα ήθελα να το ξαναδώ ποτέ»

09:37ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford: Η Mustang Mach-E με νέα έκδοση GT California Special και μεγαλύτερη αυτονομία

09:34ΕΛΛΑΔΑ

Ευθανασία στην Ελλάδα: Τι ισχύει στη χώρα μας για την παθητική και την ενεργητική αυτοκτονία - 7 στους 10 Έλληνες λένε «ναι»

09:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 23χρονος για βιασμούς ανήλικων κοριτσιών

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Ακάθιστος Ύμνος: Σήμερα η κορύφωση των Χαιρετισμών - Η σημασία και ο συμβολισμός του

09:26ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τρόμος για μαθήτριες στο πλοίο της γραμμής - Γυμνός άντρας εισέβαλε στην καμπίνα τους

09:25ΚΥΠΡΟΣ

Αναστάτωση σε χωριό της Λεμεσού: Πυροβόλησε στον αέρα και απείλησε νεαρούς που πετούσαν κροτίδες σε εκκλησία

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Θρίλερ με τα οστά που βρέθηκαν σε λίμνη ξενοδοχείου – Ανήκουν σε δύο διαφορετικά άτομα

09:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς σας

09:00ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν ζητά από τους ολιγάρχες να συνεισφέρουν στον συρρικνωμένο αμυντικό προϋπολογισμό της Ρωσίας

08:59ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Σε σοβαρή κατάσταση 30χρονος μετά από τροχαίο - Κόπηκε στα δύο το αυτοκίνητο μετά τη σφοδρή σύγκρουση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
09:26ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τρόμος για μαθήτριες στο πλοίο της γραμμής - Γυμνός άντρας εισέβαλε στην καμπίνα τους

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Τι αλλάζει για τα ΙΧ με τον νέο νόμο του υπουργείου Μεταφορών - Νέοι κανόνες για ΚΤΕΟ, κάρτα καυσαερίου, ηλεκτρικά οχήματα

21:17ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Θρίλερ με τα οστά που βρέθηκαν σε λίμνη ξενοδοχείου – Ανήκουν σε δύο διαφορετικά άτομα

08:00TRAVEL

The Times: Τα 8 όμορφα αλλά «άγνωστα» ελληνικά νησιά

09:37LIFESTYLE

Φορτισμένη η Ιωάννα Τούνη στο δικαστήριο: Σήμερα προβάλλεται το βίντεο - «Με πληγώνει πολύ, δεν θα ήθελα να το ξαναδώ ποτέ»

08:39ΚΟΣΜΟΣ

Αντιδράσεις για την ευθανασία της Noέλια Καστίγιο: Oι 601 ημέρες αναμονής, τα fake news και ο αφόρητος πόνος - «Η Ισπανία του Σάντσες θυμίζει ταινία τρόμου»

07:46ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Απριλίου - Πώς θα κάνουμε Πάσχα

14:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες δημιουργούν υβριδικό ρομπότ που μεταμορφώνει τους ανθρώπους σε βιονικούς κενταύρους

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στο Καραμανδάνειο βρέφος με εγκαύματα και κατάγματα - Ερευνάται ενδεχόμενο κακοποίησης

18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Μέτσοβο, Νυμφαίο, Τζουμέρκα «ντύθηκαν» στα λευκά – Εντυπωσιακές εικόνες από τα χιονισμένα τοπία

14:14ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ένα υποβρύχιο ρομπότ εντόπισε κάτι στο βυθό της Μεσογείου που δεν έπρεπε να βρίσκεται εκεί

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Αυτός είναι ο δράστης της επίθεσης με τσεκούρι - Το παρελθόν και τα ψυχιατρικά προβλήματα

09:34ΕΛΛΑΔΑ

Ευθανασία στην Ελλάδα: Τι ισχύει στη χώρα μας για την παθητική και την ενεργητική αυτοκτονία - 7 στους 10 Έλληνες λένε «ναι»

21:27ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε με ευθανασία η 25χρονη Ισπανίδα που είχε πέσει θύμα ομαδικού βιασμού

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Ακάθιστος Ύμνος: Σήμερα η κορύφωση των Χαιρετισμών - Η σημασία και ο συμβολισμός του

09:57ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονίζει το βίντεο από τη γέννα φάλαινας: Η νέα... μαμά είχε πολλούς βοηθούς, λένε οι επιστήμονες

09:56ΕΛΛΑΔΑ

ΑΔΕΔΥ: Πανελλαδική απεργία στις 13 Μαΐου στο Δημόσιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ