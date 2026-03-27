Πότε θα προκηρύξει εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Τα σενάρια για Οκτώβριο και ο Μάρτιος

Οι τελευταίες εξελίξεις με τις υποκλοπές, δηλαδή οι πρόσφατες αποφάσεις της δικαιοσύνης και οι, σε δόσεις, δηλώσεις Ντίλιαν, αναζωπύρωσαν τα σενάρια των πρόωρων εκλογών.

Βάλτε και την δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την οποία όλο την περιμένουμε και ακόμα να έρθει, και καταλαβαίνετε πώς έχουν ξεκινήσει τα σενάρια που θέλουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να σκέφτεται να προσφύγει στη λαϊκή ετυμηγορία για να κλείσει αυτά τα νέα μέτωπα που πάνε να δημιουργηθούν.

Επειδή εγώ από εδώ έχω βάλει, όπως θα θυμάστε, στοίχημα -μην φανταστείτε, κάτι ψιλά- πως οι εκλογές θα γίνουν την ερχόμενη άνοιξη, δηλαδή σε ένα χρόνο, και μάλιστα σας έχω πει να μην κανονίσετε κάτι προς το τέλος Μαρτίου, έβαλα τη γάτα να το ψάξει το θέμα, μήπως έχω χάσει κάτι.

Όπως με ενημερώνει λοιπόν το αγαπημένο μας κατοικίδιο που κάνει βόλτες εκεί στο Μαξίμου, όταν λείπει ο Πίνατ με τον οποίο δεν τα πάει και πολύ καλά τώρα τελευταία, δεν υπάρχει μία στο εκατομμύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης να πάει τώρα σε εκλογές. Το σκεπτικό της γάτας και υποθέτω και του Πρωθυπουργού είναι πως πάντα απέναντι στους πολίτες σε αυτά τα ζητήματα στέκεται θεσμικά και έχει ξεκαθαρίσει πως η κυβέρνηση θα παραμείνει στη θέση της μέχρι το τέλος της τετραετίας.

Όσον αφορά το θέμα των υποκλοπών αλλά και του ΟΠΕΚΕΠΕ στο Μαξίμου εκτιμούν πως το πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση δεν είναι μεγάλο και μάλιστα τονίζουν πως από όταν έσκασε η ιστορία των παρακολουθήσεων έχουν μεσολαβήσει και εκλογές και ο λαός έχει κρίνει και έχει τοποθετηθεί. Ο βασικότερος όμως λόγος που ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν σκέφτεται καν το ενδεχόμενο της πρόωρης προσφυγής στις κάλπες έχει να κάνει με την παγκόσμια οικονομική κρίση λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μια κρίση με απρόβλεπτη διάρκεια και διαστάσεις. Ο πρωθυπουργός εκτιμά πως το να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές και πιθανά σε μια περιπέτεια σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή δεν δείχνει συνέπεια και στάση ευθύνης. Εξάλλου έχει και τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν την αδυναμία της αντιπολίτευσης να προτάξει έναν πολιτικό λόγο που θα πείθει τους πολίτες.

Με απλά λόγια, όπως με ενημερώνει η γάτα, κάποιες μικρές πιθανότητες υπάρχουν για εκλογές εκεί κοντά στον Οκτώβριο αφού έχουν ανακοινωθεί και τα νέα μέτρα στήριξης στη ΔΕΘ, ο σχεδιασμός πάντως παραμένει για την ερχόμενη άνοιξη. «Δεν έχει κανένα λόγο να πάει τώρα σε εκλογές» μου είπε το κατοικίδιο και έφυγε να πάει να παίξει στο Ζάππειο με τις φίλες της.

Πριν φύγει όμως τη ρώτησα και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη δικογραφία νούμερο δύο την οποία και αναμένουμε εδώ και καιρό και κυρίως τι θα κάνει ο Πρωθυπουργός αν υπάρχουν στελέχη του κόμματος και βουλευτές οι οποίοι θα είναι μέσα στα έγγραφα που θα φτάσουν στη Βουλή. «Για όποιον υπάρξουν στοιχεία εμπλοκής, υπάρχει δεδικασμένο» μου είπε και έφυγε.

