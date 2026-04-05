Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις επετειακές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου

Στο Μεσολόγγι βρίσκεται σήμερα Κυριακή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς κορυφώνονται σήμερα, Κυριακή των Βαΐων, οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης, για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Ηρωική Έξοδο των Ελεύθερων Πολιορκημένων.

Ο πρωθυπουργός έφτασε στο Μεσολόγγι λίγο μετά τις 10:00 και τον υποδέχθηκε ο δήμαρχος της πόλης Σπύρος Διαμαντόπουλος και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης.

