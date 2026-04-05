Συγχαρητήρια Τασούλα στον Πετρούνια: «Μας εμπνέει και μας κάνει υπερήφανους»

Snapshot Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους κρίκους στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κάιρο.

Ο Πετρούνιας ανέβασε τον βαθμό δυσκολίας του προγράμματός του στον τελικό και συγκέντρωσε 14.366 βαθμούς συνολικά.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Αρμένιος Αρτούρ Αβετισιάν με 14.300 βαθμούς, ενώ τρίτος ήταν ο Κινέζος Λιου Γιανγκ με 13.866 βαθμούς.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας συνεχάρη τον Πετρούνια για την επιτυχία του, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί πηγή έμπνευσης και υπερηφάνειας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας συνεχάρη τον Λευτέρη Πετρούνια για την κατάκτηση του Χρυσού Μεταλλίου στους κρίκους στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κάιρο δηλώνοντας: «Συγχαίρω τον κορυφαίο αθλητή μας Λευτέρη Πετρούνια για μια ακόμη χρυσή επιτυχία του, που μας εμπνέει και μας κάνει υπερήφανους».

Χρυσό μετάλλιο για τον Λευτέρη Πετρούνια

Ο κορυφαίος Έλληνας γυμναστής έκανε μια ακόμα σπουδαία εμφάνιση στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κάιρο και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο.

Ο Πετρούνιας ανέβασε τον βαθμό δυσκολίας του προγράμματός του σε σχέση με τον προκριματικό και έβγαλε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα με 14.366 βαθμούς. 5.600 πήρε από τον βαθμό δυσκολίας, 8.766 από την εκτέλεση, ενώ δεν πήρε μπόνους για την έξοδο, μιας και είχε ένα μικρό βηματάκι.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Αρμένιος Αρτούρ Αβετισιάν, ο οποίος έκανε καλύτερη εμφάνιση από τα προκριματικά (όπου ήταν πρώτος), αλλά όχι τέτοια που να προσπεράσει τον Έλληνα πρωταθλητή. Πήρε 14.300 βαθμούς, 5.400 για τον βαθμό δυσκολίας της άσκησης, 8.800 για την εκτέλεση και 0.100 για την τέλεια έξοδό του.

Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Κινέζος, Λιου Γιανγκ, ο οποίος συγκέντρωσε 13.866 βαθμούς.

