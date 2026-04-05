Λευτέρης Πετρούνιας: Χρυσός στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Καΐρου

Ο Λευτέρης Πετρούνιας έκανε σπουδαία εμφάνιση στο Κάιρο και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο των κρίκων στο δεύτερο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ηλίας Λαλιώτης

ΑΘΛΗΜΑΤΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Λευτέρης Πετρούνιας... Ο «άρχοντας των κρίκων» ή αλλιώς ο συλλέκτης μεταλλίων!

Ο κορυφαίος Έλληνας γυμναστής έκανε μια ακόμα σπουδαία εμφάνιση στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κάιρο και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο.

Ο Πετρούνιας ανέβασε τον βαθμό δυσκολίας του προγράμματός του σε σχέση με τον προκριματικό και έβγαλε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα με 14.366 βαθμούς. 5.600 πήρε από τον βαθμό δυσκολίας, 8.766 από την εκτέλεση, ενώ δεν πήρε μπόνους για την έξοδο, μιας και είχε ένα μικρό βηματάκι.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Αρμένιος Αρτούρ Αβετισιάν, ο οποίος έκανε καλύτερη εμφάνιση από τα προκριματικά (όπου ήταν πρώτος), αλλά όχι τέτοια που να προσπεράσει τον Έλληνα πρωταθλητή. Πήρε 14.300 βαθμούς, 5.400 για τον βαθμό δυσκολίας της άσκησης, 8.800 για την εκτέλεση και 0.100 για την τέλεια έξοδό του.

Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Κινέζος, Λιου Γιανγκ, ο οποίος συγκέντρωσε 13.866 βαθμούς.

Σχόλια
