Σήμερα τα Πόθεν Έσχες των πολιτικών
Όπως κάθε χρόνο, αναμένονται με ενδιαφέρον οι αλλαγές σε σχέση με τις δηλώσεις της προηγούμενης χρονιάς
Στη δημοσιότητα αναμένεται να δοθούν σήμερα Δευτέρα οι δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης των Υπόχρεων πολιτικών προσώπων για το έτος 2025 (χρήση 2024), σύμφωνα με ενημέρωση που έκανε στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.
Παράλληλα, σημειώνεται ότι στα τέλη Μαΐου αναμένεται να συζητηθούν στην Ολομέλεια της Βουλής οι δύο προτάσεις για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, ωστόσο η ακριβής ημερομηνία δεν έχει κλειδώσει.
Σύντομα επίσης θα μπει σε συζήτηση η πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ αναφορικά με την υπόθεση των υποκλοπών.