Σήμερα τα Πόθεν Έσχες των πολιτικών

Στη δημοσιότητα αναμένεται να δοθούν σήμερα Δευτέρα οι δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης των Υπόχρεων πολιτικών προσώπων για το έτος 2025 (χρήση 2024), σύμφωνα με ενημέρωση που έκανε στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Παράλληλα, σημειώνεται ότι στα τέλη Μαΐου αναμένεται να συζητηθούν στην Ολομέλεια της Βουλής οι δύο προτάσεις για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, ωστόσο η ακριβής ημερομηνία δεν έχει κλειδώσει. Σύντομα επίσης θα μπει σε συζήτηση η πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ αναφορικά με την υπόθεση των υποκλοπών.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας