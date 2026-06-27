Live η ομιλία Τσίπρα στην 1η Σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης

Ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα

Snapshot Η πρώτη σύνοδος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο Grand Hyatt.

Η ομιλία έναρξης της συνόδου δίνεται από τον πρόεδρο της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξη Τσίπρα.

Η σύνοδος στοχεύει στον καθορισμό των επόμενων πολιτικών και οργανωτικών βημάτων της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Snapshot powered by AI

Η πρώτη σύνοδος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης

πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο ξενοδοχείο Grand Hyatt.

Οι εργασίες της συνόδου ανοίγουν με ομιλία του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξη Τσίπρα.

Η συνεδρίαση αναμένεται να αποτελέσει την αφετηρία για τον καθορισμό των επόμενων πολιτικών και οργανωτικών βημάτων της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

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