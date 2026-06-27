Live η ομιλία Τσίπρα στην 1η Σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης
Η σύνοδος στοχεύει στον καθορισμό των επόμενων πολιτικών και οργανωτικών βημάτων της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
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- Η πρώτη σύνοδος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο Grand Hyatt.
- Η ομιλία έναρξης της συνόδου δίνεται από τον πρόεδρο της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξη Τσίπρα.
- Η σύνοδος στοχεύει στον καθορισμό των επόμενων πολιτικών και οργανωτικών βημάτων της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
Η πρώτη σύνοδος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης
πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο ξενοδοχείο Grand Hyatt.
Οι εργασίες της συνόδου ανοίγουν με ομιλία του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξη Τσίπρα.
Η συνεδρίαση αναμένεται να αποτελέσει την αφετηρία για τον καθορισμό των επόμενων πολιτικών και οργανωτικών βημάτων της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
Δείτε live τη σύνοδο
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