Live η ομιλία Τσίπρα στην 1η Σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης

Η σύνοδος στοχεύει στον καθορισμό των επόμενων πολιτικών και οργανωτικών βημάτων της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Μιχάλης Παπαδάκος

Live η ομιλία Τσίπρα στην 1η Σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης

Ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα

Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας
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  • Η πρώτη σύνοδος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο Grand Hyatt.
  • Η ομιλία έναρξης της συνόδου δίνεται από τον πρόεδρο της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξη Τσίπρα.
  • Η σύνοδος στοχεύει στον καθορισμό των επόμενων πολιτικών και οργανωτικών βημάτων της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
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Η πρώτη σύνοδος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης
πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο ξενοδοχείο Grand Hyatt.

Οι εργασίες της συνόδου ανοίγουν με ομιλία του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξη Τσίπρα.

Η συνεδρίαση αναμένεται να αποτελέσει την αφετηρία για τον καθορισμό των επόμενων πολιτικών και οργανωτικών βημάτων της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

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