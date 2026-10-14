Απάντηση Γεροβασίλη στον ΣΥΡΙΖΑ: «Τα παιδιά του Κασσελάκη δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ»

Η αντίδρασή της έρχεται μετά τη δημοσιοποίηση εξάλεπτου βίντεο από την Κουμουνδούρου

Αντώνης Ρηγόπουλος

Απάντηση Γεροβασίλη στον ΣΥΡΙΖΑ: «Τα παιδιά του Κασσελάκη δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Αιχμηρή απάντηση στην επίθεση του ΣΥΡΙΖΑ κατά των 14 ανεξάρτητων βουλευτών έδωσε η Όλγα Γεροβασίλη, αμφισβητώντας ευθέως την πολιτική συνέχεια του κόμματος.

Η αντίδρασή της έρχεται μετά τη δημοσιοποίηση εξάλεπτου βίντεο από την Κουμουνδούρου, στο οποίο περιλαμβάνονται και παλαιότερες δηλώσεις της ίδιας, με τις οποίες καταδίκαζε την αποχώρηση βουλευτών από τον ΣΥΡΙΖΑ χωρίς την παράδοση της έδρας τους.

«Ναι, μόνο που δεν υπάρχει πια ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα παιδιά του Κασσελάκη δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ», ήταν η χαρακτηριστική απάντηση της Όλγας Γεροβασίλη που διαρέεται από το περιβάλλον της, η οποία επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο να διαχωρίσει τη σημερινή κομματική ηγεσία από τον ΣΥΡΙΖΑ στον οποίο αναφέρονταν οι παλαιότερες τοποθετήσεις της.

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