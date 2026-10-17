Κικίλιας από Τόκιο: «Εμβάθυνση της ναυτιλιακής συνεργασίας Ελλάδας - Ιαπωνίας»

Συζητήθηκαν οι διαρκείς κίνδυνοι στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Κικίλιας από Τόκιο: «Εμβάθυνση της ναυτιλιακής συνεργασίας Ελλάδας - Ιαπωνίας»
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  • Ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας συναντήθηκε με Ιάπωνες αξιωματούχους στο Τόκιο για την εμβάθυνση της διμερούς ναυτιλιακής συνεργασίας και την αντιμετώπιση κινδύνων στα Στενά του Ορμούζ.
  • Συζητήθηκε η προώθηση επενδύσεων και συνεργασιών σε τομείς όπως τα ναυπηγεία, τα λιμάνια και η ακτοφυλακή, με έμφαση στην ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας.
  • Επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση για ενίσχυση της ναυτιλιακής συνεργασίας στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) και η ανάγκη δικαιότερης μεταχείρισης του LNG ως μεταβατικού καυσίμου.
  • Τονίστηκε η σημασία της σταθερότητας στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, με καταδίκη των επιθέσεων κατά ναυτικών και της διεθνούς ναυτιλίας σε γεωπολιτικά ευαίσθητες περιοχές.
  • Στη συνάντηση με την Κοινοβουλευτική Ομάδα Φιλίας Ιαπωνίας και Ελλάδας συζητήθηκαν ευρύτερα ζητήματα πολιτικής, κοινωνίας και τουριστικής ανάπτυξης μεταξύ των δύο χωρών.
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Συναντήσεις με τον υπουργό Αναπτυξιακής Στρατηγικής της Ιαπωνίας, Minoru Kiuchi, τον υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Τουρισμού της Ιαπωνίας, Kentaro Asahi, και τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ιαπωνίας–Ελλάδας, Taro Kono, πραγματοποίησε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Τόκιο, με αντικείμενο την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων, την ενίσχυση της ναυτιλιακής συνεργασίας και τις διεθνείς εξελίξεις που επηρεάζουν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Στη συνάντηση με τον Minoru Kiuchi, οι δύο υπουργοί εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για τους διαρκείς κινδύνους στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και τις επιπτώσεις τους στο διεθνές θαλάσσιο εμπόριο. Επίσης, συνέχισαν τη συζήτηση που είχαν ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ, σχετικά με την εμβάθυνση της συνεργασίας στους τομείς της εφοδιαστικής λιμένων και των ναυπηγείων, με τα τελευταία να έχουν ενταχθεί στους 17 τομείς στρατηγικής σημασίας για την κυβέρνηση της πρωθυπουργού, Sanae Takaichi.

Με έμφαση στις κοινές αξίες που συνδέουν τις δύο χώρες και την προσήλωσή τους στο διεθνές δίκαιο, επαναβεβαίωσαν την κοινή τους βούληση να προχωρήσουν σε συνολική ενίσχυση όλων των πτυχών της ναυτιλιακής συνεργασίας τους, τόσο στο διμερές επίπεδο όσο και στο πλαίσιο του ΙΜΟ, όπου λαμβάνουν χώρα οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις για την ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας.

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Ο κ. Κικίλιας είχε επίσης συνάντηση με τον υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Τουρισμού της Ιαπωνίας, Kentaro Asahi, κατά την οποία αναγνωρίστηκε η ιστορικότητα και το βάθος των ναυτιλιακών δεσμών Ελλάδας και Ιαπωνίας, που οικοδομήθηκαν μετά τη μεγάλη καταστροφή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και διατηρούνται διαχρονικά σε τόσο υψηλό επίπεδο, ώστε τα εξαιρετικής ποιότητας ιαπωνικά ναυπηγεία να αποτελούν σταθερά κορυφαία επιλογή των Ελλήνων πλοιοκτητών, οι οποίοι είναι δεύτεροι σε παραγγελίες.

Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν το αμοιβαίο ενδιαφέρον για την περαιτέρω επέκταση της διμερούς συνεργασίας στη ναυτιλία και τα ναυπηγεία, μέσω της προώθησης αμοιβαίων επενδύσεων. Επίσης, εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για επιχειρησιακή συνεργασία σε επίπεδο ακτοφυλακών αλλά και σε επίπεδο ΙΜΟ.

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Τόνισαν, δε, ότι σήμερα επικρατεί ένα δύσκολο γεωπολιτικό τοπίο που επηρεάζει αναπόφευκτα τη ναυτιλία και καταδίκασαν από κοινού τις επιθέσεις κατά των ναυτικών και της διεθνούς ναυσιπλοΐας. Από την πλευρά του, ο κ. Κικίλιας επισήμανε ότι όλες αυτές οι αντιξοότητες, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά εναλλακτικά καύσιμα για τη ναυτιλία, καθιστούν αναγκαία τη δικαιότερη μεταχείριση του μόνου πραγματικού μεταβατικού καυσίμου, του LNG.

Υπογράμμισε επίσης ότι η διαχείριση αυτής της πρόκλησης αποτελεί μεγάλη ευθύνη, καθώς θα καθορίσει το αν θα αυξηθούν οι παγκόσμιες τιμές ενέργειας και συνεπώς, το πόσο θα επηρεαστεί η καθημερινότητα των πολιτών και η ικανότητα των χωρών να παραμένουν ανταγωνιστικές. Για τον λόγο αυτό, τόνισε τη σημασία της περαιτέρω εμβάθυνσης των υφιστάμενων διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών για τα ζητήματα αυτά.

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Ο κ. Κικίλιας συναντήθηκε επίσης με τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ιαπωνίας–Ελλάδας, Taro Kono, ο οποίος έχει, μεταξύ άλλων, χρηματίσει Υπουργός Εξωτερικών, Άμυνας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Ιαπωνίας, καθώς και με τα μέλη της Ομάδας, Kiyoshi Odawara, υφυπουργό Άμυνας, Nobuhide Minirikawa, Daisuke Nishino και Shin Tsuchida.

Αντάλλαξαν απόψεις για την πολιτική κατάσταση στην Ευρώπη και για τον πόλεμο στα Στενά του Ορμούζ και την Ουκρανία, αλλά και για ευρύτερα ζητήματα που απασχολούν τις δύο χώρες, όπως η υπογεννητικότητα, η προστασία των ανηλίκων από την έκθεση στο διαδίκτυο, η συνεργασία σε θέματα πολιτικής προστασίας και αντισεισμικού σχεδιασμού ειδικότερα, αλλά και για τις δυνατότητες αύξησης της τουριστικής κίνησης μεταξύ των δύο χωρών.

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Σε ό,τι αφορά τον τομέα της ναυτιλίας, συμφώνησαν σε στενότερη συνεργασία, δεδομένης της διαχρονικής και ισχυρής σχέσης αλληλοεκτίμησης που έχει οικοδομηθεί και της συμβολής του ελληνόκτητου στόλου στον ενεργειακό ανεφοδιασμό της Ιαπωνίας.

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