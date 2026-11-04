Δεκτή η αγωγή Αυλωνίτου κατά Φουρθιώτη: Αληθείς οι δηλώσεις της για «Ε» και «λίστα Πέτσα»

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών κήρυξε αθώα την κυρία Αυλωνίτου, για την κατηγορία της συκοφαντικής δυσφήμησης κατ’ εξακολούθηση, που της είχε αποδοθεί κατόπιν της μήνυσης που κατέθεσε ο Μένιος Φουρθιώτης

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Δεκτή η αγωγή Αυλωνίτου κατά Φουρθιώτη: Αληθείς οι δηλώσεις της για «Ε» και «λίστα Πέτσα»

Η Ελένη Αυλωνίτου

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Δεκτή έκανε την αγωγή της Ελένης Αυλωνίτου κατά του Μένιου Φουρθιώτη το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ' αριθμ. 1301/2024 αμετάκλητη απόφαση του, ότι οι δηλώσεις της κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής το Νοέμβριο του 2020, είχαν πλήρη και αληθή πραγματική βάση.

Παράλληλα, με την ίδια απόφαση, απορρίφθηκε η αντίθετη αγωγή του πρώην παρουσιαστή. Το περιστατικό αφορούσε σε δηλώσεις της κυρίας Αυλωνίτου, αναφορικά με τα ποσά που εισέπραξε ο τηλεοπτικός σταθμός «Έψιλον», από τη λίστα Πέτσα.

Επιπρόσθετα, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών κήρυξε αθώα την κυρία Αυλωνίτου, για την κατηγορία της συκοφαντικής δυσφήμησης κατ’ εξακολούθηση, που της είχε αποδοθεί κατόπιν της μήνυσης που κατέθεσε ο Μένιος Φουρθιώτης.

Επιπρόσθετα, το Δικαστήριο διέταξε κατ' άρθρο 39 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος του Μένιου Φουρθιώτη, προκειμένου να διερευνηθεί η τέλεση αξιόποινων πράξεων (ψευδούς καταμήνυσης και ψευδούς κατάθεσης), κάνοντας δεκτό το αίτημα του Πληρεξουσίου Δικηγόρου της, Γιάννη Απατσίδη.

Παράλληλα, η Ελένη Αυλωνίτου, ουδέποτε διέπραξε οποιοδήποτε αδίκημα, ούτε συνελήφθη ποτέ από τις αστυνομικές αρχές, αλλά μετέβη αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Χαλανδρίου, ενώ οι δηλώσεις της υπήρξαν απολύτως αληθείς, όπως προκύπτει από την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου.

Η αναφορά αυτή γίνεται σε σχέση με δημοσίευμα του Newsbomb της 26ης Νοεμβρίου 2020.

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