Εμβληματικές προσωπικότητες βραβεύθηκαν στα βραβεία Sciacca στο Βατικανό - Οι ελληνικές συμμετοχές

Η τελετή πραγματοποιήθηκε υπό την παρουσία του Εξοχότατου Καρδιναλίου Raymond Leo Burke Επίτιμου Προέδρου του Ιδρύματος “Vexillum”, καθώς και εκκλησιαστικών, πολιτικών και στρατιωτικών αρχών.

Το Διεθνές Βραβείο Ιατρικής Γενετικής Vexillum Sciacca 2024 απονεμήθηκε από τον Στρατηγό και Καθηγητή Gerardo Restaino και την Αλεξάνδρα Μαρτζακλή, Αναπληρώτρια Πρέσβυ στην Πρεσβεία της Ελλάδας στην Αγία Έδρα στο Βατικανό στον Έλληνα Καθηγητή Ιατρικής Γενετικής του Πανεπιστημίου της Γενεύης, Στυλιανό Αντωναράκη για το ερευνητικό του έργο, όσον αφορά την αιτιολογία πολλών κληρονομικών ασθενειών, όπως η Μεσογειακή αναιμία, η αιμορροφιλία, και πάνω από 40 άλλες ασθένειες. Είναι υπεύθυνος για την «ανάγνωση» και του χρωμοσώματος 21 του γονιδιώματος του ανθρώπου, τόσο στην αρχική του φάση όσο και, καθ’ όλη τη διάρκεια του μεγάλου αυτού βιολογικού προγράμματος. Ανακάλυψε σχεδόν όλα τα γονίδια του χρωμοσώματος 21 και μελέτησε εκτενώς την ποικιλομορφία του γονιδιώματος που είναι υπεύθυνο για τις ανθρώπινες αρρώστιες. Δημιούργησε την παγκόσμια ημέρα του συνδρόμου Down που συμβάλλει στην ενσωμάτωση των συνανθρώπων μας στην κοινωνία και προωθεί την έρευνα. Ως πρόεδρος του διεθνούς οργανισμού του γονιδιώματος του ανθρώπου συνέβαλε στην γονιδιακή ισότητα των ανθρώπων όλων των κρατών της γης.

Βραβείο Κινηματογράφου – Θεάτρου (Κατηγορία Νέων) απένειμε εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας ο Πρέσβυς της Ελλάδας στο Βατικανό Γεώργιος Πουλίδης στον 10χρονο Ανδρέα Χριστοδούλου με σύνδρομο Down για τη συμμετοχή του στη δημοφιλή σειρά Famagusta.

Διεθνές Κινηματογράφου και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αποδόθηκε από την Πριγκίπισσα Giacinta Ruspoli και τον Στρατηγό και Καθηγητή Gioacchino Angeloni στον σκηνοθέτη, ηθοποιό και παραγωγό Ανδρέα Γεωργίου, στον ηθοποιό και παραγωγό Κούλλη Νικολάου και στην σεναριογράφο Βάνα Δημητρίου για τη δημιουργία δημοφιλών σειρών και την απόφασή τους να συμμετέχει ο μικρός Ανδρέας στην επιτυχημένη σειρά Famagusta, γεγονός που καταδεικνύει την ιδιαίτερη ευαισθησία και το σεβασμό τους σε παιδιά με ιδιαίτερες ανάγκες δίνοντας ένα σημαντικό μήνυμα, παράδειγμα προς μίμηση για το κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι.

Το Απόλυτο Βραβείο 2024 απονεμήθηκε από τον Καρδινάλιο Raymond Leo Burke και τη Γενική Γραμματέα Βίκυ Μπαφατάκη στην Κουβανοαμερικανίδα ιδιοφυία Sabrina Gonzalez Paterski (29 ετών), η οποία θεωρείται μία από τις καλύτερες θεωρητικές φυσικούς στον κόσμο. Σε ηλικία 10 ετών κατασκεύασε έναν κινητήρα αεροπλάνου, στα 12 ένα ολόκληρο αεροπλάνο και στα 14 έγινε η νεότερος πιλότος που πέταξε το δικό της αεροπλάνο. Έλαβε το διδακτορικό της στη φυσική υψηλών ενεργειών από το Πανεπιστήμιο Harward, συμμετέχοντας στην ανακάλυψη του «φαινομένου μνήμης σπιν». Σήμερα συνεχίζει την έρευνά της στο Κέντρο Θεωρητικής Επιστήμης του Πρίνστον. Είναι η ιδρύτρια και επικεφαλής ερευνήτρια της πρωτοβουλίας για την ουράνια ολογραφία στο Ινστιτούτο Perimenter. Το 2012 συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο 30 κάτω των 30 του Scientific American και το 2015 στον ετήσιο κατάλογο 30 κάτω των 30 του περιοδικού Forbes.

Διεθνές Βραβείο Ιατρικής απονεμήθηκε από τον Στρατηγό και Καθηγητής Ιατρικής Angelo Giustini στην Αμερικανίδα Καθηγήτρια μοριακής και κυτταρικής βιολογίας στο City of Hope, Linda Malkas και αναπληρώτρια διευθύντρια βασικής έρευνας και συνιδρύτρια του προγράμματος μοριακής ογκολογίας. Ειδική στην αντιγραφή και επιδιόρθωση του DNA, καθώς και στην ανακάλυψη βιοδεικτών καρκινικών κυττάρων και θεραπευτικών στόχων, η Malkas έχει προχωρήσει στην έρευνα για την υγεία των γυναικών, με έμφαση στον καρκίνο του μαστού. Είναι περισσότερο γνωστή για την ανακάλυψη ενός μορίου που μπορεί να αναστείλει ορισμένες δραστηριότητες στα καρκινικά κύτταρα. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται ενεργά με τον παιδικό καρκίνο και συγκεκριμένα με το νευροβλάστωμα. Μάλιστα, η ίδια και η ομάδα της έχουν αναπτύξει ένα φάρμακο που περιέχει ένα μόριο που ονομάζεται AOH1996 που «φαίνεται να εξολοθρεύει όλους τους συμπαγείς όγκους» σε προκλινική έρευνα — ενώ αφήνει τα υγιή κύτταρα άθικτα, φωτεινή ελπίδα για την θεραπεία του νευροβλαστώματος στον παιδικό καρκίνο.

Βραβείο Επιστημονικής Έρευνας & Τεχνολογίας απονεμήθηκε από τον Δρ. Ρομποτικής Χειρουργικής Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη στο παιδί θαύμα στον Ιταλό 17χρονο Ιταλό Tommaso Caligari. Ο νεαρός Ιταλός εφηύρε μία ιατροτεχνολογική εφαρμογή Ανίχνευσης Parkinson «Parkinson Detector», ενός αλγορίθμου που χρησιμοποιεί Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) για την έγκαιρη διάγνωση αυτής της νευροεκφυλιστικής νόσου, υποστηρίζοντας έτσι τη μετάβαση σε έναν βιώσιμο κόσμο, ανακαλύπτοντας και προωθώντας την καινοτομία, τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τις βέλτιστες πρακτικές.

Θέλεις τα σημαντικότερα νέα της ημέρας στο e-mail σου; Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Το Βραβείο Αθλητισμού και Εθελοντισμού απονεμήθηκε από την Γενική Γραμματέα, Βίκυ Μπαφατάκη στον Παγκόσμιο Πρωταθλητή κολυμβητή ανοικτής θαλάσσης Federico Vanelli για τις παγκόσμιες επιδόσεις του στην κολύμβηση και τη διάσωση ενός παιδιού από βέβαιο πνιγμό με κίνδυνο της ζωής του.

Το Βραβείο Πολιτισμού απονεμήθηκε από την Πριγκίπισσα Maria Pia Ruspoli και τον Πρέσβυ της Τσεχίας στην Αγία Έδρα Vaclav Kilaja στον Τσέχο Καρδινάλιο Dominik Duca. Το εθιμοτυπικό δαχτυλίδι του Καρδιναλίου δημιουργήθηκε από τον οίκο κοσμημάτων PONIROS, το οποίο παρέδωσε η σύζυγος του Γιώργου Πονηρού, Χριστίνα Σδούκου

Το Βραβείο Γραμμάτων και Λατινικής γλώσσας απονεμήθηκε στον 14χρονο Marco Remedia.

Βραβείο Επιστημονικής έρευνας και τεχνολογίας απονεμήθηκε στον Ολλανδό 28χρονο Jari Hazelebach τον οποίο βράβευσε η Πρέσβυς της Ολλανδίας στο Βατικανό Annemieke Ruigrok. Εφευρέτης του Speaksee, μιας μικρής συσκευής αναγνώρισης φωνής για κωφάλαλους που μεταγράφει με ακρίβεια ομαδικές συνομιλίες σε smartphone, φορητό υπολογιστή ή tablet σε πραγματικό χρόνο. Κοινωνικός επιχειρηματίας που αναγνωρίστηκε από το Forbes 30 Under 30.

Στην τελετή των Διεθνών Βραβείων Vexillum Sciacca 2024 βραβεύονται για το έργο, τα επιτεύγματα και την πορεία τους, νέοι αλλά και καταξιωμένοι επιστήμονες και καλλιτέχνες, καθώς και προσωπικότητες με ανθρωπιστικό και κοινωνικό έργο.

Στην τελετή παρέστησαν ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Δρ. Γιώργος Πατούλης, η διάσημη ηθοποιός Katherine Kelly Lang, η ηθοποιός Ashley Jones (πρωταγωνίστριες της σειράς Bold and Beautiful), ο Δρ. Καρδιολόγος Αντώνης Πολυδώρου, η Καθηγήτρια Φαρμακευτικής Μαριλένα Βλάχου, η καρδιολόγος εμβρυολόγος Βικτωρία Πολυδώρου, η Ελένη Κωστοπούλου ακόλουθος της Ελληνικής Πρεσβείας στη Ρώμη, o ηθοποιός Γιώργος Αγγελόπουλος με τη σύζυγό του Δήμητρα Βαμβακούση, ο Δημήτρης Καραθανάσης, Βιοχημικός - Κυτταρικός Μηχανικός,, ο Steve Φρούστης, Financial Asset Manager, η δερματολόγος Κωνσταντίνα Καραδήμα, ο make up artist Γιώργος Ακριβός, διπλωμάτες, πολιτικοί, επιστήμονες και καλλιτέχνες.

Το καράβι για το Απόλυτο Βραβείο φιλοτέχνησε ο γλύπτης Γιώργος Ρούσσης.

Δείτε εικόνες: