Νέες ταινίες: Πρεμιέρα για το «The brutalist» των 10 υποψηφιοτήτων για Όσκαρ

Το «The brutalist» του Μπρέιντι Κορμπέ με τον Εϊντριαν Μπρόντι κάνει πρεμιέρα σήμερα στους κινηματογράφους. Μιλάμε για το τρίωρο και πλέον, έπος που έχει αποσπάσει το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ της Βενετίας και τρεις Χρυσές Σφαίρες και διεκδικεί δέκα Όσκαρ στην τελετή απονομής στις 2 Μαρτίου.

Με φόντο την μεταπολεμική Αμερική, ο Κορμπέ υπογράφει μια υπερφιλόδοξη ταινία που αφηγείται την ιστορία ενός Ούγγρου αρχιτέκτονα που μεταναστεύει στις ΗΠΑ και αναλαμβάνει την κατασκευή ενός μεγάλου κέντρου τεχνών και γραμμάτων, όνειρο του μεγαλοεπιχειρηματία που χρηματοδοτεί την ανέγερσή του. Όμως καλό είναι κρατάμε μικρό καλάθι απέναντι στα διθυραμβικά σχόλια καθώς το «The brutalist» μοιάζει περισσότερο με ένα φιλμ ενός ματαιόδοξου δημιουργού παρά μια αφήγηση που αγγίζει τις καρδιές του κοινού και συνδέεται μαζί τους. Κάτι τέτοιο προσφέρει με απλότητα, σαφήνεια και χωρίς πολλές φανφάρες το «Όλα θα πάνε καλά» από το Χονγκ Κονγκ.

THE BRUTALIST ***

(ΗΠΑ, 2024)

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

ΜΠΡΕΪΝΤΙ ΚΟΡΜΠΕ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ

ΕΪΝΤΡΙΑΝ ΜΠΡΟΝΤΙ, ΓΚΑΪ ΠΙΡΣ

Ένας αρχιτέκτονας, εβραϊκής καταγωγής, από την Ουγγαρία γλιτώνει από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και μεταναστεύει στις ΗΠΑ όπου κάνει ένα νέο ξεκίνημα περιμένοντας να έρθει και η σύζυγός του με την ανιψιά του. Εκεί, ένας πλούσιος επιχειρηματίας ανακαλύπτει το παρελθόν του και του αναθέτει την ανέγερση ενός μεγάλου πολιτιστικού κέντρου.

Το σχεδόν τρεισήμισι ωρών «The Brutalist» είναι φορτωμένο με βραβεία και εκτιμήσεις ότι θα διαπρέψει στην απονομή των Όσκαρ καθώς έχει 10 υποψηφιότητες και άριστες κριτικές. Και δεν γίνεται να μην αναγνωρίσει κανείς το ιλιγγιώδες μέγεθος της κατασκευής, τις σπουδαίες ερμηνείες των Μπρόντι-Πιρς, το κεντρικό ζήτημα που θίγει, που είναι η κατάρρευση του αμερικανικού ονείρου και θυμίζει αντίστοιχες μεταφορές του από τους κορυφαίους του αμερικανικού σινεμά ανά τις δεκαετίες. Όμως πέρα από το δέος που μπορεί να νιώθει κανείς απέναντι σε αυτή την ταινία, η σύνδεση με όσα συμβαίνουν στους κεντρικούς ήρωες δεν επιτυγχάνεται πάρα μόνο σε μετρημένες στιγμές.

ΟΛΑ ΘΑ ΠΑΝΕ ΚΑΛΑ ***

(ALL SHALL BE WELL)

ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ, 2024

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

ΡΕΪ ΓΙΑΝΓΚ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ

ΠΑΤΡΑ ΑΟΥ, ΜΑΓΚΙ ΛΙ ΛΙΝ ΛΙΝ

Η Αντζι και η Πατ ζουν μαζί τα τελευταία 30 χρόνια αλλά όταν η δεύτερη πεθάνει απρόσμενα, η, έως πρόσφατα φιλική, οικογένειά της θα διεκδικήσει ακόμα και το διαμέρισμα στο οποίο το ζευγάρι ζούσε με κίνδυνο η Αντζι να μείνει στο δρόμο.

Τρυφερό, ρεαλιστικό δράμα που αν και το σκηνικό αλλάζει στο τέλος της πρώτης πράξης, καταφέρνει να παραμένει ισορροπημένο και ψύχραιμο αν και τα γεγονότα θα δικαιολογούσαν εκρήξεις, συγκρούσεις και αλλαγή ατμόσφαιρας. Αυτό δεν σημαίνει ότι το «Όλα θα πάνε καλά» εξελίσσεται επίπεδα και άνευρα καθώς το φλέγον ζήτημα τίθεται όχι τόσο υπό το νομικό του πρίσμα αλλά από ένα πρίσμα γεμάτο αγάπη και κοινό περί δικαίου αίσθημα.

ΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ **

(IN A VIOLENT NATURE)

ΗΠΑ, 2024

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

ΚΡΙΣ ΝΑΣ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ

ΡΑΪ ΜΠΑΡΕΤ, ΑΝΤΡΕΑ ΠΑΒΛΟΒΙΤΣ

Ο Τζόνι ήταν θύμα ενός φρικτού εγκλήματος πριν από 60 χρόνια και τώρα ήρθε η ώρα να σηκωθεί από τον τάφο του για να πάρει πίσω το μενταγιόν της μητέρας του που κάποιος αφαίρεσε μέσα από το δάσος. Ο Τζόνι δεν θα σταματήσει πουθενά αν δεν εκδικηθεί μια νεανική παρέα που είναι υπεύθυνη για την κλοπή και το λουτρό αίματος που θα τους χαρίσει θα είναι δραματικό.

Αγωνιώδες θρίλερ μέσα στο δάσος που θα ικανοποιήσει ενδεχομένως εκείνους που αναζητούν φρικαλέες δολοφονίες στη μεγάλη οθόνη που πραγματοποιούνται τελετουργικά και σαδιστικά.

ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ

Η κληρονόμος των μυστικών. Του Νιλ Μπέργκερ με τους Φίμπι Ντίβενορ, Ρις Ιφανς, Kιάρα Μπάξεντεϊλ

Oταν ο αποξενωμένος πατέρας της πέσει θύμα απαγωγής στο Κάιρο, μια νεαρή κοπέλα που ζει στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί μπλεγμένη σε έναν κόσμο μυστικών και εγκλημάτων, ταξιδεύοντας από την Αίγυπτο και τη χαοτική Βομβάη μέχρι τη Σεούλ για να σώσει όχι μόνο τον πατέρα της, αλλά και τον ίδιο της τον εαυτό.

Rich Flu: Ώρα μηδέν. Του Γκάλντερ Γκαστέλου-Ουρούτια με τους Μαίρη Ελίζαμπεθ Γουίνστεντ, Ρέιφ Σπολ

Μια περίεργη και απροσδόκητη ασθένεια αφαιρεί τις ζωές των πλουσιότερων και με τη μεγαλύτερη επιρροή ανθρώπων στον πλανήτη. Πρώτα πεθαίνουν οι εκατομμυριούχοι και ούτω καθεξής προοδευτικά. Την ίδια στιγμή, η ζωή της Λόρα αρχίζει να βελτιώνεται. Όλα τα όνειρά της για κοινωνική επιτυχία γίνονται πραγματικότητα και νιώθει ότι μπορεί να αποφασίσει για τη ζωή της χωρίς φόβο για το μέλλον.

Σκυλάκια στην όπερα. Κινούμενα σχέδια του Βασίλι Ροβένσκι

Στη Μόσχα, στις αρχές 20ού αιώνα, ο αδέσποτος σκύλος Σαμψών, κυνηγημένος από ανθρώπους, βρίσκεται στη μητροπολιτική όπερα. Η παρουσία του όμως εκεί αποδεικνύεται χρήσιμη, καθώς μαζί με τη Μαργκό, τη σκυλίτσα της Αναστασίας, της πρίμα μπαλαρίνας, πρέπει να πάρουν πίσω την κλεμμένη τιάρα που κάποτε άνηκε στη βασίλισσα της Μεγάλης Βρετανίας και που η Αναστασία έπρεπε να φοράει στην τέταρτη πράξη του μπαλέτου.