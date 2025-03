Ντέιβιντ Γιοχάνσεν: Πέθανε ο τραγουδιστής των θρυλικών New York Dolls

Ο τραγουδιστής των New York Dolls, Ντέιβιντ Γιοχάνσεν

Στα 75 του χρόνια άφησε την τελευταία του πνοή ο θρυλικός τραγουδιστής των New York Dolls, Ντέιβιντ Γιοχάνσεν. Ήταν ο τελευταίος επιζών του συγκροτήματος και είχε διαγνωσθεί με καρκίνο σε τελικό στάδιο το 2020. Την είδηση του θανάτου του μετέφερε η κόρη του, Λι Χένεσι η οποία επιβεβαίωσε ότι ο πατέρας της πέθανε στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου.

Γεννημένος στις 9 Ιανουαρίου του 1950, ο Ντέιβιντ Γιοχάνσεν ξεκίνησε την πορεία του στη μουσική στα τέλη της δεκαετίας του ’60 με τους Vagabond Missionaries και το 1971 έφτιαξε τους New York Dolls με τους Τζόνι Θάντερς, Σιλβέν Σιλβέν και Αρθουρ Κέιν. Κυκλοφόρησαν δύο σπουδαία άλμπουμ, τα «New York Dolls» (1973) και «Too much too soon» (1973) και το 1976 διαλύθηκαν αλλά επανήλθαν στη δράση το 2004. Η μουσική τους επηρέασε βαθύτατα το πανκ καθώς δανειζόταν στοιχεία από τη χαρντ ροκ και το γκλαμ, ενώ η στάση τους απέναντι στα πράγματα ήταν πάντα αυτή του «περιθωρίου».

Ο Ντέιβιντ Γιοχάνσεν ακολούθησε σόλο πορεία μετά τη διάλυση των New York Dolls, ενώ στη δεκαετία του ’80 είχε υιοθετήσει το ψευδώνυμο Buster Poindexter. έπαιζε συχνά στο τηλεοπτικό «Saturday Night Live» και το 1987 είχε κάνει επιτυχία με το τραγούδι «Hot Hot Hot».

Πριν από λίγες εβδομάδες, ο Γιοχάνσεν είχε ευχαριστήσει δημόσια τους θαυμαστές του για την οικονομική στήριξη που του παρείχαν στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει τον καρκίνο. «Ποτέ στη ζωή μου δεν ζήτησα τη βοήθεια κανενός αλλά η γυναίκα μου Μάρα, μου έδειξε πόσο όμορφο είναι να ζητάς βοήθεια όταν πραγματικά τη χρειάζεσαι. Αυτό κάνω τώρα και βλέπω ότι πάει περίφημα», είχε πει ο Αμερικανός καλλιτέχνης.

Τα συλλυπητήριά τους για την απώλεια του Γιοχάνσεν εξέφρασαν με αναρτήσεις τους καλλιτέχνες όπως ο Στιβ Βαν Ζαντ, ο Μόρισεϊ, ο Τιμ Μπέρτζες κ.α.