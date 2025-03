Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών: Τι θα δούμε και τι δεν θα δούμε φέτος στην Κρουαζέτ

Είναι ακόμα σχετικά νωρίς αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τον επερχόμενο Μάιο θα δούμε ένα από τα ισχυρότερα διαγωνιστικά τμήματα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών. Σύμφωνα με το Variety, η φετινή διοργάνωση θα περιλαμβάνει τις παγκόσμιες πρεμιέρες των νέων ταινιών των Τζιμ Τζάρμους, Σπάικ Λι, Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ, Γουες Αντερσον και πολλών άλλων, ενώ πιθανό είναι να γίνει εκεί η παγκόσμια πρεμιέρα της τελευταίας «Επικίνδυνης Αποστολής: Η έσχατη τιμωρία» του Τομ Κρουζ, λίγο πριν η ταινία κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Πιο συγκεκριμένα, η νέα ταινία του Τζιμ Τζάρμους, «Father Mother Sister Brother» με την Κέιτ Μπλάνσετ, τον Ανταμ Ντράιβερ και τον Τομ Γουέιτς θεωρείται σίγουρο ότι θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στις Κάννες διεκδικώντας τον Χρυσό Φοίνικα. Από εκεί και πέρα το πιθανότερο είναι επίσης ότι μαζί της θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα η νέα ταινία του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ, «Nouvelle Vague» που αφηγείται την δημιουργία του «Με κομμένη την ανάσα» του Ζαν Λικ Γκοντάρ και της γέννησης του ομώνυμου ρεύματος του γαλλικού σινεμά. Αν και ο Λινκλέιτερ βρέθηκε πρόσφατα στο Φεστιβάλ Βερολίνου με το «Blue Moon», που πήρε και βραβείο β’ ερμηνείας για τον Αντριου Σκοτ, ο Αμερικανός σκηνοθέτης έχει έτοιμη νέα ταινία η οποία είναι ασπρόμαυρη και γυρισμένη στο Παρίσι στα γαλλικά.

Ένας ακόμα σπουδαίος σκηνοθέτης που πιθανότατα θα δώσει το παρών στις Κάννες τον Μάιο είναι ο Σπάικ Λι και στις αποσκευές του θα έχει τη νέα του ταινία, «Highest 2 Lowest», το ριμέικ του «Ο δολοφόνος του Τόκιο» του Ακίρα Κουροσάβα. Πρωταγωνιστής του είναι ο Ντένζελ Ουάσινγκτον. Παρών αναμένεται να είναι και ο Γουες Αντερσον με την ταινία του, «The Phoenician Scheme» με τους Μπενίσιο Ντελ Τόρο, Μάικλ Σέρα, Τομ Χανκς και Σκάρλετ Τζοχάνσον. Οι πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι στις Κάννες θα δούμε και τη νέα ταινία του Αρι Αστερ, «Eddington» με την Εμμα Στόουν και τον Γιοακίν Φίνιξ όπως και το «I want your sex» του Γκρεγκ Αράκι με τους Ολιβια Γουάιλντ, Κούπερ Χόφμαν και Charli xcx. Όλα δείχνουν επίσης ότι η πρώτη μεγάλου μήκους σκηνοθετική απόπειρα της Κρίστεν Στιούαρτ, «The chronology of water» με την Ιμοτζεν Πουτς, θα κάνει πρεμιέρα στις Κάννες.

Εκεί, πιθανότατα θα είναι και η νέα ταινία των αδελφών Νταρντέν, «The young mother’s home», το «Sentimental value» του Γιοακίμ Τρίερ με την Ρενάτε Ρίνσβε, τον Στέλαν Σκάρσγκαρντ και την Ελ Φάνινγκ, το «Vie Privee» της Ρεμπέκα Ζλοτόφσκι με την Τζόντι Φόστερ και τον Ντανιέλ Οτέιγ, το «Amrum» του Φατίχ Ακίν με την Ντάιαν Κρούγκερ.

Πιθανότητες για πρεμιέρα στις Κάννες έχει επίσης η νέα ταινία του Λούκα Γκουαντανίνο, «After the hunt» με την Τζούλια Ρόμπερτς και τον Αντριου Γκάρφιλντ, το «No other choice» του Παρκ Τσαν-γουκ κ.α.

Ανάμεσα στις ταινίες που δεν πρόκειται να κάνουν πρεμιέρα στις Κάννες φέτος είναι το «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου, το νέο φιλμ του Πολ Τόμας Αντερσον, ο «Δράκουλας» του Λικ Μπεσόν, το «Materialists» της Σελίν Σονγκ, το «Sacrifice» του Ρομάν Γαβρά κ.α.