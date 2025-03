Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου: Γιορτάζει τα 25 χρόνια του με 45 ταινίες και πολλές εκδηλώσεις

Το Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου Ελλάδος κλείνει τα 25 του χρόνια! Συνεπώς η φετινή διοργάνωση, από τις 26 Μαρτίου έως τις 3 Απριλίου, ξεχωρίζει για τον γιορτινό της χαρακτήρα αλλά και τη συγκινητική της διάσταση.

Η Γιορτή είναι το φετινό κεντρικό θέμα του Φεστιβάλ και διατρέχει όλο το πρόγραμμά του, μέσα από τις προβολές των 45 επιλεγμένων ταινιών και τις πολλές παράλληλες εκδηλώσεις που θα δώσουν την ευκαιρία στο κοινό να ανακαλύψει την ποικιλομορφία και τις πολλές πτυχές της γαλλόφωνης κινηματογραφικής δημιουργίας.

Τα συναισθήματα της επετειακής φετινής διοργάνωσης εκφράζονται και μέσα από το trailer του φεστιβάλ που σκηνοθέτησε η Αλεξάνδρα Ματθαίου. Όπως αναφέρει και η ίδια «…Τα 25 χρόνια του Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου μας θυμίζουν κάτι ουσιαστικό: σε μια εποχή εχθρική προς τη χαρά και τα όνειρα, ο κινηματογράφος παραμένει καταφύγιο για τους τολμηρούς. Έτσι, κάθε φορά που μια ιστορία γεννιέται στο σκοτάδι της αίθουσας, το βλέμμα μας ξαναβρίσκει το φως.».

Το φεστιβάλ φέτος αποκτά επίσης το σήμα κατατεθέν του μέσα από την δημιουργική ματιά του γραφίστα Δημήτρη Γκέλμπουρα, που με την έντονη και δυναμική τυπογραφία της οπτικής ταυτότητας κατοχυρώνει το λογότυπό του, FFF. «…Η σύνθεση που προκύπτει ντύνεται με έντονα χρώματα που παραπέμπουν στις διαφορετικές ενότητες του Φεστιβάλ. Η φετινή ταυτότητα λοιπόν κλείνει το μάτι στους φανατικούς του σινεμά σ' αυτή την επετειακή διοργάνωση που γιορτάζει τα 25 της χρόνια το 2025!»

Η γιορτινή διάθεση της 25ης έκδοσης του Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου Ελλάδος αποτυπώνεται σε διάφορες δυνατές στιγμές του φετινού προγράμματος:

Μια αναδρομή στα 25 χρόνια του φεστιβάλ μέσα από τις φωτογραφίες των ταλέντων που το επισκέφθηκαν παρουσιάζεται σε μια έκθεση με τίτλο «FFF: 25 χρόνια ταλέντων!», που θα λάβει χώρα στο Maya Le Bistro του Γαλλικού Ινστιτούτου από 18 Μαρτίου ως 11 Απριλίου. Στην έκθεση αυτή θα φιλοξενηθούν 25 πορτραίτα σκηνοθετών, σεναριογράφων, ηθοποιών, μουσικοσυνθετών, που αποθανάτισαν οι φωτογράφοι του FFF, στα 25 χρόνια ζωής του. Μέσα από αυτή τη σειρά φωτογραφιών, η παρούσα έκθεση ανατρέχει στις μεγάλες στιγμές που σημάδεψαν την πορεία του Φεστιβάλ, μέσα από τα πρόσωπα των καλεσμένων του.

Μια ειδική ενότητα με τίτλο «Ιστορίες Γιορτής» που περιλαμβάνει 5 ταινίες φέρνει στο προσκήνιο τη χαρά της γιορτής σε όλες τις εκφάνσεις. Συμβατική ή αντισυμβατική, αυθόρμητη ή οργανωμένη, η γιορτή αντικατοπτρίζει τις πολλαπλές πραγματικότητες του κόσμου. Οι ιστορίες αυτές θέλουν να υπενθυμίσουν πόσο σημαντικό είναι, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, να γιορτάζεται η ζωή.

Πρωινή Ενημέρωση σε 5' Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Την Παρασκευή 28 Μαρτίου στις 22:00, μετά την προβολή της θρυλικής ταινίας Το πρώτο μου πάρτι / La Boum, το FFF θα γιορτάσει τα 25α του γενέθλια του με ένα πάρτι Eighties στο Maya le bistro του Γαλλικού Ινστιτούτου.

Ο ραδιοφωνικός παραγωγός του Voice 102,5, Σωτήρης Ρουμελιώτης με μουσικές εμπνευσμένες από τη χρυσή δεκαετία των πάρτι, υπόσχεται ατελείωτο χορό και κέφι όπως αρμόζει σε κάθε γιορτή γενεθλίων.

Στο πλαίσιο επίσης αυτής της ενότητας, την Κυριακή 30 Μαρτίου, και μετά την προβολή της ταινίας Τρεις νύχτες την εβδομάδα / Trois nuits par semaine θα λάβει χώρα μια συζήτηση με εκπροσώπους της ελληνικής drag κοινότητας σε συνεργασία με το Athens Pride.

Για τους λάτρεις της hip-hop και ηλεκτρονικής μουσικής, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει μια βραδιά αφιέρωμα στον DJ Mehdi. Ο DJ Mehdi, αυτοδίδακτος συνθέτης και οραματιστής παραγωγός, ήταν ο πρώτος Γάλλος καλλιτέχνης που ένωσε αυτούς τους δύο μουσικούς κόσμους, που τότε ήταν αντίθετοι. Δυστυχώς, απεβίωσε το 2011, και μια σειρά ντοκιμαντέρ, που είχε μεγάλη επιτυχία στη Γαλλία, καταγράφει την ιστορία του. Τα 3 πρώτα επεισόδια (από τα 6) θα προβληθούν στο Άστορ το Σάββατο 29 Μαρτίου στον Αστόρ, παρουσία του σκηνοθέτη Thibault de Longeville. Μετά τη προβολή θα ακολουθήσει μια βραδιά στο Romantso με τους DJ Noiz και Blue Lagoon, σε συνεργασία με την Athens Music Week.

Η Λευκή Κάρτα στην φετινή διοργάνωση δίνεται στην Ταινιοθήκη της Αφρικής του Institut français (Παρίσι), ένα από τα μεγαλύτερα και πιο αξιόλογα κινηματογραφικά αρχεία αφρικανικών ταινιών στον κόσμο. Το αρχείο αυτό καλύπτει τη χρονική περίοδο από το 1950 έως σήμερα και περιλαμβάνει πάνω από 1800 τίτλους ταινιών από 45 χώρες. Στο πρόγραμμα του φεστιβάλ θα προβληθούν 4 ταινίες αυτής της συλλογής, εκ των οποίων οι τρεις στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος.

Το FFF25 θα αποτελέσει το πλαίσιο για την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της Creative Greece και του INA – Εθνικό Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων, για τις πολιτικές προστασίας και αξιοποίησης των οπτικοακουστικών αρχείων, οι οποίες θα συζητηθούν εκτενέστερα σε μια στρογγυλή τράπεζα που θα οργανωθεί στο Γαλλικό Ινστιτούτο το Σάββατο 29 Μαρτίου. Στην στρογγυλή τράπεζα συμμετέχουν οι Λεωνίδας Χριστόπουλος (Creative Greece), Agnès Chauveau (INA), Véronique Joo Aisemberg (Ταινιοθήκη της Αφρικής) και η Ηλέκτρα Βενάκη, Γενική Συντονίστρια του προγράμματος του Εργαστηρίου ψηφιακής αποκατάστασης και συντήρησης ελληνικών ταινιών, της Ταινιοθήκης. Η συζήτηση θα συντονιστεί από την Πρόεδρο της Ταινιοθήκης Μαρία Κομνηνού.

Το μέλλον του κινηματογράφου αναδεικνύεται και μέσα από την ενότητα Πανόραμα Γαλλόφωνου Κινηματογράφου, η οποία θα προσφέρει για άλλη μια φορά την μοναδική ευκαιρία στο κοινό να ανακαλύψει 16 ταινίες που ίσως δεν κυκλοφορήσουν ποτέ στην Ελλάδα.

Ανάμεσα σε αυτές τις ταινίες, θα η ταινία Στην κουζίνα της Νγκιέν / La Cuisine des N’Guyen θα προβληθεί παρουσία του σκηνοθέτη της Stéphane LY-CUONG.

Εκτός από τις σχολικές και νεανικές προβολές που διοργανώνονται σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Animasyros, το FFF25 οργανώνει, σε συνεργασία με το Creative Europe MEDIA Desk Greece, ειδικές δράσεις για τους φοιτητές κινηματογράφου, οι οποίοι για πρώτη φορά θα έχουν δικαίωμα σε ειδική τιμή εισιτηρίων, καθώς και σε μια αποκλειστική συνάντηση με τον σκηνοθέτη Boris Lojkine, της ταινίας L’Histoire de Souleymane / Το Παρίσι του Σουλεϋμάν, η οποία συγκλόνισε τη γαλλική κριτική και κοινό. Μια ταινία που κέρδισε μάλιστα αρκετά Césars.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να συναντήσει τον Boris Lojkine, μετά τη προβολή της ταινίας του στον Δαναό, τη Δευτέρα 31 Μαρτίου, και να παρακολουθήσει τη συζήτηση στην οποία θα συμμετέχει μαζί με τον Moussa Sangaré, εκπρόσωπο της ελληνικής κοινότητας της Ακτής του Ελεφαντοστού. Η συζήτηση διοργανώνεται σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη, στο πλαίσιο της έκθεσης «Η Αφρική ανάμεσά μας».

Η συζήτηση για το μέλλον του κινηματογράφου είναι επίσης μια ευκαιρία να συζητηθεί η παραγωγή του. Πρόσφατα, όλο και περισσότερες ταινίες και σειρές είναι διασκευές λογοτεχνικών έργων. Ποια είναι τα ζητήματα που σχετίζονται με αυτή την πρακτική; Αυτό θα είναι το θέμα της στρογγυλής τράπεζας «Από το βιβλίο στην οθόνη», που θα λάβει χώρα στο Γαλλικό Ινστιτούτο την Δευτέρα 31 Μαρτίου. Συμμετέχουν οι : Ορέστης Ανδρεαδάκης, καλλιτεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ο Βαρδής Μαρινάκης σκηνοθέτης της σειράς «Η Μεγάλη Χίμαιρα» που βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση και ο Matthieu Delauny, σύμβουλος κινηματογράφου. Συντονίζει ο Γιώργος Αρχιμανδρίτης, δημιουργός ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ τέχνης και πολιτισμού.

Η στρογγυλή τράπεζα θα είναι ανοιχτή στο κοινό και διοργανώνεται σε συνεργασία με το Athens Film Office του Δήμου Αθηναίων.

Τέλος, το FFF25 θα αποδώσει φόρο τιμής στον Μισέλ Δημόπουλο, προσωπικότητα του ελληνογαλλικού κινηματογράφου, που υπήρξε διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης αλλά και καλλιτεχνικός διευθυντής του FFF στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Αυτός ο φόρος τιμής, ανοιχτός στο κοινό, θα μεταδοθεί ζωντανά από το εκπομπή «Μένουμε Πρώτο» του Πρώτου Προγράμματος της ΕΡΤ την οποία παρουσιάζει η Έλενα Καραγιάννη την Πέμπτη 27 Μαρτίου. Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν ο διανομέας Ζήνος Παναγιωτίδης, η σκηνοθέτης Πέννυ Παναγιωτοπούλου, ο Λουκάς Κατσίκας, καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας, και η Έρση Σωτηροπούλου, συγγραφέας και ποιήτρια, πρόεδρος της Επιτροπής Κριτών του 25ου Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου Ελλάδας.

Το FFF25 ανακοινώνει επίσης τρία σημαντικά νέα:

Εκτός από το βραβείο της κριτικής επιτροπής, το οποίο παρέχεται από την Nova, οι 11 ταινίες της επίσημης επιλογής διαγωνίζονται επίσης για το Βραβείο του Κοινού, το οποίο παρέχεται από τον συνεργάτη μας, την μπύρα Fisher, θα απονεμηθεί ένα νέο βραβείο, που σχεδιάστηκε από την L'Oréal Paris, συνεργάτη του Φεστιβάλ και θα απονεμηθεί, σε ταινία του διαγωνιστικού τμήματος που «γιορτάζει» την ενδυνάμωση των γυναικών και την αστείρευτη πηγή έμπνευσής τους.

Τα 3 πλέον βραβεία του φεστιβάλ, οι διάσημες «γλαύκες», κατασκευάζονται από τον οίκο Zolotas.



Μια βραδιά προ-έναρξης θα λάβει χώρα την Δευτέρα 24 Μαρτίου, στον κινηματογράφο Άστορ, με την ταινία Ραγισμένες Καρδιές / L’amour ouf του Gilles Lellouche, σε διανομή Feelgood Entertainment. Η ταινία αυτή είχε μεγάλη επιτυχία στη Γαλλία τους τελευταίους μήνες, προσελκύοντας σχεδόν 5 εκατομμύρια θεατές.

Για πρώτη φορά, η ταινία που θα βραβευτεί από την κριτική επιτροπή, θα προβληθεί στις 3 Απριλίου, μετά τη λήξη του φεστιβάλ, στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.

Γιορτή, αναμνήσεις, χαρά, ονειροπόληση, μαγεία, ελπίδα! Χρόνια πολλά στο FFF25 . Ραντεβού στις αίθουσες.

Οπτική ταυτότητα

Το σχεδιασμό της αφίσας και της εικαστικής ταυτότητας του 25ου Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου ανέλαβε ο Δημήτρης Γκέλμπουρας instagram.com/forbidden.designs, που παρουσιάζει την ιδέα που ενέπνευσε τον σχεδιασμό της :

Η ιδέα για την φετινή οπτική ταυτότητα του 25ου Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου εστιάζει στη συντομογραφία του Φεστιβάλ, FFF (Festival du film francophone) σε bold, strong typography, καθώς και στο στοιχείο της κλακέτας, ως αναφορά στο ρυθμό του κινηματογραφικού γυρίσματος. Η σύνθεση που προκύπτει ντύνεται με έντονα χρώματα που παραπέμπουν στις διαφορετικές ενότητες του Φεστιβάλ. Η φετινή ταυτότητα λοιπόν κλείνει το μάτι στους φανατικούς του σινεμά σ' αυτή την επετειακή διοργάνωση που γιορτάζει τα 25 της χρόνια το 2025.

Το τρέιλερ

Κάθε χρόνο το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος αναθέτει σε έναν/ μία ανερχόμενο/η Έλληνα/Ελληνίδα δημιουργό τη σκηνοθεσία του τρέιλερ του Φεστιβάλ, στηρίζοντας έτσι το νέο ελληνικό κινηματογράφο. Φέτος τη δημιουργία του τρέιλερ ανέλαβε η Αλεξάνδρα Ματθαίου, οι οποίοι περιγράφουν την ιδέα της:

Ένα καραόκε πάρτι. Η μουσική δίνει τον τόνο, οι στίχοι τρεμοπαίζουν στην οθόνη. Για μια στιγμή στο χρόνο, ολόκληρος ο κόσμος χωράει στο κοντινό πλάνο μιας ηρωίδας που μας προσκαλεί να συγκινηθούμε, να καθρεφτίσουμε κάτι από τον εαυτό μας μέσα της. Tα εικοστά πέμπτα γενέθλια του Φεστιβάλ Γαλλόφωνου, κουβαλούν μαζί τους μια υπενθύμιση: σε μια εποχή που εχθρεύεται τη χαρά και τα όνειρα, το σινεμά παραμένει το ασφαλές καταφύγιο των γενναίων. Έτσι, κάθε φορά που μια ιστορία γεννιέται στο σκοτάδι της αίθουσας, το βλέμμα μας συναντά ξανά το φως. Ας ξεκινήσει λοιπόν η γιορτή!

Trailer: https://youtu.be/5mQtMmFsW14

Η κριτική επιτροπή

Φέτος τη κριτική επιτροπή του φεστιβάλ έχει ως πρόεδρο την συγγραφέα και ποιήτρια Έρση Σωτηροπούλου, και απαρτίζεται από τους: Γιώργο Καραμίχο (ηθοποιός), Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη (σκηνοθέτις), Μανώλη Κρανάκη (κριτικός κινηματογράφου), και Άλκηστις Πουλοπούλου (ηθοποιός)

Τα βραβεία

Θα απονεμηθούν και φέτος τρία (3) βραβεία, φιλοτεχνημένα από τον οίκο ZOLOTAS, στις ταινίες που συμμετέχουν στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ:

Το Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής, το οποίο απονέμεται από την κριτική επιτροπή του φεστιβάλ και αποτελεί μια προσφορά της NOVA. Ο φορέας αυτός υποστηρίζει ως χορηγός επικοινωνίας την προώθηση της ταινίας όταν αυτή προβληθεί στις ελληνικές αίθουσες.

Το Βραβείο Κοινού, το οποίο απονέμεται κατόπιν ψηφοφορίας των θεατών κατά την έξοδό τους από τις προβολές των ταινιών που συμμετέχουν στο διαγωνιστικό τμήμα. Το Βραβείο Κοινού, προσφορά της μπίρας Fischer, απονέμεται στον διανομέα της βραβευμένης ταινίας στην Ελλάδα για την προώθησή της κατά την προβολή της στις ελληνικές αίθουσες.

Το Βραβείο L’Oréal Paris, το οποίο δημιουργήθηκε φέτος προκειμένου να ξεχωρίσει, ανάμεσα στις ταινίες του Διαγωνιστικού τμήματος, την ταινία που "υμνεί" τη γυναικεία ενδυνάμωση και την αστείρευτη πηγή έμπνευσης.

Tα τρία βραβεία είναι δημιουργίες του Οίκου ZOLOTAS

Ο Γιώργος Παπαλέξης, Διευθύνων Σύμβουλος του Οίκου ZOLOTAS παρουσιάζει τη φιλοτέχνηση του βραβείου «Η Γλαύκα της Αθηνάς» :

«Πιστός στη διαχρονική του αποστολή υποστήριξης των Γραμμάτων και των Τεχνών, ο Οίκος ZOLOTAS στέκεται περήφανα στο πλευρό του Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου Ελλάδος με μια μοναδική δημιουργία: το νέο βραβείο της διοργάνωσης.

Η κουκουβάγια της θεάς Αθηνάς, η λεγόμενη Γλαύκα, αρχαίο έμβλημα της πόλης των Αθηνών, σύμβολο σοφίας και ισχυρής ενόρασης μες στο σκοτάδι, δανείζει τη μορφή της στο μεράκι ενός νέου, πολύ ταλαντούχου δημιουργού. Ο γλύπτης Πάνος Προφήτης φιλοτέχνησε το βραβείο σε πηλό, δίνοντάς του απλή και αέρινη φόρμα, και στη συνέχεια οι τεχνίτες μας το κατασκεύασαν σε μπρούτζο με την χαρακτηριστική επιχρύσωση του Οίκου. Το φως της 7ης τέχνης ταξιδεύει από τη Γαλλία στην Ελλάδα μέσα από τα λαμπερά μάτια της Γλαύκας της Αθηνάς».

Η ταινία έναρξης

Τρίτη 26 Μαρτίου, 20.00΄, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

En fanfare / Η Ορχήστρα του αδερφού μου

Emmanuel Courcol, 2024 Γαλλία, 104΄

Με τους | avec: Benjamin Lavernhe, Pierre Lottin, Sarah Suco, Jacques Bonnaffé, Clémence Massart-Weit, Anne Loiret, Mathilde Courcol-Rozès, Yvon Martin. Distribution pour la Grèce | Διανομή για την Ελλάδα : One from the Heart

Ο Τιμπό είναι ένας διεθνούς φήμης μαέστρος που ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Όταν μαθαίνει ότι είναι υιοθετημένος, ανακαλύπτει ότι έχει έναν αδελφό, τον Τζίμι, ο οποίος εργάζεται σε μια σχολική καντίνα και παίζει τρομπόνι σε μια μπάντα χάλκινων πνευστών στη βόρεια Γαλλία. Εκ πρώτης όψεως, όλα τους χωρίζουν, εκτός από την αγάπη τους για τη μουσική. Διαπιστώνοντας τις εξαιρετικές μουσικές ικανότητες του αδελφού του, ο Τιμπό αναλαμβάνει να διορθώσει την αδικία της μοίρας ενώ ο Τζίμι θα αρχίσει να ονειρεύεται μια διαφορετική ζωή...

Trailer: https://youtu.be/bp5oPdoZzCw?si=U3mVXZtOP6EGqcDb

Την τελετή έναρξης παρουσιάζουν η Νάσια Μάτσα και ο Raphael Personnaz

Η ταινία λήξης

Τετάρτη 2 Απριλίου, 19 :00΄, Δαναός

Monsieur Aznavour | Ο κύριος Αζναβούρ

Mehdi Idir & Grand Corps Malade, 2024 Γαλλία, 133΄

Mε τους/avec: Tahar Rahim, Bastien Bouillon, Marie-Julie Baup — 133' — 2024. Distribution pour la Grèce | Διανομή για την Ελλάδα: Danaos Films.

Γιος προσφύγων, μικροκαμωμένος, φτωχός και με βραχνή φωνή,όλοι του έλεγαν ότι δεν θα κατάφερνε τίποτα. Με σκληρή δουλειά, επιμονή και εξαιρετική θέληση, ο Σαρλ Αζναβούρ έγινε μνημείο του τραγουδιού και ένα σύμβολο της γαλλικής κουλτούρας. Με σχεδόν 1.200 τραγούδια που ερμήνευσε σε όλο τον κόσμο και σε κάθε γλώσσα, έχει εμπνεύσει ολόκληρες γενιές. Ανακαλύψτε την εξαιρετική και διαχρονική καριέρα του Monsieur Aznavour.

Trailer: https://youtu.be/evoYNCdZGOQ?si=Dc-8fypBBwLexv-M

Την τελετή λήξης παρουσιάζουν η Στεφανία Καπετανίδη και ο Χρήστος Πολίτης – ο Χρήστος δε μένει πια εδώ

Η είσοδος στην πρεμιέρα και τη λήξη θα γίνει με πρόσκληση.

Οι προσκεκλημένοι του Φεστιβάλ

Véronique JOO AISENBERG, Επικεφαλής της Ταινιοθήκης της Αφρικής – Institut français (Παρίσι)

Agnès CHAUVEAU, Γενική Διευθύντρια του ΙΝΑ (Εθνικός Φορέας Οπτικοακουστικών Αρχείων)

Émilie LAOT, déléguée aux affaires étrangères de l’INA

Isabelle HUPPERT, ηθοποιός στην ταινία Ασυνήθιστες φίλες (La Prisonnière de Bordeaux)

Boris LOJKINE, σκηνοθέτης της ταινίας Το Παρίσι του Σουλεϋμάν (L’Histoire de Souleymane)

Laura PIANI, σκηνοθέτις της ταινίας Η Τζέιν Όστεν με κατέσστρεψε ( Jane Austen a gâché ma vie)

Charlie ANSON, ηθοποιός στην ταινία Η Τζέιν Όστεν με κατέσστρεψε ( Jane Austen a gâché ma vie)

Félix KYSYL, ηθοποιός στην ταινία Misericordia ( Miséricorde )

Gilles BOURDOS, σκηνοθέτης της ταινίας Η Επιλογή ( Le Choix )

Stéphane LY-CUONG – Σκηνοθέτης της ταινίας Στην κουζίνα της Νγκιέν (Dans la cuisine des Nguyen)

Οι δυνατές στιγμές

Ιστορίες γιορτής

Η συμπλήρωση 25 χρόνων από την καθιέρωση του Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου μας προσκαλεί να φέρουμε στο προσκήνιο τη χαρά της γιορτής σε όλες τις εκφάνσεις της. Συμβατική ή αντισυμβατική, αυθόρμητη ή οργανωμένη, η γιορτή αντικατοπτρίζει τις πολλαπλές πραγματικότητες του κόσμου. Η 7η τέχνη καταπιάστηκε πολλές φορές με αυτή, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να συλλάβει την πολυπλοκότητά της. Οι ιστορίες γιορτής είναι εδώ για να μας υπενθυμίσουν πόσο σημαντικό είναι, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, να γιορτάζουμε τη ζωή.

Οι ταινίες

Orfeu negro / Μαύρος Ορφέας | σκην./réal.: Marcel CAMUS — με τους/avec: Breno Mello, Marpessa Dawn, Ademar Da Silva — 105' — 1959

La Boum / Το πρώτο μου πάρτυ | σκην./réal.: Claude PINOTEAU — με τους/avec: Sophie Marceau, Brigitte Fossey, Claude Brasseur — 109' — 1980

Jour de fête / Ημέρα Γιορτής | σκην./réal.: Jacques TATI — με τους/avec: Roger Rafal, Jacques Beauvais, Robert Balpo — 76' — 1949

Trois nuits par semaine / Τρεις νύχτες την εβδομάδα | σκην./réal.: Florent GOUËLOU — με τους/avec: Pablo Pauly, Romain Eck, Hafsia Herzi — 103' — 2022

Le Sens de la fête / Έτσι είναι η ζωή | σκην./réal.: Eric TOLEDANO, Olivier NAKACHE — με τους/avec: Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche, Eye Haïdara — 117' — 2017

Την Παρασκευή 28 Μαρτίου στις 22:00, στο Γαλλικό Ινστιτούτο, μετά την προβολή της θρυλικής ταινίας Το πρώτο μου πάρτι / La Boum, στις το FFF θα γιορτάσει τα 25α του γενέθλια του με ένα πάρτι Eighties στο Maya le bistro .

Ο ραδιοφωνικός παραγωγός του Voice 102,5, Σωτήρης Ρουμελιώτης με μουσικές εμπνευσμένες από τη χρυσή δεκαετία των πάρτι, υπόσχεται ατελείωτο χορό και κέφι όπως αρμόζει σε κάθε γιορτή γενεθλίων.

Λευκή κάρτα στην ταινιοθήκη της Αφρικής

H Ταινιοθήκη της Αφρικής του Insitut français (Paris) φιλοξενεί ένα από τα μεγαλύτερα και πιο αξιόλογα κινηματογραφικά αρχεία αφρικανικών ταινιών στον κόσμο. Το αρχείο καλύπτει τη χρονική περίοδο από το 1950 έως και σήμερα και περιλαμβάνει πάνω από 1.800 τίτλους ταινιών από 45 χώρες.

Το Institut français στο Παρίσι, αρμόδιο για τη διαχείριση του σημαντικού αυτού κινηματογραφικού αρχείου, έχει θέσει φιλόδοξους στόχους για την περαιτέρω ανάδειξή του: αποκατάσταση, ψηφιοποίηση σημαντικών κινηματογραφικών έργων, διανομή στη Γαλλία και στο εξωτερικό, καθώς και ενίσχυση της προσβασιμότητας, ειδικότερα με τη χρήση ψηφιακών μέσων. Απώτερος σκοπός είναι να διευκολυνθεί η πρόσβαση των διαφόρων κατηγοριών κοινού στο πλούσιο αυτό αρχείο και να αναδειχθεί η τεράστια αξία της αφρικανικής κινηματογραφικής κληρονομιάς.

Στο πλαίσιο του 25ου Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου Ελλάδος, η Cinémathèque Afrique παρουσιάζει σε αποκατεστημένες κόπιες, τέσσερα αριστουργήματα του αφρικανικού κινηματογράφου.

Το πρόγραμμα αναδεικνύει κινηματογραφικά έργα από τέσσερεις γαλλόφωνες χώρες της Αφρικής, σε πρώτη πανελλήνια προβολή:

Nationalité immigré (Εθνικότητα : Mετανάστης) του Sydney Sokhona (Μαυριτανία, 1976)

o Βραβείο Georges Sadoul, 1975

o Επιλέχθηκε για το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρρακές, 2024.

La Vie est belle ( Η ζωή είναι όμορφη) των Dieudonné Ngangura Mweze και Benoît Lamy (Κονγκό, 1987)

Bal Poussière (Μπάλα από σκόνη) του Henri Duparc (Ακτή Ελεφαντοστού, 1988)

o Μεγάλο βραβείο και βραβείο κριτικής επιτροπής του Festival de Chamerousse, 1989

o Βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Fort-de-France, 1988

o Βραβείο κριτικής επιτροπής του Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου Namur, 1989

La Petite vendeuse de soleil (Μικρή πωλήτρια ηλιαχτίδας) του Djibril Diop Mambéty (Σενεγάλη, 1998)

o Επιλέχθηκε για το Δεκαπενθήμερο των Σκηνοθετών-Quinzaine des Réalisateurs, Cannes, 1999

o Επιλέχθηκε για τα: Fespaco 2019, Il Ritrovato, Bologne 2019, Budapest Classics Film Marathon

o 2019, New York Film Festival 2019

Παράλληλα με τις προβολές, εκπρόσωποι κινηματογραφικών φορέων από την Ελλάδα και τη Γαλλία θα συζητήσουν και θα ανταλλάξουν απόψεις γύρω από θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς.

Παράλληλες εκδηλώσεις και ειδικές προβολές

Από 18 Μαρτίου έως 11 Απριλίου 2025 - Maya le Bistro

Έκθεση φωτογραφίας: « FFF: 25 χρόνια ταλέντων!»

Στα 25 χρόνια ζωής του, το Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου Ελλάδος (FFF) υποδέχθηκε σημαντικά ονόματα του γαλλικού και γαλλόφωνου σινεμά. Σκηνοθέτες, σεναριογράφοι, ηθοποιοί, κινηματογραφιστές, μουσικοσυνθέτες κ.ά. κλήθηκαν να συνοδέψουν τις ταινίες τους στην Ελλάδα και να τις μοιραστούν με το κοινό. Την παρουσία τους απαθανάτισε ο φακός των φωτογράφων που καλύπτουν πιστά, κάθε χρόνο, τη διοργάνωση του Φεστιβάλ. Μέσα από μία σειρά 25 πορτρέτων, η παρούσα έκθεση ανατρέχει στις μεγάλες στιγμές που σημάδεψαν την πορεία του Φεστιβάλ, μέσα από τα πρόσωπα των καλεσμένων του.

Φωτογράφοι: Ελένη Γρηγοριάδου, Νικόλας Καλλιανίδης, Νίκος Κατσαρός, Νικόλας Κομίνης, Κώστας Μπέκας, J. Nguyen, Βαγγέλης Πατσιαλός, Jean Noël Schramm.

Πέμπτη 27 Μαρτίου 2025, στις 19 :00 – Auditorium Theo Angelopoulos – Γαλλικό Ινστιτούτο

Αφιέρωμα στον Μισέλ Δημόπουλο

ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ «ΜΕΝΟΥΜΕ ΠΡΩΤΟ» - ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΤ

Με αφορμή την 25η επέτειο του, το Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου Ελλάδας αποδίδει φόρο τιμής στον Ελληνογάλλο Μισέλ Δημόπουλο, εμβληματική προσωπικότητα του κινηματογράφου, που έφυγε από τη ζωή πριν δύο χρόνια. Κινηματογραφικός κριτικός, ο Μισέλ Δημόπουλος υπήρξε διευθυντής του περιοδικού «Σύγχρονος Κινηματογράφος» καθώς και του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (1991 – 2005). Καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας του, είχε επιδοθεί στη σύνδεση και τη διατήρηση των σχέσεων μεταξύ των κινηματογραφιών των δύο χωρών του.

Συμμετέχουν:

‘Ερση Σωτηροπούλου, συγγραφέας και ποιήτρια, πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής του 25ου Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου Ελλάδας

Ζήνος Παναγιωτίδης, διανομέας ταινιών – Rosebud21

Πέννυ Παναγιωτοπούλου, σκηνοθέτης

Λουκάς Κατσίκας, καλλιτεχνικός διευθυντής του Δφεστιβάλ Νύχτες Πρώτης και κινηματογραφικός κριτικός

Συντονισμός : Έλενα Καραγιάννη, δημοσιογράφος (ΕΡΤ)

Σε συνεργασία με το Πρώτο Πρόγραμμα (ΕΡΤ)

Σάββατο 29 Μαρτίου 2025

Προβολή & Πάρτι « Dj Mehdi »

20.30 │ Άστορ

Προβολή «Dj Mehdi : Made in France » του Thibaut de Longeville

(3 επεισόδια, 120’)

Αυτοδίδακτος συνθέτης, παιδί-θαύμα των πλατινών και οραματιστής παραγωγός, ο DJ Mehdi υπήρξε ο μόνος Γάλλος καλλιτέχνης που κατάφερε να γεφυρώσει δύο κόσμους που φαινομενικά αντιτίθενται: το ραπ και την ηλεκτρονική μουσική. Δεκατρία χρόνια μετά τον ξαφνικό θάνατό του, αυτή η επαναστατική ντοκιμαντέρ σειρά, που δημιουργήθηκε από τον παιδικό του φίλο Thibaut de Longeville, ρίχνει φως στο ρόλο αυτού του ελεύθερου πνεύματος στην εμφάνιση αυτών των δύο μουσικών σκηνών στη Γαλλία, τη δεκαετία του 1990 και του 2000.

23.00 │ Romantso

Πάρτι «Αφιέρωμα στον dj Mehdi»

Με τους dj Noiz & dj Blue Lagoon

23.00- 01.00│ Dj Noiz

Ο dj Noiz, ιδρυτής της Noiz Art & Music Productions, έρχεται στο φιλόξενο Ρομάντσο για να τιμήσει με ένα σετ την κληρονομιά του αείμνηστου DJ Mehdi, ενός από τους πιο επιδραστικούς, αγαπητούς παραγωγούς και DJ της Γαλλικής hip hop σκηνής.

Ο dj Mehdi, που μας άφησε πρόωρα το 2011, υπήρξε σημαντικός παράγοντας στη διαμόρφωση του Γαλλικού hip hop. Το αφιέρωμα αυτό δεν είναι απλώς μια μουσική αναδρομή, αλλά και μια γιορτή της επιρροής του στην παγκόσμια σκηνή με γκρουπ και mc's όπως: Ideal J, Intouchable, Mc Solaar, 113, Karlito, Flying Lotus, Mapei, Akhenaton, Lil Dap, με στόχο να επαναφέρει στην επιφάνεια τις μοναδικές του παραγωγές.

Κυριακή 30 Μαρτίου 2025- AUDITORIUM THEO ANGELOPOULOS – Γαλλικό Ινστιτούτο

Στο πλαίσιο του αφιερώματος « ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΙΟΡΤΗΣ»

19:00 - ΠΡΟΒΟΛΗ

Trois nuits par semaine / Τρεις νύχτες την εβδομάδα

σκην./réal.: Florent GOUËLOU — με τους/avec: Pablo Pauly, Romain Eck, Hafsia Herzi — 103' — 2022

Ο Μπαπτίστ συναντά την Κούκι Κάντυ, μια νεαρή drag queen από τη νυχτερινή ζωή του Παρισιού. Ορμώμενος από την ιδέα ενός φωτογραφικού πρότζεκτ μαζί της, βυθίζεται σε έναν κόσμο για τον οποίο δε γνωρίζει τίποτα, και ανακαλύπτει τον Κεντέν, τον νεαρό άνδρα που κρύβεται πίσω από τη drag queen.

Συζήτηση

Μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση με εκπροσώπους της ελληνικής drag κοινότητας, σε συνεργασία με το Athens Pride.

Δευτέρα 31 Μαρτίου 2025, 15:30 – Auditorium Theo Angelopoulos – Γαλλικό Ινστιτούτο

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ «ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ»

Στην εποχή που οι λογοτεχνικές διασκευές πληθαίνουν στις οθόνες μας, αυτή η συζήτηση φέρνει στο προσκήνιο τα ζητήματα που προκύπτουν από αυτήν την πρακτική, τόσο από καλλιτεχνική άποψη όσο και από την πλευρά της παραγωγής και της διανομής των ταινιών.

Συμμετέχουν :

Ορέστης Ανδρεαδάκης, καλλιτεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Βαρδής Μαρινάκης, σκηνοθέτης της σειράς «Η Μεγάλη Χίμαιρα», που βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση.

Mathieu Delaunay, σύμβουλος κινηματογράφου (προγραμματισμός, σενάριο, ανάπτυξη, διεθνείς πωλήσεις)

* Συντονισμός: Γιώργος Αρχιμανδρίτης, δημιουργός ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ και τηλεοπτικών εκπομπών τέχνης και πολιτισμού

Σε συνεργασία με το Athens Film Office του Δήμου Αθηναίων

Δευτέρα 31 Μαρτίου 2025 - ΔΑΝΑΟΣ

Στο πλαίσιο της ενότητας « ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗ»

20:00 - ΠΡΟΒΟΛΗ

L'Histoire de Souleymane / Το Παρίσι του Σουλεϋμάν

σκην./réal.: Boris LOJKINE — με τους/avec: Abou Sangaré, Alpha Oumar Sow, Nina Meurisse — 93' — 2024

Η Μισέλ, μια γιαγιά καλή κατά γενική ομολογία, ζει σε ένα μικρό χωριό της Βουργουνδίας, κοντά στην καλύτερή της φίλη Μαρί-Κλοντ. Την ημέρα των Αγίων Πάντων, η κόρη της Βαλερί την επισκέπτεται και της αφήνει τον γιο της, Λουκάς, ο οποίος έχει μια βδομάδα διακοπές. Όμως τα πράγματα δεν πάνε ακριβώς όπως τα περίμεναν.

Συζήτηση

Μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση του σκηνοθέτη της ταινίας Boris Lojkine, με τον Moussa Sangaré, εκπρόσωπο της κοινότητας της Ακτής του Ελεφαντοστού στην Ελλάδα

Η συζήτηση διοργανώνεται σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη, στο πλαίσιο της έκθεσης «Η Αφρική ανάμεσά μας».

Ειδικές Προβολές

Δευτέρα 24 Μαρτίου 2025, 20 :30 – ΑΣΤΟΡ

ΠΡΟΦΕΣΤΙΒΑΛΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ : L'Amour ouf / Ραγισμένες Καρδιές

σκην./réal.: Gilles LELLOUCHE — με τους/avec: Adèle Exarchopoulos, François Civil, Mallory Wanecque — 165' — 2024. Distribution pour la Grèce | Διανομή για την Ελλάδα : Feelgood Entertainment

TAINIA ΕΝΑΡΞΗΣ: En fanfare / Η Ορχήστρα του αδερφού μου

σκην./réal.:Emmanuel COURCOL — με τους/avec: Benjamin Lavernhe, Pierre Lottin, Sarah Suco, Jacques Bonnaffé, Clémence Massart-Weit, Anne Loiret, Mathilde Courcol-Rozès, Yvon Martin — 104' — 2024

Distribution pour la Grèce | Διανομή για την Ελλάδα : One from the Heart

ΤΑΙΝΙΑ ΛΗΞΗΣ : Monsieur Aznavour | ο κύριος Αζναβούρ

σκην./réal.: Mehdi IDIR, Grand Corps Malade — με τους/avec: Tahar Rahim, Bastien Bouillon, Marie-Julie Baup — 133' — 2024. Distribution pour la Grèce | Διανομή για την Ελλάδα : Danaos Films.

Προβολή της ταινίας – Βραβείο κριτικής επιτροπής:

Πέμπτη 3 Απριλίου 2025, - Αuditorium Theo Angelopoulos – Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος

Εισιτήρια και κάρτες

Αθήνα

Γενική είσοδος: 6€

Μειωμένα εισιτήρια:

3€ (50% έκπτωση) για τις ακόλουθες ομάδες : άνεργοι, φοιτητές σχολών κινηματογράφου.

4,50€ (25% έκπτωση) για τις ακόλουθες ομάδες : λοιποί φοιτητές, άτομα με αναπηρία, κάτοχοι της κάρτας « club IFG ».

Κάρτα 10 θέσεων: 45€

Κάρτα 5 θέσεων: 25€

Θεσσαλoνίκη

Γενική είσοδος: 6€

Μειωμένα εισιτήρια: 4 € για άτομα με αναπηρία.

Μηδενικά εισητήρια: για φοιτητές σχολών κινηματογράφου και για τα μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου (ΠΕΚΚ).

Λάρισα, Πάτρα, Χανιά, Καβάλα, Καστοριά

Γενική είσοδος: 6€ | Ισχύουν προσφορές και μειωμένα εισιτήρια, πληροφορίες στις αντίστοιχες συνεργαζόμενες αίθουσες.

Αναλυτικές πληροφορίες εισιτηρίων, καρτών, προσκλήσεων και προβολών στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ: www.fff25.gr

Προπώληση εισιτηρίων για τις προβολές στην Αθήνα: 19 Μαρτίου 2025 στις 12:00, στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ και στο more.com.

Οι ενότητες του 25ου Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου Ελλάδος

Επίσημη Επιλογή | Διαγωνιστικό Τμήμα

Trois amies / Τρεις φίλες. - σκην./réal.: Emmanuel MOURET — με τους/avec: Camille Cottin, Sara Forestier, India Hair, Damien Bonnard, Grégoire Ludig, Vincent Macaigne, Éric Caravaca — 117' — 2024- Διανομή για την Ελλάδα / Distribution pour la Grèce : Spentzos Film

L'Histoire de Souleymane / Το Παρίσι του Σουλεϋμάν - σκην./réal.: Boris LOJKINE — με τους/avec: Abou Sangaré, Alpha Oumar Sow, Nina Meurisse — 93' — 2024 - Διανομή για την Ελλάδα / Distribution pour la Grèce : Filmtrade

Quand vient l'automne / Όταν έρθει το φθινόπωρο - σκην./réal.: François OZON — με τους/avec: Hélène Vincent, Josiane Balasko, Ludivine Sagnier — 102' — 2024 - Διανομή για την Ελλάδα / Distribution pour la Grèce : Filmtrade

Une Part Manquante / Όσα μας Λείπουν - σκην./réal.: Guillaume SENEZ — με τους/avec: Romain Duris, Judith Chemla, Mei Cirne-Masuki — 98' — 2024 - Διανομή για την Ελλάδα / Distribution pour la Grèce : Cinobo

Miséricorde / Misericordia - σκην./réal.: Alain GUIRAUDIE — με τους/avec: Félix Kysyl, Catherine Frot, Jean-Baptiste Durand — 103' — 2024 - Διανομή για την Ελλάδα / Distribution pour la Grèce : Weirdwave

Vingt Dieux / Θεϊκό Τυρί. - σκην./réal.: Louise COURVOISIER — με τους/avec: Clément Faveau, Maïwène Barthèlemy, Luna Garret — 90' — 2024 - Διανομή για την Ελλάδα / Distribution pour la Grèce : One From The Heart

La Prisonnière de Bordeaux / Ασυνήθιστες Φίλες - σκην./réal.: Patricia MAZUY — με τους/avec: Isabelle Huppert, Hafsia Herzi, William Edimo — 108' — 2024 - Διανομή για την Ελλάδα / Distribution pour la Grèce : Weirdwave

Jane Austen a gâché ma vie / Η Τζέιν Όστεν με κατέστρεψε - σκην./réal.: Laura PIANI — με τους/avec: Camille Rutherford, Pablo Pauly, Charlie Anson — 94' — 2024 - Διανομή για την Ελλάδα / Distribution pour la Grèce : Cinobo

Le Royaume / Το Βασίλειο - σκην./réal.: Julien COLONNA — με τους/avec: Ghjuvanna Benedetti, Saveriu Santucci, Anthony Morganti — 108' — 2024 - Διανομή για την Ελλάδα / Distribution pour la Grèce : Cinobo

Le Choix / Η Επιλογή - σκην./réal.: Gilles BOURDOS — με τους/avec: Vincent Lindon, Emmanouelle Devos, Micha Lescot, Pascale Arbillot — 76' — 2024 - Διανομή για την Ελλάδα / Distribution pour la Grèce : Spentzos Film

Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan / Και ο Θεός Έπλασε τη Μητέρα - σκην./réal.:Ken SCOTT — με τους/avec: Leïla Bekhti, Jonathan Cohen, Sylvie Vartan — 98' — 2025 - Διανομή για την Ελλάδα / Distribution pour la Grèce : Feelgood Entertainment

Πανόραμα Γαλλόφωνου Κινηματογράφου

Langue étrangère / Ξένη Γλώσσα - σκην./réal.: Claire BURGER — με τους/avec: Josefa Heinsius, Lilith Grasmug, Nina Hoss — 106' — 2024

À son image / Κατ' εικόνα - σκην./réal.: Thierry de PERETTI — με τους/avec: Clara-Maria Laredo, Marc'Antonu Mozziconacci, Louis Starace — 113' — 2024

Le Roman de Jim / Η ιστορία του Ζιμ - σκην./réal.: Arnaud et Jean-Marie LARRIEU — με τους/avec: Karim Leklou, Laetitia Dosch, Sara Giraudeau — 101' — 2024

Je ne me laisserai plus faire / Ως εδώ και μη παρέκει - σκην./réal.: Gustave KERVERN — με τους/avec: Yolande Moreau, Laure Calamy, Anna Mouglalis — 100' — 2024

Juliette au printemps / Η Ζουλιέτ την άνοιξη - σκην./réal.: Blandine LENOIR — με τους/avec: Izïa Higelin, Sophie Guillemin, Jean-Pierre Darroussin — 96' — 2024

Diamant brut / Ακατέργαστο Διαμάντι - σκην./réal.: Agathe RIEDINGER — με τους/avec: Malou Khebizi, Idir Azougli, Andréa Bescond — 103' — 2024

Brûle le sang / Στο όνομα του αίματος - σκην./réal.: Akaki POPKHADZE — με τους/avec: Nicolas Duvauchelle, Florent Hill, Denis Lavant — 109' — 2024

Le Panache / Ο λόγος του Συρανό - σκην./réal.: Jennifer DEVOLDÈRE — με τους/avec: Joachim Arseguel, José Garcia, Aure Atika — 93' — 2024

En tongs au pied de l'Himalaya / Ξυπόλητοι στα Ιμαλάια - σκην./réal.: John WAX — με τους/avec: Audrey Lamy, Nicolas Chupin, Eden Lopes — 93' — 2024

Le Deuxième acte / Δεύτερη Πράξη - σκην./réal.: Quentin DUPIEUΧ — με τους/avec: Léa Seydoux, Louis Garrel, Vincent Lindon, Raphaël Quenard — 80' — 2024

La Pie voleuse / Άγγελος Κλέφτης - σκην./réal.: Robert GUÉDIGUIAN — με τους/avec: Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan — 101' — 2024

Jouer avec le feu / Παίζοντας με τη φωτιά - σκην./réal.: Delphine et Muriel COULIN — με τους/avec: Vincent Lindon, Benjamin Voisin, Stefan Crepon — 118' — 2025

Slocum et moi / Ένα Πλεούμενο στον Κήπο - σκην./réal.: Jean-François LAGUIONIE — με τους/avec: Elias Hauter, Grégory Gadebois, Coraly Zahonero — 75' — 2025

Bergers / Βουκολική ζωή - σκην./réal.: Sophie DERASPE — με τους/avec: Félix-Antoine Duval, Solène Rigot, Guilaine Londez — 113' — 2025

Dans la cuisine des Nguyen / Στην κουζίνα της Νγκιέν - σκην./réal.: Stéphane LY-CUONG — με τους/avec: Clotilde Chevalier, Camille Japy, Leanna Chea — 99' — 2025

La Nuit se traîne / Μεγάλη νύχτα - σκην./réal.: Michel BLANCHART — με τους/avec: Jonathan Feltre, Romain Duris, Natacha Krief — 97' — 2023

Λευκή κάρτα — Ταινιοθήκη της Αφρικής

La Vie est belle / Η ζωή είναι όμορφη - σκην./réal.: Dieudonné NAGANGURA Mweze et Benoît LAMY — με τους/avec: Papa Wemba, Bibi Krubwa, Landu Nzunzimbu — 87' — 1987

Nationalité immigré / Εθνικότητα: μετανάστης - σκην./réal.: Sydney SOKHONA — με τους/avec: Sidney Sokhona, Jacques Ruisseau, Constant Hames — 70' — 1976

La Petite vendeuse de soleil / Μικρή πωλήτρια ηλιαχτίδας - σκην./réal.: Djibril DIOP MAMBETY — με τους/avec: Lissa Balera, Aminata Fall, Tayerou M'Baye — 45' — 1999

Bal poussière / Μπάλα από σκόνη - σκην./réal.: Henri DUPARC — με τους/avec: Naky Sy Savane, Bamba Bakari, Tcheley Hanny — 93' — 1988

Ιστορίες γιορτής

Orfeu negro / Μαύρος Ορφέας -σκην./réal.: Marcel CAMUS — με τους/avec: Breno Mello, Marpessa Dawn, Ademar Da Silva — 105' — 1959

La Boum / Το πρώτο μου πάρτυ - σκην./réal.: Claude PINOTEAU — με τους/avec: Sophie Marceau, Brigitte Fossey, Claude Brasseur — 109' — 1980

Jour de fête / Ημέρα Γιορτής - σκην./réal.: Jacques TATI — με τους/avec: Roger Rafal, Jacques Beauvais, Robert Balpo — 76' — 1949

Trois nuits par semaine / Τρεις νύχτες την εβδομάδα - σκην./réal.: Florent GOUËLOU — με τους/avec: Pablo Pauly, Romain Eck, Hafsia Herzi — 103' — 2022

Le Sens de la fête / Έτσι είναι η ζωή - σκην./réal.: Eric TOLEDANO, Olivier NAKACHE — με τους/avec: Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche, Eye Haïdara — 117' — 2017

Νεανικές Προβολές

Sauvages / Βάρβαροι - σκην./réal.: Claude BARRAS — με τους/avec: Babette De Coster, Martin Verset, Laetitia Dosch — 87' — 2024

Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois / Μπάμπι, μια ζωή στο δάσος - σκην./réal.: Michel FESSLER — με τους/avec: Mylène Farmer — 77' — 2023

Angelo dans la forêt mystérieuse / Ο Ανζελό στο μυστηριώδες δάσος - σκην./réal.: Vincent PARRONAUD, Alexis DUCORD — με τους/avec: Dario Hardouin-Spurio, Yolande Moreau, Philippe Katerine, José Garcia — 81' — 2024