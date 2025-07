Δείτε το πρώτο τρέιλερ της ταινίας του Τζέιμς Κάμερον, «Avatar: Fire & Ash»

Το πρώτο τρέιλερ της επερχόμενης ταινίας του Τζέιμς Κάμερον, «Avatar: Fire & Ash» δόθηκε στη δημοσιότητα και μας μεταφέρει ξανά στην Πανδώρα, συστήνοντάς μας παράλληλα δύο νέες φυλές των Νάαβι: τους «Wind Traders» και τους «Ash People».

Στο επίκεντρο βρίσκεται και πάλι η οικογένεια του Τζέικ Σάλι (Σαμ Γουόρδινγκτον) και της Νεϊτίρι (Ζόι Σαλντάνια), ενώ ο Μάιλς Κουάριτς (Στίβεν Λανγκ) επιστρέφει, αυτή τη φορά με πολεμικό βάψιμο σε λευκό, κόκκινο και μαύρο, υποδηλώνοντας πιθανή συμμαχία με μία από τις δύο νέες φυλές.

01 03 Σκηνή της ταινίας «Avatar: Fire & Ash» 02 03 «Avatar: Fire & Ash» 03 03 «Avatar: Fire & Ash»

Ως γνωστόν το «Avatar: Fire & Ash» αποτελεί το τρίτο μέρος του φιλόδοξου πενταμερούς έπους του Τζέιμς Κάμερον. Το πρώτο φιλμ που κυκλοφόρησε το 2009, παραμένει η πιο εμπορική ταινία όλων των εποχών με παγκόσμιες εισπράξεις ύψους 2,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ το «Avatar: The Way of Water» (2022), κατέκτησε την τρίτη θέση με 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Δείτε το τρέιλερ της ταινίας:

Η αφίσα της ταινίας του Τζέιμς Κάμερον «Avatar: Fire & Ash»

Το «Avatar: Fire & Ash» έρχεται στις ελληνικές αίθουσες στις 19 Δεκεμβρίου 2025 από την Feelgood.