Κρίστιν Σκοτ Τόμας: Υπογράφει την πρώτη σκηνοθετική της απόπειρα στο «My mother's wedding»

Την πρώτη εμπειρία της πίσω από τις κάμερες, ως σκηνοθέτης, μοιράστηκε η Κρίστιν Σκοτ Τόμας. Αφορμή η σκηνοθετική της απόπειρα στην ταινία «My mother’s wedding» στην οποία πρωταγωνιστεί η ίδια, ως η «μητέρα» του τίτλου, η Σκάρλετ Γιοχάνσον, η Σιένα Μίλερ και η Εμιλι Μπίκαμ.

«Είχα περιέργεια για τη σκηνοθεσία εδώ και πολλά χρόνια και έχω συνεργαστεί με πολλούς σκηνοθέτες που κάποια περίοδο στη ζωή τους ήταν ηθοποιοί. Μου φάνηκε πολύ δύσκολο το γεγονός ότι εγώ ήμουν εκείνη που έπρεπε να πάρει αποφάσεις. Ηταν δύσκολο γιατί για πολλά χρόνια ακολουθούσα οδηγίες και εντολές και δεν έδινα», λέει η γνωστή ηθοποιός. Πρόσθεσε ότι «ήταν πολύ δύσκολο επίσης να σκηνοθετώ τον εαυτό μου. Δεν θέλω να το ξανακάνω. Είναι πολύ δύσκολο να δίνεις στους άλλους ηθοποιούς όλα όσα χρειάζονται και παράλληλα να τους παρατηρείς».

Δείτε το τρέιλερ:

Μικρή συμμορία γυναικών

Η Κρίστιν Σκοτ Τόμας μίλησε και για το κλίμα που επικρατούσε στα γυρίσματα της ταινίας. «Το πνεύμα ήταν πολύ ελεύθερο και δεν χρειάστηκε να ταξιδεύουμε εδώ κι εκεί για τις σκηνές. Όλη η ταινία γυρίστηκε σε έναν τόπο. Είμαι εντελώς στο στοιχείο μου όταν βρίσκομαι σε ένα σετ γυρισμάτων, το κάνω για πάρα πολλά χρόνια. Η Σκάρλετ και η Σιένα ξεκίνησαν από παιδιά να παίζουν και ένιωθαν πολύ άνετα στο σετ. Ήμασταν μια μικρή συμμορία γυναικών και στο σετ κυριάρχησε η χαρά», τόνισε.

Στην ταινία, τρεις αδελφές επιστρέφουν στο πατρικό τους σπίτι για να δώσουν το παρόν στον γάμο της μητέρας τους που έχει μείνει χήρα δύο φορές. Η Τζορτζίνα είναι νοσοκόμα, η Βικτόρια είναι ηθοποιός και η Κάθριν είναι αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού και οι εμπειρίες τους είναι εντελώς διαφορετικές η μία με την άλλη. Η ταινία κάνει σήμερα Παρασκευή πρεμιέρα στις ΗΠΑ.