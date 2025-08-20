Βρετανία: Σπάνιο αντίτυπο της πρώτης έκδοσης του «Χόμπιτ» πωλήθηκε για 57.000 δολάρια

Όταν εκδόθηκε το μυθιστόρημα φαντασίας, το 1937, είχαν τυπωθεί μόνο 1.500 αντίτυπα

Το βιβλίο πωλήθηκε έναντι σχεδόν 50 χιλιάδων ευρώ.

Auctioneum
Αντίγραφο του βιβλίου «Χόμπιτ» του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν πωλήθηκε στην τιμή των 57.000 δολαρίων (49.000 ευρώ) στην Αγγλία.

Ο τόμος είναι ένα σπάνιο αντίτυπο της πρώτης έκδοσης με εικονογράφηση του συγγραφέα.

Όταν εκδόθηκε το παιδικό μυθιστόρημα φαντασίας «Χόμπιτ» το 1937, τυπώθηκαν μόνο 1.500 αντίτυπα. Τα βιβλία είχαν σκίτσα από τον Τόλκιν, τα οποία απεικόνιζαν αετούς να πετάνε πάνω από βουνά και δάση. Οι πρώτες εκδόσεις περιείχαν δέκα ασπρόμαυρες εικόνες του συγγραφέα. Το μυθιστόρημα, το οποίο ακολουθεί το Χόμπιτ με το όνομα Μπίλμπο Μπάγκινς, διαδραματίζεται περίπου 60 χρόνια πριν από την τριλογία του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών».

Το προσωπικό του οίκου δημοπρασιών Auctioneum, στο Μπαθ ανακάλυψε το βιβλίο, την ώρα που τακτοποιούσε τα υπάρχοντα ιδιοκτήτριας σπιτιού στο Μπρίστολ, που έφυγε από τη ζωή.

Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Κέιτλιν Ράιλι, ειδική σε βιβλία του οίκου δημοπρασιών, έψαχνε σε μια «συνηθισμένη βιβλιοθήκη» όταν έπεσε πάνω σε ένα σκληρόδετο τόμο διακοσμημένο με βουνά και έναν δράκο.

«Με την πρώτη ματιά ήταν σαφώς ένα από τα πρωτότυπα βιβλία “Χόμπιτ’, οπότε απλώς το έβγαλα και άρχισα να το ξεφυλλίζω, χωρίς ποτέ να περιμένω ότι θα ήταν μια πραγματική πρώτη έκδοση» σημείωσε η Ράιλι. «Δεν μπορούσα να πιστέψω στα μάτια μου! Υπάρχουν μερικές βασικές λεπτομέρειες που πρέπει να προσέξετε όταν εντοπίζετε μία από τις πρώτες εκδόσεις και καθώς κοίταζα την καθεμία, ήταν όλες εκεί. Όταν συνειδητοποίησα τι ήταν, η καρδιά μου άρχισε να χτυπάει δυνατά» τόνισε.

Οι ειδικοί ανέμεναν ότι, το βιβλίο θα αγοραστεί έναντι 12.000 αγγλικών λιρών. Η τελική τιμή, 43.000 λίρες, περίπου 57.000 δολάρια, αποτελεί ρεκόρ για αντίτυπο πρώτης έκδοσης χωρίς το κάλυμμα, δήλωσε η Ράιλι στο BBC News.

Αντίτυπο του «Χόμπιτ» πρώτης έκδοσης με εξώφυλλο πωλήθηκε στην τιμή των 60.000 αγγλικών λιρών το 2008.

